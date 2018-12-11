Перекинется ли ингушско-чеченский кризис на Дагестан? Какой узел кризиса завязывается на Северном Кавказе в связи с ингушско-чеченским территориальным конфликтом? Что будет после решения Конституционного суда РФ? Потребует ли Чечня и Новолакский район Дагестана? Почему Кадыров так спешит? На вопросы Максима Калашникова отвечает публицист и эксперт по проблемам Северного Кавказа Игорь Бойков (Санкт-Петербург).



Рейтинг: 0, Голосов: 0 Поделиться читайте нас в Я.Новости