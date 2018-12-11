Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В московском метро произошел сбой сразу на двух линиях

Опубликовано 11.12.2018 в разделе комментариев 0

В московском метро произошел сбой сразу на двух линиях

На Замоскворецкой линии столичной подземки произошёл сбой, сообщается в официальном Twitter метрополитена. "Замоскворецкая линия. От "Новокузнецкой" до "Орехово" нет движения поездов. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Службы #мосметро работают над восстановлением движения на этом участке. Рассчитываем поехать в течение 15 минут", - отмечается в сообщении.

Также отмечается, что на Таганско-Краснопресненской линии увеличены интервалы движения поездов от «Котельников» в центр.

По данным агентства Интерфакс, движение поездов отсутствует на пяти станциях Замоскворецкой линии. Причиной сбоя стала неисправность состава, который застрял в тоннеле на перегоне между станциями "Автозаводская" и "Технопарк".

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Доверяете ли вы Левада-Центру?:
Результаты
Интернет-ТВ
Юрий Мухин: Какие уголовники управляют Россией
Юрий Мухин: Какие уголовники управляют Россией
11.12.2018
Перекинется ли ингушско-чеченский кризис на Дагестан?
Перекинется ли ингушско-чеченский кризис на Дагест...
11.12.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Новые формы классовой борьбы (0)
Россиянам придется раскошелиться на 130 миллиардов рублей на "умные" газовые счетчики (0)
В московском метро произошел сбой сразу на двух линиях (0)
Лицом "эскорт-девиц" армии может стать Ксюша Шойгу (14)
Вместо Пономарева с Алексеевой простится Путин (10)
О социальном страховании в Китае, взгляд изнутри (16)
Перекинется ли ингушско-чеченский кризис на Дагестан? (2)
Юрий Мухин: Какие уголовники управляют Россией (4)
300 дней без суда и следствия (4)
В ДНР ожидают наступления ВСУ аж до российской границы (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Классовое деление по уму
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Где ж еще быть старейшему правозащитнику в нынешней России, как не в камере
Максим Калашников Максим Калашников: Перекинется ли ингушско-чеченский кризис на Дагестан?
Максим Калашников Максим Калашников: От Игоря Стрелкова и АПН Северо-Запад: текущие события
Дарья Митина Дарья Митина: А цвета-тo, цвета!!!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss