Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Новые формы классовой борьбы

Опубликовано 11.12.2018 автором Сергей Копылов в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Новые формы классовой борьбы

Раньше – что греха таить – многие коммунисты считали серьезной опасностью только вражеское нашествие или риск атомного удара. А плохие экономические цифры – поскольку-постольку. Нет войны, да и ладно. Что еще нужно русскому человеку для счастья.

Но экономическая удавка может убить также, как солдатский нож. Что тебя зарежут войной, что удавят нищетой – конец один и тот же. К примеру, что вражеская авиация разбомбила тысячу заводов; что отсутствие экономического роста не дало построить ту же самую тысячу - КАКАЯ РАЗНИЦА?!..

Говоря еще точнее, что германский волк хотел перегрызть горло вермахтовскими клыками; что англосаксонская анаконда грозит удушить экономическими кольцами – хрен редьки не слаще. Но, если русский мужик научился драться худо-бедно с волками и ножами, говоря образно, но кратко – то с удавками и анакондами не заладилось явно. (Кстати, один натовский план против Советского Союза так и назывался – «Анаконда».)

Так что российские «левые» нуждаются в новых формах борьбы. Пора уже понять, что англосаксонский «неолиберализм» с их путинскими приспешниками-коллаборационистами опасен также, как нашествие Гитлера. Вторая Отечественная уже идет – и пока мы отступаем с большими потерями.

А раз так, будьте любезны – поинтересуйтесь сначала, что творится с экономическим ростом хотя бы в вашем муниципалитете или регионе. Хотя бы местную стратегию социально-экономического развития пробегите взглядом и разберитесь, кто виноват и что делать. А уж потом грезите о мировой революции.

***

И все же еще раз: многие даже искренние «левые» ждут часа Х по старой привычке. Мол, когда прозвучит труба, когда народ поднимется, я первым пойду в атаку. А кто сигналить-то будет?.. Кто будет поднимать народ?.. Кто назначит час Х?.. Кто-то другой, а не я?!.. Но тогда вы уже проиграли. Вы загипнотизированы удавом и скоро будете в его желудке. Поэтому работать надо сейчас! И те немногие, которые понимают это, должны будить массы именно сейчас для прекращения гипноза уныния и покорности. А раз так, сразу к делу.

Самое больное место почти каждого российского муниципалитета – срыв инвестиций в основной капитал из всех источников, а также снижение розничного товарооборота и объема платных услуг населению (по причине перехода на товары эконом-класса, как иезуитски выражается путинская статистика, но по сути речь идет о сползании в бедность).

И, кстати, не обращайте внимание на прочую «стратегическую» трескотню. Пусть другие индексы выполнены и перевыполнены (хотя и это не получается, но тем более) – но если провалены обсуждаемые показатели, что и происходит в девяти случаях из десяти - то на все остальное можно наплевать с высоты МКС.

Потому что самое главное для человека – достойная работа. То бишь, работа с нормальным заработком. Будет такая работа, будут и всякие красивости типа «высокого качества жизни», «человеческого потенциала», «комфортных условий проживания». А пока все это звучит особенно издевательски в устах едросов с их «макарошками».

Но инвестиции в основной капитал и создают самое главное – рабочие места. Это элементарно. Следовательно, если происходит срыв инвестиций – нет и работы. Нет будущего для детей. Поэтому, когда подобные «стратегии» заливаются восхищением от перевыполнения остальных мероприятий типа «бюджетного управления» и прочей лабуды в доморощенных областных рейтингах – все это мухосранская суета и ничего более.

Но тут, как правило, появляется большой тип вроде Путина, Грефа или Кудрина и начинает вещать с экранов телевизоров, что мелкий бизнес наше все. Мол, а что вы косите лиловым глазом на нефтяные вышки, газопроводы, руды и инвестиции с них в регионах?!.. Не дождетесь. А лучше поройтесь-ка в вашем мелком бизнесе, найдите медный пятачок, и будьте счастливы. А не получается – вообще ваши проблемы. Не умеете работать, понимаешь.

Но очевидно, что экономика едина. Если нет у людей нормальных доходов с тех же нефтекачалок и труб, а все уходит в офшоры – где спрос у мелкого бизнеса?!.. Только в одном месте пониже спины, как говорится. Поэтому, как только исчезают инвестиции в основной капитал – жди буквально через пять минут снижение розничного товарооборота и объема услуг. И нечего тут дурочку валять.

