Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

"Это учителя - жулики, это врачи - воры!"

Опубликовано 12.12.2018 в разделе комментариев 1

коррупция врач учитель
"Это учителя - жулики, это врачи - воры!"

Правительственная комиссия поддержала внесённый в Государственную Думу министерством труда законопроект, запрещающий врачам и учителям принимать подарки. Чиновники ссылаются на необходимость привести антикоррупционные запреты к единообразию, приравняв указанные категории к госслужащим. Исключением в перечне даров могут стать цветы и канцтовары - педагогам разрешат не докладывать руководству о вручивших букет или шариковую ручку как субъектах, склонявших их к коррупции. А вот молчание о наборе конфет или книжке станут поводом для преследований и увольнений. Депутаты просто крякают от удовольствия и потирают руки в предвкушении подвалившей под Новый год любимой работёнки.

Понять народных избранников можно, - опять выдался шанс со всей мудростью государственных мужей что-то запретить, взять новые рекордные высоты "одобрямсов". Всегда любопытно наблюдать, как дюжие мужики по-стахановски давят кнопки, а мысль их при этом витает где-то очень-очень далеко, ближе в сторону к "панамскому досье". Мельчайшее антикоррупционное шевеление вызывает у них судорожные подёргивания и нервный тик, словно в вечном ожидании дежавю с возникновением вооружённых матросов. А потом следует вздох облегчения: правительством ниспослано очередное дело государственной важности, когда дикие блуждающие взоры и расширенные зрачки можно прикрыть праведным стенанием: "Это учителя - жулики, это врачи - воры!". Российский парламент - не место для дискуссий, так что законопроект будет принят стремительно, феерично, с причмокиванием.

К текущему моменту существующая система отобрала у докторов и педагогов практически всё. Она лишила их понятной, прозрачной системы оплаты труда. Ликвидировала права, позволявшие защищать профессиональное и человеческое достоинство. Заменила дух преданности профессии кипой бумаг, а творческий поиск - требованиями бездумной исполнительности. Превратила школы и больницы в нищих на паперти, побирающихся с целью соответствовать нормативным актам. Методично, день за днём, подрывала авторитет бесплатной медицины и бесплатного образования. Но окончательно выжить Человека из этих гуманных профессий всё-таки не смогла. Человека, который служит правде и добру, а не кошельку, - именно такому иногда благодарные люди делают подарки от чистого сердца или от всей души. Потому что вручать сувениры от чистого сердца - это естественно. Дарить радость внимания - это прекрасно. Система простить такого сбоя не может.

Апологеты нынешнего режима зачастую обвиняют его критиков в зависти, объясняя сим тёмным чувством мотивы, склоняющие к протестной деятельности, обличению уродливых явлений социально-экономической и политической жизни. В представлениях сторонников власти каждый, кому подворачивается удача, начинает пичкать кубышку, обрастать поместьями и дворцами, жрать в три горла, мол, такова человеческая природа. Остальные завидуют. В данном случае мне вспоминается великолепная фраза Е.Шварца: "Кто смеет рассуждать или предсказывать, когда высокие чувства овладевают человеком? Нищие, безоружные люди сбрасывают королей с престола из любви к ближнему. Из любви к родине солдаты попирают смерть ногами, и та бежит без оглядки. Мудрецы поднимаются на небо и ныряют в самый ад - из любви к истине. Землю перестраивают из любви к прекрасному. А ты что сделал из любви к девушке?".

Однако зависть действительно существует, и чиновник, предложивший запретить подарки врачам и учителям, руководствовался, скорее всего, именно ею. Он не знает любви к ближнему, родине, истине, прекрасному. Девушку он раньше угощал чебуреком и катал на троллейбусе, и она была его, теперь ему приходится тратиться на рестораны и яхты, чтобы купить "любовь". А в мире есть любовь без кавычек, есть благородство и милосердие, отвага и подвижничество, бескорыстие и талант, и их не купишь. Не купишь и искреннюю застенчивую благодарность ученика учителю, пациента врачу. Понятно, никому не придёт в голову идея просто так преподносить подарки депутатам Госдумы или сотрудникам Минтруда, так как альтруизм и добродетель им чужды, и людям гораздо чаще хочется запускать в них подгнившие помидоры, так они из зависти, вредности и озлобления решили отомстить учителям и врачам, сделать стыдными и неудобными невинные подарки, элементарную человеческую благодарность.

...Четверть века отмечает российский парламентаризм. Закон о запрете подарков педагогам и врачам станет своеобразным символом этого юбилея. Вся история Государственной Думы в новейшую эпоху - непрерывная цепь дискредитации парламентаризма, буржуазной демократии, политических партий да и самого здравого смысла. Стоит ли удивляться, если в следующий раз в антикоррупционном раже, подсчитав мириады своих счетов, вилл, автомобилей, гектаров, они запретят детские новогодние подарки? Хотя, может, до этого не дойдёт. Абсолютную же уверенность внушает только один непреложный факт - сами правительствующие чиновники и думцы хуже жить точно не станут!



