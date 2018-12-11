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Московский листок

Собянин лезет в твой карман совершенно бескорыстно

Опубликовано 11.12.2018 в разделе комментариев 8

выборы собянин бюджет доходы
Собянин лезет в твой карман совершенно бескорыстно

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что повышение цен на парковку в столице не служит для города источником дохода: «Повышение цен на парковки для нас не является доходом. Это регулятор количества машин в центре города», – сказал градоначальник. 

«Когда количество мест заполняется более чем на 80%, во всём мире есть один рецепт — увеличение стоимости парковки», — подытожил мэр. 

С 15 декабря в столице изменятся цены на парковку: в центре Москвы тариф вырастет до 380 рублей в час, к тому же здесь парковка станет платной по воскресеньям. В частности, изменения коснутся улиц внутри Садового кольца, на нескольких точках у Третьего транспортного кольца - Петровка, Неглинная, Романов переулок, а также улицы рядом с Тверской, Патриаршими прудами, Арбатом и около «Москва-Сити». В пределах Бульварного кольца тариф будет увеличен со 100 до 200 руб. в час, на улицах между Садовым и Бульварным кольцами — с 60 до 80 руб в час.

Даже странно, почему детские коляски на бульварах паркуются бесплатно...

***

Это, конечно, совершенно очаровательно - поставить раком всю Москву, и заявлять при этом, что "не корысти ради", а исключительно для всеобщей пользы. 

Москвичи, они слабоумные идиоты, им что не скажи, всему верят и радуются успехам начальства. Вот, нигде мире другого способа не придумали, как освободить пространство - только поднимать цены на парковки. Хотя все вроде бы видели, что в старинных городах Европы везде исторический центр представляет собой зону, где парковаться вообще нельзя. Ни дорого, ни дешево - никак! Правда, вокруг этой запретной зоны устроены перехватывающие парковки, кстати, со вполне приемлемыми ценами.

Так бывает, когда действительно хотят разгрузить улицы, а не урвать копейку.

***

Теперь про цену в 380 рублей в час.

Я живу на окраине, и мне, если без особых пробок, доехать на такси от дома до центра как раз рублей 400-450. Необходимость часовой парковки в центре Москвы теперь делает поездку на собственном автомобиле совершенно бессмысленной - два часа парковки стоят столько же, сколько на такси туда и обратно. Парковаться в центральной части города будет только тот, кто денег вообще не считает.

Ну и понятно, где это - Арбат, Патрики... То есть районы, где давно уже места нет не только трудящимся горожанам, и даже не только мелкой буржуазии, но уже и средней. Это теперь зона обитания и отдыха для очень богатых, не только из Москвы, но и из других мест, с Кавказа, к примеру. Разумеется, не тех, кто в горах собирает черемшу, а небольшой, но весьма заметной прослойки "хозяев жизни" с золотыми пистолетами, а то и позолоченными "мерседесами". Понятно же, человек приехал кутить, ему 3-4 тысячи за парковку не жалко.

Понятно, что обычным горожанам в таких районах неуютно. Ну а теперь и не по карману станет.

Понятно, что все это делается не для пополнения столичного бюджета. Это делается, чтобы вас тут не было!

***

Вы радовались бижутерии на улицах Москвы, как "красиво стало"? Было как в обычном городе, а теперь как в галантерейной лавке?

Ну так напрасно радовались - это не для вас. Центр Москвы давно уже не для обычных горожан. Как сказал однажды миллиардер Полонский, "кто без миллиарда - идут в жопу"!

Так вот мы уже пришли. Нравится?

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск 



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Всего комментариев к статье: 8
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Re: Re: Мещанство это и обывательщина. Есть же дешевое такси
хуху написал 11.12.2018 12:36
Ты сначала расскажи сколько ты каждый год платишь за страховки, техосмотр, ремонт автомобили и гараж, а потом скажешь что автомобиль в рашке не роскошь.
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(без названия)
киргуду написал 11.12.2018 12:25
так то нехило турок москвичей лечит...
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(без названия)
насреддин написал 11.12.2018 11:57
Меня заинтересовала фраза "не является источником дохода" для города. Но деньги-то сибирают, кто-то этот доход имеет. Хотелось бы фамилии услышать.
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Убирайте мигрантов и в половину станет чище и просторнее.
способ есть написал 11.12.2018 11:37
.
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Re: Мещанство это и обывательщина. Есть же дешевое такси
хахаха написал 11.12.2018 11:30
1. Значит, ездить на такси - не мещанство, а возить себя самому мещанство? А что автомобиль не роскошь, а средство передвижения, не слыхал?
2. Как только все пересядут на такси, оно моментально перестанет быть дешевым, уверяю. Закон рынка.
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(без названия)
стоик1386 написал 11.12.2018 11:30
Есть у Оленя зам. - Хуйдулин - он главный по Москве вор?
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(без названия)
Додик написал 11.12.2018 11:25
Пора тов. Главред отказываться от личного транспорту. Мещанство это и обывательщина. Есть же дешевое такси.
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старик-блондинка С.Раков совсем ополоумел от безнаказанности
он написал 11.12.2018 11:23
пилит бюджет страны и грабит москвичей.
Оккупант озверевший.
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