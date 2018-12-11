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Московский листок

Путин объяснил арест Пономарева: "Мы же не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж"

Опубликовано 11.12.2018 в разделе комментариев 4

Путин объяснил арест Пономарева: "Мы же не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж"

Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека назвал арест 77-летнего правозащитника Льва Пономарева превентивной мерой, что б не допустить в России протестов, похожих на те, которые происходят сейчас во Франции.

"Мы не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж, где разбирают брусчатку и жгут все подряд, и страна потом погружается в условия чрезвычайного положения", - заявил Путин.

Президент отметил, что ему трудно ставить под сомнение справедливость судебного решения, поскольку в деле Пономарева идет речь о призыве к несанкционированным митингам.

При этом Путин пообещал попросить генерального прокурора Юрия Чайку проверить законность решения суда об аресте правозащитника.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
стоик1392 написал 11.12.2018 22:46
сортирный Карлик хоть однажды не соврал - боится этот моральный урод славян, которые его ненавидят?
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(без названия)
доктор+ написал 11.12.2018 22:09
Дык, все правильно Плешивый сказал: "Мы не хотим..." - имея в виду себя и своих подельников. Он и его друзья-подельники однозначно не хотят, чтобы было как в Париже. Зуб даю, что Вова П. не врет!
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попутал берега?
Усатый Базедовец написал 11.12.2018 21:51
Как это не хотим очень даже хотим!
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Это "они" не хотят,а мы хотим именно этого!
-Что это? написал 11.12.2018 21:41
И даже большего: мы хотим Вашего/вашего свержения, ареста и суда русского народа над Вами и кликой русофобов и антисоветчиков ,олицетворением которых Вы являетесь!
Да будет так!
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