Правительственная комиссия поддержала внесённый в Государственную Думу министерством труда законопроект, запрещающий врачам и учителям принимать подарки. Чиновники ссылаются на необходимость привести антикоррупционные запреты к единообразию, приравняв указанные категории к госслужащим. Исключением в перечне даров могут стать цветы и канцтовары - педагогам разрешат не докладывать руководству о вручивших букет или шариковую ручку как субъектах, склонявших их к коррупции. А вот молчание о наборе конфет или книжке станут поводом для преследований и увольнений. Депутаты просто крякают от удовольствия и потирают руки в предвкушении подвалившей под Новый год любимой работёнки.

Понять народных избранников можно, - опять выдался шанс со всей мудростью государственных мужей что-то запретить, взять новые рекордные высоты "одобрямсов". Всегда любопытно наблюдать, как дюжие мужики по-стахановски давят кнопки, а мысль их при этом витает где-то очень-очень далеко, ближе в сторону к "панамскому досье". Мельчайшее антикоррупционное шевеление вызывает у них судорожные подёргивания и нервный тик, словно в вечном ожидании дежавю с возникновением вооружённых матросов. А потом следует вздох облегчения: правительством ниспослано очередное дело государственной важности, когда дикие блуждающие взоры и расширенные зрачки можно прикрыть праведным стенанием: "Это учителя - жулики, это врачи - воры!". Российский парламент - не место для дискуссий, так что законопроект будет принят стремительно, феерично, с причмокиванием.

К текущему моменту существующая система отобрала у докторов и педагогов практически всё. Она лишила их понятной, прозрачной системы оплаты труда. Ликвидировала права, позволявшие защищать профессиональное и человеческое достоинство. Заменила дух преданности профессии кипой бумаг, а творческий поиск - требованиями бездумной исполнительности. Превратила школы и больницы в нищих на паперти, побирающихся с целью соответствовать нормативным актам. Методично, день за днём, подрывала авторитет бесплатной медицины и бесплатного образования. Но окончательно выжить Человека из этих гуманных профессий всё-таки не смогла. Человека, который служит правде и добру, а не кошельку, - именно такому иногда благодарные люди делают подарки от чистого сердца или от всей души. Потому что вручать сувениры от чистого сердца - это естественно. Дарить радость внимания - это прекрасно. Система простить такого сбоя не может.

Апологеты нынешнего режима зачастую обвиняют его критиков в зависти, объясняя сим тёмным чувством мотивы, склоняющие к протестной деятельности, обличению уродливых явлений социально-экономической и политической жизни. В представлениях сторонников власти каждый, кому подворачивается удача, начинает пичкать кубышку, обрастать поместьями и дворцами, жрать в три горла, мол, такова человеческая природа. Остальные завидуют. В данном случае мне вспоминается великолепная фраза Е.Шварца: "Кто смеет рассуждать или предсказывать, когда высокие чувства овладевают человеком? Нищие, безоружные люди сбрасывают королей с престола из любви к ближнему. Из любви к родине солдаты попирают смерть ногами, и та бежит без оглядки. Мудрецы поднимаются на небо и ныряют в самый ад - из любви к истине. Землю перестраивают из любви к прекрасному. А ты что сделал из любви к девушке?".

Однако зависть действительно существует, и чиновник, предложивший запретить подарки врачам и учителям, руководствовался, скорее всего, именно ею. Он не знает любви к ближнему, родине, истине, прекрасному. Девушку он раньше угощал чебуреком и катал на троллейбусе, и она была его, теперь ему приходится тратиться на рестораны и яхты, чтобы купить "любовь". А в мире есть любовь без кавычек, есть благородство и милосердие, отвага и подвижничество, бескорыстие и талант, и их не купишь. Не купишь и искреннюю застенчивую благодарность ученика учителю, пациента врачу. Понятно, никому не придёт в голову идея просто так преподносить подарки депутатам Госдумы или сотрудникам Минтруда, так как альтруизм и добродетель им чужды, и людям гораздо чаще хочется запускать в них подгнившие помидоры, так они из зависти, вредности и озлобления решили отомстить учителям и врачам, сделать стыдными и неудобными невинные подарки, элементарную человеческую благодарность.

...Четверть века отмечает российский парламентаризм. Закон о запрете подарков педагогам и врачам станет своеобразным символом этого юбилея. Вся история Государственной Думы в новейшую эпоху - непрерывная цепь дискредитации парламентаризма, буржуазной демократии, политических партий да и самого здравого смысла. Стоит ли удивляться, если в следующий раз в антикоррупционном раже, подсчитав мириады своих счетов, вилл, автомобилей, гектаров, они запретят детские новогодние подарки? Хотя, может, до этого не дойдёт. Абсолютную же уверенность внушает только один непреложный факт - сами правительствующие чиновники и думцы хуже жить точно не станут!