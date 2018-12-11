Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тыс. рублей

Роскомнадзор во вторник оштрафовал Google на 500 тысяч рублей за отказ подключиться к реестру запрещенных в РФ сайтов для фильтрации своей поисковой выдачи, заявил глава ведомства Александр Жаров.

"Оштрафовали Google на 500 тыс. рублей", - цитирует чиновника ТАСС. При этом он отметил, что ведомство продолжит наблюдать за компанией на предмет исполнения законодательства РФ.

"Будем и дальше добиваться соблюдения российского законодательства. Могу анонсировать, что в ближайшее время начнем следующее административное дело в отношении Google", - сказал он.

По словам Жарова, ведомство до конца текущего года намерено проверить Facebook и Twitter на соблюдение законодательства о локализации баз данных на территории России.

Напомним, 26 ноября Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Google за отказ подключиться к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных сайтов.