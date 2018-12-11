Перекинется ли ингушско-чеченский кризис на Дагестан?

Какой узел кризиса завязывается на Северном Кавказе в связи с ингушско-чеченским территориальным конфликтом? Что будет после решения Конституционного суда РФ? Потребует ли Чечня и Новолакский район Дагестана? Почему Кадыров так спешит? На вопросы Максима Калашникова отвечает публицист и эксперт по проблемам Северного Кавказа Игорь Бойков (Санкт-Петербург).
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 11.12.2018 03:04
Почему ТОТАЛЬНОЕ ЗАМАЛЧИВАНИЕ
ДТП,которое произошло в Грозном 04-12-18,
где ПОГИБЛА ВСЯ семья?!И в том ДТП =
ПРЕСТУПЛЕНИИ - был Виновен двоюродный
брат Кадырова - Турпал-Али Ибрагимов
[по прозвищу "быстрый"]- он\же глава
Шалинского р-на...[МОЛЧОК о том,что...
Кадыров и ВСЕ ЧЛЕНЫ его власти - приезжали
в село погибших,к ихним родным,ЧТОБЫ...
"договорится"(миром...)т.е.ПРИНУДИТЬ тех
людей к МОЛЧАНИЮ...Вот ТАК - Клан Кадырова
"правит" в Чечне...(Страх и Убийства...?)
` ` ` ` `
ЧТО вытворяет в Чечне - Путина "пехотiнец"?
Почему МОЛЧИТ Москва - и НЕ принимает Меры
для Наведения Порядка в Чечне(на Кавказе),
посредством Законов???...Или Кремль - ВСЁ
ТАМошнее...ТО - "ЧТО" вытворяет Кадыров -
"КРЫШУЕТ" и...Осознанно Замалчивает...?
` ` ` ` `
В Чечне УБИЙСТВА по ВИНЕ высоких ТАМошних
полит--ЧЛЕНОВ,которых КРЫШУЕТ Кадыров!А
Хозяин России - Putin Vova - НЕ принимает
Мер для Наведения в Чечне Законного Порядка!
- - - - -
Ничего ни к кому личного,так - мысли мимо
ПРОХОДЯШЕГО...Хорошего Вам(ВСЕМ...)
настроения! - Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 10-12-18.