Собянин лезет в твой карман совершенно бескорыстно

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что повышение цен на парковку в столице не служит для города источником дохода: «Повышение цен на парковки для нас не является доходом. Это регулятор количества машин в центре города», – сказал градоначальник.

«Когда количество мест заполняется более чем на 80%, во всём мире есть один рецепт — увеличение стоимости парковки», — подытожил мэр.

С 15 декабря в столице изменятся цены на парковку: в центре Москвы тариф вырастет до 380 рублей в час, к тому же здесь парковка станет платной по воскресеньям. В частности, изменения коснутся улиц внутри Садового кольца, на нескольких точках у Третьего транспортного кольца - Петровка, Неглинная, Романов переулок, а также улицы рядом с Тверской, Патриаршими прудами, Арбатом и около «Москва-Сити». В пределах Бульварного кольца тариф будет увеличен со 100 до 200 руб. в час, на улицах между Садовым и Бульварным кольцами — с 60 до 80 руб в час.

Даже странно, почему детские коляски на бульварах паркуются бесплатно...

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Это, конечно, совершенно очаровательно - поставить раком всю Москву, и заявлять при этом, что "не корысти ради", а исключительно для всеобщей пользы.

Москвичи, они слабоумные идиоты, им что не скажи, всему верят и радуются успехам начальства. Вот, нигде мире другого способа не придумали, как освободить пространство - только поднимать цены на парковки. Хотя все вроде бы видели, что в старинных городах Европы везде исторический центр представляет собой зону, где парковаться вообще нельзя. Ни дорого, ни дешево - никак! Правда, вокруг этой запретной зоны устроены перехватывающие парковки, кстати, со вполне приемлемыми ценами.

Так бывает, когда действительно хотят разгрузить улицы, а не урвать копейку.

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Теперь про цену в 380 рублей в час.

Я живу на окраине, и мне, если без особых пробок, доехать на такси от дома до центра как раз рублей 400-450. Необходимость часовой парковки в центре Москвы теперь делает поездку на собственном автомобиле совершенно бессмысленной - два часа парковки стоят столько же, сколько на такси туда и обратно. Парковаться в центральной части города будет только тот, кто денег вообще не считает.

Ну и понятно, где это - Арбат, Патрики... То есть районы, где давно уже места нет не только трудящимся горожанам, и даже не только мелкой буржуазии, но уже и средней. Это теперь зона обитания и отдыха для очень богатых, не только из Москвы, но и из других мест, с Кавказа, к примеру. Разумеется, не тех, кто в горах собирает черемшу, а небольшой, но весьма заметной прослойки "хозяев жизни" с золотыми пистолетами, а то и позолоченными "мерседесами". Понятно же, человек приехал кутить, ему 3-4 тысячи за парковку не жалко.

Понятно, что обычным горожанам в таких районах неуютно. Ну а теперь и не по карману станет.

Понятно, что все это делается не для пополнения столичного бюджета. Это делается, чтобы вас тут не было!

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Вы радовались бижутерии на улицах Москвы, как "красиво стало"? Было как в обычном городе, а теперь как в галантерейной лавке?

Ну так напрасно радовались - это не для вас. Центр Москвы давно уже не для обычных горожан. Как сказал однажды миллиардер Полонский, "кто без миллиарда - идут в жопу"!

Так вот мы уже пришли. Нравится?

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск