Глава Росгвардии Золотов подал иск к Навальному на миллион рублей о защите чести

Глава Росгвардии Виктор Золотов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному с требованием взыскать с него 1 млн рублей.

"Сегодня мы подали в Люблинский суд Москвы иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному", - цитирует ТАСС адвоката Золотова Шота Горгадзе.

По его словам, в исковом заявлении Золотов просит признать распространенные Навальным сведения порочащими его и несоответствующими действительности. "В частности, речь идет о сведениях о недвижимости и руководстве, которое, по его словам, объедает своих сотрудников", - пояснил Горгадзе.

Если суд постановит выплатить деньги Золотову, он направит их в один из детских домов, добавил адвокат.

Напомним, накануне стало известно, что Главная военная прокуратура и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверяют единого поставщика продовольствия Росгвардии. Речь идет завышенных контрактных ценах при поставках продуктов Росгвардии мясокомбинатом "Дружба народов".

В августе 2018 года Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование, по результатам которого обвинил главу Росгвардии в коррупции, так как продукты в ведомство поставлялись по ценам в 2-3 раза выше рыночных.