Но более того – даже среди мелкого бизнеса никто монополизацию не отменял. Ну, и пусть монополия размером с районный город. Допустим, большинство торговых площадей находится под контролем «своего» человека из КУМИ. Хочешь аренду под магазин – мимо этого дяди (тети, мажора, «телки», один черт) не пройти. Монополия и в Африке, то бишь урюпинском муниципалитете, монополия. Но это и поднимает отпускные цены в довесок к низкой «зарплате». Поэтому, мало того, что кормишь федеральных оглоедов, так и местные на шею садятся. А если учесть, что пляшут подобные «стратегии» и от мизерного МРОТ – то все это макулатура по большому счету.

Отсюда нужны и новые цели, и новые методы борьбы. Насчет целей нужны советская муниципализация, с одной стороны, потому что это касаемо инвестиций хотя бы частично; и кооперация, с другой, что ударит по царькам-монополистам. Таким образом, и работа будет под контролем хоть в какой-то мере; и потребительские цены можно будет контролировать, чтобы последние не съели даже повышение дохода. А насчет метода – это перехват повестки дня путем насыщения реальным содержанием. Звучит несколько научно, но ниже, как уже замечено, все встанет на свои места.

***

Но все же стоит уточнить по важности вопроса еще и еще раз, что даже искренние «левые» грезят по старинке каким-то коммунистическим богом типа большевистского ЦК, который появится святым духом, и начнет издавать гениальные команды, которые надо только выполнять. НИЧЕГО ЭТОГО НЕ БУДЕТ В НЫНЕШНИХ УСЛОВИЯХ! Чуда не будет. Проснитесь, наконец.

А надо действовать самому, как можешь и как умеешь. И местные дела подходят для этого не менее, а более. И это не «ревизионистская местечковость» (а то завоют некоторые балбесы) - потому что никто не собирается отменять федеральную централизацию. Но ведь и последняя должна откуда-то взяться, или упадет с неба в готовом виде?!.. Риторический вопрос. Поэтому не надо телегу ставить впереди лошади. Как река появляется из ручейков, так федеральная партия появляется из активных местных организаций. Но оные и создаются личностной инициативой! А чтобы боевая партия была, а боевых личностей не было – так не бывает. Сначала личности – потом партия. Сначала ручейки – потом река.

Итак, насчет цели. Допустим, мы создали советский муниципалитет. Еще раз, – о методе его создания непременно и чуть ниже, - но сначала надо увидеть хотя бы абрис должного.

Советский муниципалитет может действовать по четырем базовым направлениям даже при нынешней власти. Это, во-первых, разумная экономия с уничтожением разделения властей (мэрства) и перенаправка освободившихся средств бюджетникам (уже за это рядовые работники муниципальных учреждений и предприятий с их семьями скажут гигантское спасибо), а также демократическое, насколько возможно, перечисление прибыли и назначение руководителей МУП и МУ(желание трудового коллектива и профсоюзной организации учитывается всемерно). Во-вторых, давление на филиалы ФПГ через договора социально-экономического сотрудничества, трехстороннюю комиссию, экологические и земельные налоги, градостроительные нормы, дорожный фонд, перечень муниципального контроля, депутатскую проверку, что поддержит рабочих в смысле должного выполнения трудового кодекса, и за что еще одно громадное спасибо и поддержка, не говоря уже о наполнении бюджета. В-третьих, всемерная помощь кооперативам и индивидуальным предпринимателям через субсидии, разумные договора аренды, доверительного управления, безвозмездного пользования, концессии, платы за муниципальные услуги, единый налог, перечень муниципального имущества на поддержку субъектам малого и среднего бизнеса (то бишь, все именно кооперативам с посыланием нахрен монополистов). И в-четвертых, - последнее по числу, но не по важности, - контроль над территориальной избирательной комиссией с соответствующими депутатами, запросами и давлением в губернском заксобрании.

Только таким образом можно устроить едросовскому муниципальному фильтру карачун со всеми вытекающими отсюда перспективами. То бишь, если уж сейчас ситуация выходит из-под контроля типа Приморья со Владимирщиной; то с помощью советского муниципалитета дело пойдет совсем на парах. А там и вся губерния увидит, что советский муниципалитет слово держит, и кресло даже под едросовским губером закачается. Конечно, это не на раз-два, и понаедут спецы из округа и администрации порядки наводить; но опять-таки, даже при буржуйских муниципалитетах уже не получается типа Хакассии, а что уж говорить о муниципальной советизации да при обострении мирового и внутреннего кризиса.

