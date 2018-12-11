В московском метро произошел сбой сразу на двух линиях

На Замоскворецкой линии столичной подземки произошёл сбой, сообщается в официальном Twitter метрополитена. "Замоскворецкая линия. От "Новокузнецкой" до "Орехово" нет движения поездов. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Службы #мосметро работают над восстановлением движения на этом участке. Рассчитываем поехать в течение 15 минут", - отмечается в сообщении.

Также отмечается, что на Таганско-Краснопресненской линии увеличены интервалы движения поездов от «Котельников» в центр.

По данным агентства Интерфакс, движение поездов отсутствует на пяти станциях Замоскворецкой линии. Причиной сбоя стала неисправность состава, который застрял в тоннеле на перегоне между станциями "Автозаводская" и "Технопарк".