Главный борец с экстремизмом в МВД отправлен в отставку за "аморалку" и зарубежную недвижимость

Начальник Главного управления МВД России по противодействию экстремизму генерал-майор Тимур Валиулин отправлен в отставку, сообщает РБК со ссылкой на источники в руководстве министерства.

Как отмечает издание, генерал был автором инициативы ввести ответственность родителей и учителей тех подростков, кто принимает участие в несогласованных политических акциях

По данным Ленты.ру, Валиулин был в отставку в связи с утратой доверия. Источник издания в российских правоохранительных органах утверждает, что генерал был изобличен во внеслужебных отношениях с подчиненной женщиной-офицером, причем разоблачителем выступила супруга генерала, бывший полковник полиции.

"Она весьма ревнивая и регулярно приезжала в здание главка на Садово-Сухаревской улице, проверяя, чем занимается ее муж. В конце прошлой недели в служебном кабинете разразилась семейная сцена. По ее итогам жена написала письмо руководству страны, в котором указала на недвижимость генерал-майора за рубежом, в Италии и Болгарии, а также на ряд других грубейших нарушений. К письму она приложила копии документов", - рассказал источник.

По словам другого источника, в МВД, во вторник, 11 декабря, после разговора с руководством министерства Тимур Валиулин написал рапорт об отставке по собственному желанию.