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Московский листок

Главный борец с экстремизмом в МВД отправлен в отставку за "аморалку" и зарубежную недвижимость

Опубликовано 11.12.2018 в разделе комментариев 4

Главный борец с экстремизмом в МВД отправлен в отставку за "аморалку" и зарубежную недвижимость

Начальник Главного управления МВД России по противодействию экстремизму генерал-майор Тимур Валиулин отправлен в отставку, сообщает РБК со ссылкой на источники в руководстве министерства.

Как отмечает издание, генерал был автором инициативы ввести ответственность родителей и учителей тех подростков, кто принимает участие в несогласованных политических акциях

По данным Ленты.ру, Валиулин был в отставку в связи с утратой доверия. Источник издания в российских правоохранительных органах утверждает, что генерал был изобличен во внеслужебных отношениях с подчиненной женщиной-офицером, причем разоблачителем выступила супруга генерала, бывший полковник полиции.

"Она весьма ревнивая и регулярно приезжала в здание главка на Садово-Сухаревской улице, проверяя, чем занимается ее муж. В конце прошлой недели в служебном кабинете разразилась семейная сцена. По ее итогам жена написала письмо руководству страны, в котором указала на недвижимость генерал-майора за рубежом, в Италии и Болгарии, а также на ряд других грубейших нарушений. К письму она приложила копии документов", - рассказал источник.

По словам другого источника, в МВД, во вторник, 11 декабря, после разговора с руководством министерства Тимур Валиулин написал рапорт об отставке по собственному желанию.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
Казарян Левон Георгиевич написал 11.12.2018 17:39
"...генерал был изобличен во внеслужебных отношениях с подчиненной женщиной-офицером, причем разоблачителем выступила супруга генерала, бывший полковник полиции. Она весьма ревнивая и регулярно приезжала в здание главка на Садово-Сухаревской улице, проверяя, чем занимается ее муж. В конце прошлой недели в служебном кабинете разразилась семейная сцена. По ее итогам жена написала письмо руководству страны, в котором указала на недвижимость генерал-майора за рубежом, в Италии и Болгарии, а также на ряд других грубейших нарушений. К письму она приложила копии документов"
- - - - - - -
Весьма поучительно. Не надо заниматься притеснением армянского происхождения экстремизма. А то может выясниться, что собственная жена считает экстремизмом и его финансированием совсем другое.
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не хватило сил по-мужски,по-офицерски застрелиться?
Александр ДВ написал 11.12.2018 16:38
В частном чопе МВД РФ?! Офицеры?! С виллами на Канарах/Ямайках? Я понимаю скоро Новый Год, но уж так-то... пугать...чего уж... От пенсиона не отошли еще...
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Эх, яблочко, куды катимся ...
ГПУ написал 11.12.2018 16:14
Да вот вдруг обнаружилось, а до этого хорошим был
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"Тимур и его ко манда"
а что написал 11.12.2018 15:46
не хватило сил по-мужски,по-офицерски застрелиться?
Мерзотное животное,хряк паскудный.
Колокольцева ссаными тряпками гнать с поста.
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