Новые формы классовой борьбы

Раньше – что греха таить – многие коммунисты считали серьезной опасностью только вражеское нашествие или риск атомного удара. А плохие экономические цифры – поскольку-постольку. Нет войны, да и ладно. Что еще нужно русскому человеку для счастья.

Но экономическая удавка может убить также, как солдатский нож. Что тебя зарежут войной, что удавят нищетой – конец один и тот же. К примеру, что вражеская авиация разбомбила тысячу заводов; что отсутствие экономического роста не дало построить ту же самую тысячу - КАКАЯ РАЗНИЦА?!..

Говоря еще точнее, что германский волк хотел перегрызть горло вермахтовскими клыками; что англосаксонская анаконда грозит удушить экономическими кольцами – хрен редьки не слаще. Но, если русский мужик научился драться худо-бедно с волками и ножами, говоря образно, но кратко – то с удавками и анакондами не заладилось явно. (Кстати, один натовский план против Советского Союза так и назывался – «Анаконда».)

Так что российские «левые» нуждаются в новых формах борьбы. Пора уже понять, что англосаксонский «неолиберализм» с их путинскими приспешниками-коллаборационистами опасен также, как нашествие Гитлера. Вторая Отечественная уже идет – и пока мы отступаем с большими потерями.

А раз так, будьте любезны – поинтересуйтесь сначала, что творится с экономическим ростом хотя бы в вашем муниципалитете или регионе. Хотя бы местную стратегию социально-экономического развития пробегите взглядом и разберитесь, кто виноват и что делать. А уж потом грезите о мировой революции.

***

И все же еще раз: многие даже искренние «левые» ждут часа Х по старой привычке. Мол, когда прозвучит труба, когда народ поднимется, я первым пойду в атаку. А кто сигналить-то будет?.. Кто будет поднимать народ?.. Кто назначит час Х?.. Кто-то другой, а не я?!.. Но тогда вы уже проиграли. Вы загипнотизированы удавом и скоро будете в его желудке. Поэтому работать надо сейчас! И те немногие, которые понимают это, должны будить массы именно сейчас для прекращения гипноза уныния и покорности. А раз так, сразу к делу.

Самое больное место почти каждого российского муниципалитета – срыв инвестиций в основной капитал из всех источников, а также снижение розничного товарооборота и объема платных услуг населению (по причине перехода на товары эконом-класса, как иезуитски выражается путинская статистика, но по сути речь идет о сползании в бедность).

И, кстати, не обращайте внимание на прочую «стратегическую» трескотню. Пусть другие индексы выполнены и перевыполнены (хотя и это не получается, но тем более) – но если провалены обсуждаемые показатели, что и происходит в девяти случаях из десяти - то на все остальное можно наплевать с высоты МКС.

Потому что самое главное для человека – достойная работа. То бишь, работа с нормальным заработком. Будет такая работа, будут и всякие красивости типа «высокого качества жизни», «человеческого потенциала», «комфортных условий проживания». А пока все это звучит особенно издевательски в устах едросов с их «макарошками».

Но инвестиции в основной капитал и создают самое главное – рабочие места. Это элементарно. Следовательно, если происходит срыв инвестиций – нет и работы. Нет будущего для детей. Поэтому, когда подобные «стратегии» заливаются восхищением от перевыполнения остальных мероприятий типа «бюджетного управления» и прочей лабуды в доморощенных областных рейтингах – все это мухосранская суета и ничего более.

Но тут, как правило, появляется большой тип вроде Путина, Грефа или Кудрина и начинает вещать с экранов телевизоров, что мелкий бизнес наше все. Мол, а что вы косите лиловым глазом на нефтяные вышки, газопроводы, руды и инвестиции с них в регионах?!.. Не дождетесь. А лучше поройтесь-ка в вашем мелком бизнесе, найдите медный пятачок, и будьте счастливы. А не получается – вообще ваши проблемы. Не умеете работать, понимаешь.

Но очевидно, что экономика едина. Если нет у людей нормальных доходов с тех же нефтекачалок и труб, а все уходит в офшоры – где спрос у мелкого бизнеса?!.. Только в одном месте пониже спины, как говорится. Поэтому, как только исчезают инвестиции в основной капитал – жди буквально через пять минут снижение розничного товарооборота и объема услуг. И нечего тут дурочку валять.

