Госдума увеличила МРОТ на 117 рублей

Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 117 рублей - до 11 тыс. 280 рублей в месяц.

"Повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 мая 2018 г. (11 163 руб. в месяц) составит 117 руб. Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,7 млн работников", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что дополнительные расходы организаций реального сектора экономики в связи с повышением МРОТ составят 13,7 млрд рублей.

Последнее повышение МРОТ было в мае этого года, когда минимальный размер оплаты труда сравнялся с прожиточным минимумом. До этого МРОТ составлял 85% от прожиточного минимума.