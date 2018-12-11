Путин объяснил арест Пономарева: "Мы же не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж"

Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека назвал арест 77-летнего правозащитника Льва Пономарева превентивной мерой, что б не допустить в России протестов, похожих на те, которые происходят сейчас во Франции.

"Мы не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж, где разбирают брусчатку и жгут все подряд, и страна потом погружается в условия чрезвычайного положения", - заявил Путин.

Президент отметил, что ему трудно ставить под сомнение справедливость судебного решения, поскольку в деле Пономарева идет речь о призыве к несанкционированным митингам.

При этом Путин пообещал попросить генерального прокурора Юрия Чайку проверить законность решения суда об аресте правозащитника.