Но более того – даже среди мелкого бизнеса никто монополизацию не отменял. Ну, и пусть монополия размером с районный город. Допустим, большинство торговых площадей находится под контролем «своего» человека из КУМИ. Хочешь аренду под магазин – мимо этого дяди (тети, мажора, «телки», один черт) не пройти. Монополия и в Африке, то бишь урюпинском муниципалитете, монополия. Но это и поднимает отпускные цены в довесок к низкой «зарплате». Поэтому, мало того, что кормишь федеральных оглоедов, так и местные на шею садятся. А если учесть, что пляшут подобные «стратегии» и от мизерного МРОТ – то все это макулатура по большому счету.

Отсюда нужны и новые цели, и новые методы борьбы. Насчет целей нужны советская муниципализация, с одной стороны, потому что это касаемо инвестиций хотя бы частично; и кооперация, с другой, что ударит по царькам-монополистам. Таким образом, и работа будет под контролем хоть в какой-то мере; и потребительские цены можно будет контролировать, чтобы последние не съели даже повышение дохода. А насчет метода – это перехват повестки дня путем насыщения реальным содержанием. Звучит несколько научно, но ниже, как уже замечено, все встанет на свои места.

***

Но все же стоит уточнить по важности вопроса еще и еще раз, что даже искренние «левые» грезят по старинке каким-то коммунистическим богом типа большевистского ЦК, который появится святым духом, и начнет издавать гениальные команды, которые надо только выполнять. НИЧЕГО ЭТОГО НЕ БУДЕТ В НЫНЕШНИХ УСЛОВИЯХ! Чуда не будет. Проснитесь, наконец.

А надо действовать самому, как можешь и как умеешь. И местные дела подходят для этого не менее, а более. И это не «ревизионистская местечковость» (а то завоют некоторые балбесы) - потому что никто не собирается отменять федеральную централизацию. Но ведь и последняя должна откуда-то взяться, или упадет с неба в готовом виде?!.. Риторический вопрос. Поэтому не надо телегу ставить впереди лошади. Как река появляется из ручейков, так федеральная партия появляется из активных местных организаций. Но оные и создаются личностной инициативой! А чтобы боевая партия была, а боевых личностей не было – так не бывает. Сначала личности – потом партия. Сначала ручейки – потом река.

Итак, насчет цели. Допустим, мы создали советский муниципалитет. Еще раз, – о методе его создания непременно и чуть ниже, - но сначала надо увидеть хотя бы абрис должного.

Советский муниципалитет может действовать по четырем базовым направлениям даже при нынешней власти. Это, во-первых, разумная экономия с уничтожением разделения властей (мэрства) и перенаправка освободившихся средств бюджетникам (уже за это рядовые работники муниципальных учреждений и предприятий с их семьями скажут гигантское спасибо), а также демократическое, насколько возможно, перечисление прибыли и назначение руководителей МУП и МУ(желание трудового коллектива и профсоюзной организации учитывается всемерно). Во-вторых, давление на филиалы ФПГ через договора социально-экономического сотрудничества, трехстороннюю комиссию, экологические и земельные налоги, градостроительные нормы, дорожный фонд, перечень муниципального контроля, депутатскую проверку, что поддержит рабочих в смысле должного выполнения трудового кодекса, и за что еще одно громадное спасибо и поддержка, не говоря уже о наполнении бюджета. В-третьих, всемерная помощь кооперативам и индивидуальным предпринимателям через субсидии, разумные договора аренды, доверительного управления, безвозмездного пользования, концессии, платы за муниципальные услуги, единый налог, перечень муниципального имущества на поддержку субъектам малого и среднего бизнеса (то бишь, все именно кооперативам с посыланием нахрен монополистов). И в-четвертых, - последнее по числу, но не по важности, - контроль над территориальной избирательной комиссией с соответствующими депутатами, запросами и давлением в губернском заксобрании.

