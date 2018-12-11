Россиянам придется раскошелиться на 130 миллиардов рублей на "умные" газовые счетчики

Россиян, пользующихся центральным газоснабжением, могут обязать установить "умные счетчики". Как сообщает газета "Коммерсант", соответствующие предложения к марту 2019 года поручил разработать вице-премьер Дмитрий Козак.

Источники издания отмечают, что цена "умных" счетчиков может составить около 5 тыс. руб за штуку, а их установка будет "недешевым удовольствием". По словам гендиректора ассоциации "ЖКХ и городская среда" Алексея Макрушина, если счетчик будут обязаны ставить сами потребители, то для многих стоимость будет существенной, а средств на то, чтобы профинансировать программу за бюджетный счет, у государства нет.

По оценкам газеты, в масштабах страны переход на «умный учет» газа может обойтись населению почти в 130 млрд руб.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- Те самые товарищи, а по сути господа, которые выражали свой скепсис по поводу уличных акций протеста в период принятия пенсионной реформы, - сейчас могут, так сказать, пожинать плоды. Ничего, мол, не дадут протесты, хватит воздух сотрясать, всё равно всё примут, главное в суть вникать по домам... Так говорили наши высокие диванные теоретики революционного марксизма из "Прорыва". А ведь именно тогда и там власть смотрела, на что ещё способно общество! Вот в Париже общество день за днём теснит власть, а в Москве - всё наоборот. Уровень хайпа по поводу пенсионной реВОРмы - был хилый, отдали протест "проверенной" КПРФ - она его успешно и слила в унитаз, а теперь "требует моральной компенсации" в виде исков к Путину и Медведеву (мало зюгановцам прямого кормления, хотят ещё через суд подкормиться)... Как потопали - так теперь и полопаем. Жиденько и реденько попротестовали - а ведь пенсионная реВОРма была маркером, проверкой уровня солидарности, и теперь правящий класс наступает уже не на будущие выплаты (в прямом смысле шла битва за будущее!) под названием "пенсии", а по всем фронтам, вворачивая выплаты уже нами разовых нологов на всё, что заблагорассудится буржуям. Словно наворованное у власть имущих миллиардеров кончилось, и они начали скрести по сусекам. Кстати, не в первый раз на данном направлении внедрения новых поборов-приборов Москва перенимает "передовой" опыт Киева. Я об этом постоянно пишу - как идею Нацгвардии "питерский" человечек, которого в Киеве считают главным врагом Украины, претворил в Росгвардии (вспомнив попутно и заветы Ельцина, "гвардию реформ"), так и газовые счётчики, давно уже установленные на Украине и, в частности, в Крыму, будут внедрять в РФ по примеру украинских коллег - вот такая солидарность там, наверху. А у нас разброд и апатия - потому те, кто уже украл наш же газ, хотят и будут нам его продавать ещё и по счётчикам. Как и со счётчиками воды (которые были по сути разовым налогом: установка, обслуживание - по 400 рублей за два года), установка счётчиков потребления газа - это дополнительный способ обогащения монополиста Газпрома. У которого топ-менеджеребцы, давно мультимиллионеры, видимо, сильно обеднели - им не слишком сладко спится в их имениях (Петергоф на Истре) и виллах! Где бы что-то ещё у трудового народа своровать - так вопрос не стоит. Нефть, газ, пенсии - это уже украдено. А вот счётчиков газовых явно нам всем не хватало. Зметим, что разведку эти гады уже провели - сперва прохиндеи под видом проведения проверок газовой безопасности выясняли, будет ли их население многомиллионной Москвы пускать в квартиры. Кодовое слово "Мосгаз" срабатывало! Один такой подозрительный тип и ко мне домой припёрся, какие-то записи в блокнотик делал, а потом ненавязчиво предложил подумать об установке газосигнализации - мол, малейшая искра, а если была утечка газа (который теперь экономные гады из Газпрома не "ароматизируют"), вы и не узнаете, что квартира полна газа, и сгорите... В общем, классическая методика запугивания и втюхивания. Я его послал лесом. Другие, которым приборы эти по 3 тысячи всё же втюхали - потом одумались, вызывали полицию и прохиндеев заставляли всё снимать и возвращать деньги оболваненному населению. Но вот - возвращаются, ненасытные! Теперь официальный повод для "коммерческих услуг" придуман - а Миллер, улыбаясь лунолико на полстраны, благословил новые поборы. Маловато "доимся", товарищи, олигархату не пристало затягивать пояса, пора с ним поделиться ещё разок...