Так что цель вполне реальна. Советизация муниципалитета позволяет, во-первых, давить на филиалы ФПГ вплоть до выполнения инвестиционных программ. Можно сделать так (трудно, конечно, но можно с массовой поддержкой трудящихся), что отказ от инвестиций обернется даже худшими последствиями для акционерного руководства. А во-вторых, убивая кооперативной конкуренцией местечковый монополизм, можно добавить к доходам рабочих и нормальные цены, чтобы получилась та самая вилка достаточного уровня жизни (так называемого человеческого капитала, мать их за ногу с такими терминами). И в-третьих, разумеется, для этого создается политическая «крыша» в виде контроля над избирательной комиссией в том числе. А если советских муниципалитетов будет на губернию хотя бы два-три – это уже сила. Это уже явно не хухры-мухры, и наглядный пример для каждого регионального жителя и избирателя. А вот когда будет губерния в руках, можно и о Кремле подумать. То есть, две-три ПОДЛИННО «красных» губернии – это явный плацдарм для наступления. Вполне достаточный при обострении кризиса! Но пока не будем забегать вперед.

Теперь насчет методов. И с ними не так уж сложно при минимально грамотном подходе. Мало того, что везде имеются филиалы профсоюзов и партий; на созданы институты общественной палаты, КСП, молодежного парламента, помощники депутатов наряду с самими депутатами, родительские комитеты, клубы вокруг библиотек, СМИ всех сортов, трехсторонняя комиссия, союзы мелкого бизнеса, индивидуального предпринимательства и агропрома, союзы садоводческих обществ, почетные граждане, участковые, советы «общественное мнение», женские и ветеранские организации, экологи, представители внегородских территорий, и можно еще поискать в тех же кооперативах и добровольных обществах. И автор этих строк уверяет – везде расставить едросовских людей невозможно. Это нереально! Не надо выдумывать страшилки для оправдания трусости или лености. То есть, обязательно имеется «красный пролом» в этих структурах, где окажется справедливо недовольный положением в стране или человек, или даже группа, и даже с левыми взглядами. Обязательно, и нечего тут выдумывать. Толстой сказал абсолютно верно, что хороших людей больше, но они не организованы. Поэтому, обычно только актив перечисленных структур (и то не весь!) завязан на едросов – а стоит копнуть поглубже, стоит поговорить по душам с рядовым составом, стоит указать на исправление недостатков Советского Союза в виде вышеизложенной большей кооперации и муниципализации, как соратники появятся со всех сторон.

То есть, врага надо перехитрить на его собственном поле. Что он создал – то и обернуть против него. Это к тому, что полностью, как в царские времена, отрицать поступь демократии невозможно. Тогда путинисты придумали другой трюк – ее опошление, заорганизованность и профанацию. Буржуазия приняла на вооружение другую крайность – если не можешь остановить демократию, возглавь ее. Но если это самое возглавление обезглавится и потеряет контроль над созданным?!.. Это совсем другой расклад! За что боролись, на то и напоролись.

Ведь как обычно делается едросами?!.. Не поднимать многие темы уже невозможно. Не поднимешь ты – поднимут другие и снимут все сливки. Тогда придумали другой ход – быстренько-быстренько, этакой скороговоркой, затронут тот или иной бардак, но тут же залепляют опасную тему или фейками, или «сенсациями» с болтологией. Поэтому, вроде бы и говорится о проблемах коррупции и так далее – но в таком бешеном темпе, будто им шило в задницу воткнули. А, там, смотришь, и другая «сенсация» подкатила (или ее подкатили намеренно).

Ан нет – не надо на это покупаться! Наоборот, их же салом да им по мосалам. К примеру, затронула местная газета больную тему о плохих дорогах – ведь она вынуждена иногда говорить по существу, иначе читать не будут – а вы и ковыряйте, и ковыряйте, и ковыряйте ее до полной и ясной картины хоть в своем блоге, хоть еще где. И ковыряйте вплоть до истоков бардака в виде местного строительного монополизма, и так до общественного недовольства. Пусть грязное белье выворачивается наружу полностью. А с вас и взятки гладки! Мол, затронула местная газета эту тему?!.. Затронула. И в чем моя вина?!.. Ни в чем. Наоборот – я за демократию и прогресс, ядрена вошь.

Или молодежный парламент затронул проблемы наркомании и занялся другими делами по прежней привычке. А ваш блог (газета, сайт, организация) тут как тут! И держите эту тему на слуху, и держите, и держите, пока не выяснится, что за наркоманией скрывается безработица особенно среди молодых по бездарности власти. И опять в случае чего – говорил сам молодежный парламент об этом?!.. Говорил. Так что мы, наоборот, помогаем изо всех сил. Поэтому, облагораживая таким образом и темы, и организации, завязанные на них, - освобождая от официозной пошлости и увертков - вы станете маяком для умных и честных. А преимущества врага превратятся в его недостатки. То, что он создал, обернется против него.

