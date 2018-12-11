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Московский листок

В Германии нашли удостоверение Штази на имя Путина

Опубликовано 11.12.2018 в разделе комментариев 2

В Германии нашли удостоверение Штази на имя Путина

Отделение по работе с архивами министерства госбезопасности бывшей ГДР (Штази) обнаружило в администрации Дрездена служебное удостоверение, выданное на имя Владимира Путина, сообщает газета Bild. По данным издания, документ, собственноручно подписанный нынешним президентом России, был выдан 31 декабря 1985 года и продлевался каждый квартал вплоть до конца 1989 года. С этим удостоверением Путин мог свободно проходить в учреждения органов госбезопасности ГДР. Также, по словам главы отделения по работе с архивами Штази, документ мог облегчать задачу по вербовке агентов в бывшей ГДР.

В Кремле не стали отрицать существование документа. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такое удостоверение могло быть выдано Путину, так как КГБ и Штази были партнерскими службами.

"Лучше эту информацию получать у наших соответствующих служб, точнее, в СВР (Службе внешней разведки РФ. — Прим. ред.), но я могу предположить следующее. Как известно, в то время, во времена Советского Союза, и КГБ, и Штази были партнерскими службами. Поэтому, наверное, нельзя исключать такого обмена удостоверениями", - цитирует Пескова РИА Новости.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Рудольф написал 11.12.2018 14:24

Ну так не ЦРУ -же или Моссад, так что никакого беспокойства!
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(без названия)
стоик1390 написал 11.12.2018 13:24
в Штази был такой выродок-сионист Маркус Вульф - он развлекался расстрелом немцев, которые не хотели жить в Раю-ГДР?
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