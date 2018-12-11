Фонд национального благосостояния потерял 20 млрд рублей из-за вложений в низколиквидные иностранные активы

Действия Минфина и Центробанка по размещению средств Фонда национального благосостояния в иностранные активы с декабря 2017 года по май 2018-го принесли убытки в размере около 20 млрд рублей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на ноябрьский бюллетень Счетной палаты.

В Минфине отметили, что с момента создания фонда распределение его средств отвечало целям, установленным Бюджетным кодексом страны: обеспечению сохранности инвестиций и стабильного уровня доходов в долгосрочной перспективе.

Эксперты объяснили изданию потери ФНБ переводом средств из казначейских облигаций США в менее выгодные активы в связи с курсом государства на дедолларизацию на фоне возможных американских санкций.

Фонд, управляемый Минфином и ЦБ, формируется за счет инвестирования и дополнительных нефтегазовых доходов, полученных от продажи нефти по цене свыше $40 за баррель. Он предназначен для финансирования дефицита бюджета при падении стоимости черного золота ниже этого порога.