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
ОПГ ФСБ ЗАРАБАТЫВАЕТ МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ НА ПОСТАНОВКАХ НЕСУЩЕСТВУЮЩИХ БОЛЕЗНЕЙ ВИЧ, ГЕПАТИТ С...
Карцинома-813 написал 12.12.2018 02:39
Преступное сообщество коммерсантов во главе президента Российской Федерации и Федеральной службы безопасности. Осуществляет гонения в отношении сотрудников нашей общественной организации, в связи с противодействием крепостному бизнесу в России. Наши сайты необоснованно удалены из поисковой выдачи, недобросовестных компаний Яндекс, Google, Bing и из других сайтов поиска. Непрерывно ведется удаленная прицельная стрельба из инфразвуковой пушки, производятся выстрелы амплитудой до 150 децибел, тем самым умышленно наносится вред здоровью (слуху, сердцу, легким и др. органам) средней тяжести. Постоянно поступают угрозы, опасные для жизни и здоровья. Летом 2012 года, по улице Северодвинская в гор. Москва, было совершено покушение на убийство, посредством попытки наезда автомобилем на одного из сотрудников нашей организации. С помощью электронной спецтехники на основе электромагнитного излучения, удаленно выводится из строя либо принудительно корректируется работа любых электронных приборов. На аппаратном уровне, преступники манипулируют всеми системными процессами электроприборов, такими как например: персональные компьютеры, телефоны, карты памяти, а так же любой другой бытовой техникой домашнего (офисного) обихода. В километре от офиса и дома расположен мощный акустический приемник, который позволяет преступникам из ФСБ РФ снимать акустическую вибрацию с окон и др. твердых предметов а так же с голосовых связок (гортани), тем самым оборотням в погонах доступен как внешне издаваемый так и внутренний голос. Для удаленной слежки применяется тепловизор и спутниковое оптическое оборудование. В комплект инженера-чекиста, так же входит сверхмощный электро энцефалограф (миелофон), который позволяет удаленно снимать данные с мозговой активности и интерпретировать их в мысленные потоки. Радиус действия всей спецтехники до 10 километров и более. Весь сетевой трафик интернета проходит через сервера принадлежащие ФСБ РФ, в итоге вся информация в электронном виде сильно ограничена и модифицирована. Блокируется обмен ключами шифрования по защищенному протоколу https, как следствие у преступного сообщества из ФСБ РФ, есть не законный доступ ко всем сервисам интернета, в том числе платежным. Интернет провайдер ООО ТТК он же ОАО РЖД, препятствует выходу в сеть интернет через прокси серверы, при активном соучастии мелких интернет провайдеров (посредников). Блокируется доступ к электронным почтовым сервисам, социальным сетям и публичным видео хостингам, для сокрытия данной информации от общественности.
Падонки из ФСБ производит принудительную маршрутизацию с целью модификации пакетов данных с множества интернет ресурсов. Наш IP адрес подменивает сервер ФСБ с IP 194.67.37.158 принадлежащий билайн.
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Выгоден ли России разрыв договора о дружбе с Украиной?:
Результаты
Интернет-ТВ
Как Жилищник решил обдурить нас с энергосбережением
Как Жилищник решил обдурить нас с энергосбережение...
12.12.2018
Грустное ГРУ
Грустное ГРУ
12.12.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Путинский демарш оценили как перевод казенных денег (1)
Как Жилищник решил обдурить нас с энергосбережением (1)
"Это учителя - жулики, это врачи - воры!" (1)
Порошенко порвал Большой Договор о дружбе, которой не было (3)
Фонд национального благосостояния потерял 20 млрд рублей из-за вложений в низколиквидные иностранные активы (3)
Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2021 года (0)
Путин объяснил арест Пономарева: "Мы же не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж" (9)
Главный борец с экстремизмом в МВД отправлен в отставку за "аморалку" и зарубежную недвижимость (13)
Госдума увеличила МРОТ на 117 рублей (4)
В Германии нашли удостоверение Штази на имя Путина (21)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: ППКС, лучше и не скажешь
Дарья Митина Дарья Митина: Дедушка сoвсем с катушек съехал:))
Евгений Сахонько Евгений Сахонько: То, что мало кто видит в "Капитале"
Максим Калашников Максим Калашников: Грустное ГРУ. А.Колпакиди о глубоком кризисе спецслужб РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Нoвый враг украинскoгo гoсударства
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss