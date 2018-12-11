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Московский листок

Глава Росгвардии Золотов подал иск к Навальному на миллион рублей о защите чести

Опубликовано 11.12.2018 в разделе комментариев 5

Глава Росгвардии Золотов подал иск к Навальному на миллион рублей о защите чести

Глава Росгвардии Виктор Золотов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному с требованием взыскать с него 1 млн рублей.

"Сегодня мы подали в Люблинский суд Москвы иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному", - цитирует ТАСС адвоката Золотова Шота Горгадзе.

По его словам, в исковом заявлении Золотов просит признать распространенные Навальным сведения порочащими его и несоответствующими действительности. "В частности, речь идет о сведениях о недвижимости и руководстве, которое, по его словам, объедает своих сотрудников", - пояснил Горгадзе.

Если суд постановит выплатить деньги Золотову, он направит их в один из детских домов, добавил адвокат.

Напомним, накануне стало известно, что Главная военная прокуратура и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверяют единого поставщика продовольствия Росгвардии. Речь идет завышенных контрактных ценах при поставках продуктов Росгвардии мясокомбинатом "Дружба народов".

В августе 2018 года Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование, по результатам которого обвинил главу Росгвардии в коррупции, так как продукты в ведомство поставлялись по ценам в 2-3 раза выше рыночных.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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Г.овно тронули и оно развонялось
= написал 11.12.2018 12:39
=
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(без названия)
киргуду написал 11.12.2018 12:31
какой детский сад!?!?сопрет 800 тыров к бабке не ходи...а на 200 отправит 1кг картохи и потребует доставку оплатить...
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(без названия)
стоик1391 написал 11.12.2018 12:26
Золотов - Трус и Вор?
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ахаха!
Конструктор написал 11.12.2018 11:58
Золотова обесчестили? у этого примата со взглядом макаки ее никогда не было)
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какая честь у бесстыжего Золотаря?
ну не надо написал 11.12.2018 11:55
смешить.
ЗООлотов-Шоу!
Овощи подают иски!
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