Только таким образом можно устроить едросовскому муниципальному фильтру карачун со всеми вытекающими отсюда перспективами. То бишь, если уж сейчас ситуация выходит из-под контроля типа Приморья со Владимирщиной; то с помощью советского муниципалитета дело пойдет совсем на парах. А там и вся губерния увидит, что советский муниципалитет слово держит, и кресло даже под едросовским губером закачается. Конечно, это не на раз-два, и понаедут спецы из округа и администрации порядки наводить; но опять-таки, даже при буржуйских муниципалитетах уже не получается типа Хакассии, а что уж говорить о муниципальной советизации да при обострении мирового и внутреннего кризиса.

Так что цель вполне реальна. Советизация муниципалитета позволяет, во-первых, давить на филиалы ФПГ вплоть до выполнения инвестиционных программ. Можно сделать так (трудно, конечно, но можно с массовой поддержкой трудящихся), что отказ от инвестиций обернется даже худшими последствиями для акционерного руководства. А во-вторых, убивая кооперативной конкуренцией местечковый монополизм, можно добавить к доходам рабочих и нормальные цены, чтобы получилась та самая вилка достаточного уровня жизни (так называемого человеческого капитала, мать их за ногу с такими терминами). И в-третьих, разумеется, для этого создается политическая «крыша» в виде контроля над избирательной комиссией в том числе. А если советских муниципалитетов будет на губернию хотя бы два-три – это уже сила. Это уже явно не хухры-мухры, и наглядный пример для каждого регионального жителя и избирателя. А вот когда будет губерния в руках, можно и о Кремле подумать. То есть, две-три ПОДЛИННО «красных» губернии – это явный плацдарм для наступления. Вполне достаточный при обострении кризиса! Но пока не будем забегать вперед.

Теперь насчет методов. И с ними не так уж сложно при минимально грамотном подходе. Мало того, что везде имеются филиалы профсоюзов и партий; на созданы институты общественной палаты, КСП, молодежного парламента, помощники депутатов наряду с самими депутатами, родительские комитеты, клубы вокруг библиотек, СМИ всех сортов, трехсторонняя комиссия, союзы мелкого бизнеса, индивидуального предпринимательства и агропрома, союзы садоводческих обществ, почетные граждане, участковые, советы «общественное мнение», женские и ветеранские организации, экологи, представители внегородских территорий, и можно еще поискать в тех же кооперативах и добровольных обществах. И автор этих строк уверяет – везде расставить едросовских людей невозможно. Это нереально! Не надо выдумывать страшилки для оправдания трусости или лености. То есть, обязательно имеется «красный пролом» в этих структурах, где окажется справедливо недовольный положением в стране или человек, или даже группа, и даже с левыми взглядами. Обязательно, и нечего тут выдумывать. Толстой сказал абсолютно верно, что хороших людей больше, но они не организованы. Поэтому, обычно только актив перечисленных структур (и то не весь!) завязан на едросов – а стоит копнуть поглубже, стоит поговорить по душам с рядовым составом, стоит указать на исправление недостатков Советского Союза в виде вышеизложенной большей кооперации и муниципализации, как соратники появятся со всех сторон.

То есть, врага надо перехитрить на его собственном поле. Что он создал – то и обернуть против него. Это к тому, что полностью, как в царские времена, отрицать поступь демократии невозможно. Тогда путинисты придумали другой трюк – ее опошление, заорганизованность и профанацию. Буржуазия приняла на вооружение другую крайность – если не можешь остановить демократию, возглавь ее. Но если это самое возглавление обезглавится и потеряет контроль над созданным?!.. Это совсем другой расклад! За что боролись, на то и напоролись.

Ведь как обычно делается едросами?!.. Не поднимать многие темы уже невозможно. Не поднимешь ты – поднимут другие и снимут все сливки. Тогда придумали другой ход – быстренько-быстренько, этакой скороговоркой, затронут тот или иной бардак, но тут же залепляют опасную тему или фейками, или «сенсациями» с болтологией. Поэтому, вроде бы и говорится о проблемах коррупции и так далее – но в таком бешеном темпе, будто им шило в задницу воткнули. А, там, смотришь, и другая «сенсация» подкатила (или ее подкатили намеренно).

