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Московский листок

Лицом "эскорт-девиц" армии может стать Ксюша Шойгу

Опубликовано 11.12.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 1

мчс шойгу герой
Лицом "эскорт-девиц" армии может стать Ксюша Шойгу

После того, как генерал А.Карасев из Главного военно-политического управления МО объявил о возрождении в полках «института сестер милосердия», сразу возник вопрос: кто станет лицом нового движения?

Нужна же яркая харизматическая личность, которая вызывает всеобщее доверие и к которой потянутся девушки-волонтеры. Одно дело - медсестры на окладе. И совсем другое - добровольные помощницы, готовые бескорыстно сострадать и ухаживать в свободную минуту за ранеными солдатами и ротными офицерами.

Но предварительно, естественно, под обстрелом неприятельских пушек вытаскивать их на себе с поля боя. Я бы вот, например не смогла. А нужны такие, которые бы смогли. Приговаривая при этом: «Потерпи, родной».

В интригу включилась правительственная «Российская газета», напечатав многозначительный снимок из семейного альбома отрекшегося от престола Николая II. На фото его супруга немецкая принцесса Алиса Гессенская - она же Александра Федоровна с четырьмя дочерями в облачении этих самых милосердных сестер.

Все очень мило и трогательно. Но намек оказался для некоторых вызывающим и неприемлемым. Дескать, не знаем же мы имя первой леди страны, так зачем же ж гусей дразнить?..

Примерно так возмущались в православном общественном движении «Дворянки за реформы». В него входят жены генералов и  «кремлевских небожителей» из окружения президента, награжденных главой Дома Романовых великой княгиней Марией орденами святых  великомучеников и великомучениц.

Среди почтенных орденоносцев, как известно, такие верующие и почти святые люди, как сам патриарх Кирилл, председатель ВерхСуда Лебедев (дважды), секретарь Совбеза Патрушев, директор Внешней разведки Нарышкин (дважды), экс-глава кремлевской администрации С.Иванов - ныне главный озеленитель страны и др.

Если всем им к орденам автоматически полагалось и  дворянское звание, то их жены автоматически становились дворянками. К монархии же идем.

Так кого сделать лицом армейских «эскорт-девиц», которых в православных целях решили называть «сестрами милосердия»?

В соцсетях сразу вспомнили «крестницу» - телеведущую «Дождя» Ксюшу Собчак, которой высочайше было доверено бесстрашно побороться за главное кремлевское кресло.

Многое говорило в ее пользу. И то, что она с «крестным отцом на дружеской ноге». И что в свое время колдунья Джуна вручила ее маме Нарусовой дворянскую грамоту. Стало быть, любимица президента дворянка, и ей очень даже пристало стать лицом возрождаемых «эскорт-девиц».. ну, вы понимаете.

Но тут, вздохнув, припомнили, что на сайте  молодежной газеты до сих пор висят фотографии ее поклонников с едким комментарием едкой Тины. И почему-то не убираются, несмотря на…

Одним словом, такое лицо «эскорт-девиц» неправильно  может быть истолковано ранеными солдатами и младшими командирами.

Другие посчитали, что на роль лица движения очень подходит депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она бесстрашно заняла кресло прокурора Крыма, когда многие мужчины струсили. И что, мол, после ее появлений в палате у раненых сразу начнет подниматься настроение. Вообще быстрее начнут выздоравливать.

Останавливало то, что любвеобильная Няша в очередной раз вышла замуж и теперь бесстрашно рассказывает СМИ о своем медовом месяце. Не до того ей…

В общем, кандидатур много. Но есть одна очень даже реальная - младшая дочь министра обороны Ксения Шойгу. Она аспирантка МГИМО, но, в отличие от двух предыдущих симпазанток блогосферы, незамужем.

У нее самые разносторонние интересы, в том числе и коммерческие. О них написаны целые статьи. В частности, она координатор милитари-шоу «Гонка героев», которое проводится под патронажем как раз папиного министерства и на папиных полигонах. Это что-то вроде сдачи за 1.700 - 2.000 руб. норм ГТО в условиях, приближенных к боевым.

Раскопали, что еще в 19 лет амбициозная Ксюша сыграла в фильме друга семьи режиссера Н.Михалкова «Утомленные солнцем-2» эпизодическую роль медсестры. Так что опыт у нее имеется.

Да и кому, как не ей, воплощать задумку отца?



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Всего комментариев к статье: 1
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В дании жил в зоопарке жираф. Тому жирафу - в затылок - "Пиф-Паф!" Скачут от радости датские дети!
!!!!NOTOTTAKIBOGTOTJA!!!& написал 11.12.2018 03:40
Только жирафика нету на свете!
То таки да... "Но предварительно, естественно, под обстрелом неприятельских пушек вытаскивать их на себе с поля боя. Я бы вот, например не смогла."
- Хм... Таки непонятно! Таки. если написано от имени безголовенко, то надо писать не "Не смогла", а "не смогло"! То таки да...
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