Ну, а дальше дело техники. Вот вам и местная организация на базе этого маяка – вот вам и борьба за советский муниципалитет. И стоит повторить – это отнюдь не так долго, как кажется даже самым нетерпеливым, хотя спешка нужна зачастую при ловле блох. Потому что кризис стучит во все окна сползанием в бедность и истощением запасов, и многие трудящиеся, отошедшие от угара «тучных нулевых», задумались, что дальше. А будет маяк перспективы и точка сборки для таковых – дело пойдет весьма быстро.

Вот вам и новые цели хотя бы вкратце, и новые методы. Своеобразное деопошление демократии, ее контрпрофанация, наполнение форм реальным содержанием, серьезность и упорство вместо «сенсаций» - убийственны для современной буржуазии. Те институты, которые они понастроили для отвлечения внимания – наоборот, скопом начнут работать против них. Конечно, если подойти к делу с таким умом, буржуи спохватятся и могут перейти к полностью тоталитарным методам с запрещением и закрытием подобных институтов. Но это их погибель уж точно. Тогда они потеряют последнюю социальную базу. Поэтому надо сделать хотя бы вышесказанное как первый и самый важный шаг.

***

Разумеется, Путин такой же «либерал», как Чубайс или Кудрин. Даже хуже по своей хитрости и изворотливости! Доказательство тому налицо, когда его бонапартизм сползает все более вправо на примере пенсионной аферы. А дальше и от бонапартизма ничего не останется.

И вся эта история с «противостоянием западу» - банальнейшая игра в хорошего и плохого полицейского. Прямо-таки стыдно за некоторых «патриотов». Ах-ах, мы дали «плохому полицейскому» Порошенко с его западными кураторами по зубам в Крыму или Керченском проливе. Ну и ладушки; на волне этого «патриотизма» будем смотреть сквозь пальцы на «хорошего полицейского» Путина, когда последний пересылает бюджетные деньги штатовскому казначейству как закулисному хозяину. Но в этом-то и весь смысл! В итоге Россия кормит тех же «неолибералов» все равно самой жирной кашей.

Конечно, никто не говорит, что Крым надо отдавать. Все ровно наоборот - надо послать обоих полицейских лесом. Надо и Крым держать, и границы защищать, но уж тем более не отдавать денежки.

И выход один – пробуждение народа, которое, похоже, с трудом, но началось - и разоблачение приемов штатовской казначейской анаконды вкупе с компрадорским путинским режимом. В частности, отсутствие экономического роста не менее губительно, чем масштабная бомбардировка. Поэтому все на борьбу за экономический рост! Ныне в этом альфа и омега политики. И советская муниципализация вместе с кооперацией отнюдь не последние знамена в этом аспекте.

А тот, кто хочет все и сразу без вышеозначенной «черновой» работы – ну, пусть сидит и ждет. Толку от такого «левого» ждуна, как от козла молока. Подобные старые формы, стереотипы, подходы, надежды – не сработают.



Рейтинг:   3.33,  Голосов: 3
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Доверяете ли вы Левада-Центру?:
Результаты
Интернет-ТВ
Юрий Мухин: Какие уголовники управляют Россией
Юрий Мухин: Какие уголовники управляют Россией
11.12.2018
Перекинется ли ингушско-чеченский кризис на Дагестан?
Перекинется ли ингушско-чеченский кризис на Дагест...
11.12.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Собянин лезет в твой карман совершенно бескорыстно (0)
Новые формы классовой борьбы (0)
Россиянам придется раскошелиться на 130 миллиардов рублей на "умные" газовые счетчики (0)
В московском метро произошел сбой сразу на двух линиях (0)
Лицом "эскорт-девиц" армии может стать Ксюша Шойгу (16)
Вместо Пономарева с Алексеевой простится Путин (10)
О социальном страховании в Китае, взгляд изнутри (16)
Перекинется ли ингушско-чеченский кризис на Дагестан? (2)
Юрий Мухин: Какие уголовники управляют Россией (4)
300 дней без суда и следствия (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Классовое деление по уму
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Где ж еще быть старейшему правозащитнику в нынешней России, как не в камере
Максим Калашников Максим Калашников: Перекинется ли ингушско-чеченский кризис на Дагестан?
Максим Калашников Максим Калашников: От Игоря Стрелкова и АПН Северо-Запад: текущие события
Дарья Митина Дарья Митина: А цвета-тo, цвета!!!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss