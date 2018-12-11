Госдума увеличила МРОТ на 117 рублей

Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 117 рублей - до 11 тыс. 280 рублей в месяц.
"Повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 мая 2018 г. (11 163 руб. в месяц) составит 117 руб. Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,7 млн работников", - говорится в пояснительной записке к документу.
Отмечается, что дополнительные расходы организаций реального сектора экономики в связи с повышением МРОТ составят 13,7 млрд рублей.
Последнее повышение МРОТ было в мае этого года, когда минимальный размер оплаты труда сравнялся с прожиточным минимумом. До этого МРОТ составлял 85% от прожиточного минимума.
Тень написал 11.12.2018 14:04
А слабак Макрон увеличил минимальную оплату труда на 100 евро.