Ан нет – не надо на это покупаться! Наоборот, их же салом да им по мосалам. К примеру, затронула местная газета больную тему о плохих дорогах – ведь она вынуждена иногда говорить по существу, иначе читать не будут – а вы и ковыряйте, и ковыряйте, и ковыряйте ее до полной и ясной картины хоть в своем блоге, хоть еще где. И ковыряйте вплоть до истоков бардака в виде местного строительного монополизма, и так до общественного недовольства. Пусть грязное белье выворачивается наружу полностью. А с вас и взятки гладки! Мол, затронула местная газета эту тему?!.. Затронула. И в чем моя вина?!.. Ни в чем. Наоборот – я за демократию и прогресс, ядрена вошь.

Или молодежный парламент затронул проблемы наркомании и занялся другими делами по прежней привычке. А ваш блог (газета, сайт, организация) тут как тут! И держите эту тему на слуху, и держите, и держите, пока не выяснится, что за наркоманией скрывается безработица особенно среди молодых по бездарности власти. И опять в случае чего – говорил сам молодежный парламент об этом?!.. Говорил. Так что мы, наоборот, помогаем изо всех сил. Поэтому, облагораживая таким образом и темы, и организации, завязанные на них, - освобождая от официозной пошлости и увертков - вы станете маяком для умных и честных. А преимущества врага превратятся в его недостатки. То, что он создал, обернется против него.

Ну, а дальше дело техники. Вот вам и местная организация на базе этого маяка – вот вам и борьба за советский муниципалитет. И стоит повторить – это отнюдь не так долго, как кажется даже самым нетерпеливым, хотя спешка нужна зачастую при ловле блох. Потому что кризис стучит во все окна сползанием в бедность и истощением запасов, и многие трудящиеся, отошедшие от угара «тучных нулевых», задумались, что дальше. А будет маяк перспективы и точка сборки для таковых – дело пойдет весьма быстро.

Вот вам и новые цели хотя бы вкратце, и новые методы. Своеобразное деопошление демократии, ее контрпрофанация, наполнение форм реальным содержанием, серьезность и упорство вместо «сенсаций» - убийственны для современной буржуазии. Те институты, которые они понастроили для отвлечения внимания – наоборот, скопом начнут работать против них. Конечно, если подойти к делу с таким умом, буржуи спохватятся и могут перейти к полностью тоталитарным методам с запрещением и закрытием подобных институтов. Но это их погибель уж точно. Тогда они потеряют последнюю социальную базу. Поэтому надо сделать хотя бы вышесказанное как первый и самый важный шаг.

***

Разумеется, Путин такой же «либерал», как Чубайс или Кудрин. Даже хуже по своей хитрости и изворотливости! Доказательство тому налицо, когда его бонапартизм сползает все более вправо на примере пенсионной аферы. А дальше и от бонапартизма ничего не останется.

И вся эта история с «противостоянием западу» - банальнейшая игра в хорошего и плохого полицейского. Прямо-таки стыдно за некоторых «патриотов». Ах-ах, мы дали «плохому полицейскому» Порошенко с его западными кураторами по зубам в Крыму или Керченском проливе. Ну и ладушки; на волне этого «патриотизма» будем смотреть сквозь пальцы на «хорошего полицейского» Путина, когда последний пересылает бюджетные деньги штатовскому казначейству как закулисному хозяину. Но в этом-то и весь смысл! В итоге Россия кормит тех же «неолибералов» все равно самой жирной кашей.

Конечно, никто не говорит, что Крым надо отдавать. Все ровно наоборот - надо послать обоих полицейских лесом. Надо и Крым держать, и границы защищать, но уж тем более не отдавать денежки.

И выход один – пробуждение народа, которое, похоже, с трудом, но началось - и разоблачение приемов штатовской казначейской анаконды вкупе с компрадорским путинским режимом. В частности, отсутствие экономического роста не менее губительно, чем масштабная бомбардировка. Поэтому все на борьбу за экономический рост! Ныне в этом альфа и омега политики. И советская муниципализация вместе с кооперацией отнюдь не последние знамена в этом аспекте.

А тот, кто хочет все и сразу без вышеозначенной «черновой» работы – ну, пусть сидит и ждет. Толку от такого «левого» ждуна, как от козла молока. Подобные старые формы, стереотипы, подходы, надежды – не сработают.