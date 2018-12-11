Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Фонд национального благосостояния потерял 20 млрд рублей из-за вложений в низколиквидные иностранные активы

Опубликовано 11.12.2018 в разделе комментариев 1

Фонд национального благосостояния потерял 20 млрд рублей из-за вложений в низколиквидные иностранные активы

Действия Минфина и Центробанка по размещению средств Фонда национального благосостояния в иностранные активы с декабря 2017 года по май 2018-го принесли убытки в размере около 20 млрд рублей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на ноябрьский бюллетень Счетной палаты.

В Минфине отметили, что с момента создания фонда распределение его средств отвечало целям, установленным Бюджетным кодексом страны: обеспечению сохранности инвестиций и стабильного уровня доходов в долгосрочной перспективе.

Эксперты объяснили изданию потери ФНБ переводом средств из казначейских облигаций США в менее выгодные активы в связи с курсом государства на дедолларизацию на фоне возможных американских санкций.

Фонд, управляемый Минфином и ЦБ, формируется за счет инвестирования и дополнительных нефтегазовых доходов, полученных от продажи нефти по цене свыше $40 за баррель. Он предназначен для финансирования дефицита бюджета при падении стоимости черного золота ниже этого порога.

 

 



Рейтинг:   3.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
интересно каков откат за вклад госбабок
kerg написал 11.12.2018 22:37
во всякую хрень?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Выгоден ли России разрыв договора о дружбе с Украиной?:
Результаты
Интернет-ТВ
Юрий Мухин: Какие уголовники управляют Россией
Юрий Мухин: Какие уголовники управляют Россией
11.12.2018
Перекинется ли ингушско-чеченский кризис на Дагестан?
Перекинется ли ингушско-чеченский кризис на Дагест...
11.12.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Фонд национального благосостояния потерял 20 млрд рублей из-за вложений в низколиквидные иностранные активы (1)
Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2021 года (0)
Путин объяснил арест Пономарева: "Мы же не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж" (6)
Главный борец с экстремизмом в МВД отправлен в отставку за "аморалку" и зарубежную недвижимость (12)
Госдума увеличила МРОТ на 117 рублей (4)
В Германии нашли удостоверение Штази на имя Путина (17)
Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тыс. рублей (2)
Глава Росгвардии Золотов подал иск к Навальному на миллион рублей о защите чести (14)
Собянин лезет в твой карман совершенно бескорыстно (16)
Новые формы классовой борьбы (24)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Евгений Сахонько Евгений Сахонько: То, что мало кто видит в "Капитале"
Максим Калашников Максим Калашников: Грустное ГРУ. А.Колпакиди о глубоком кризисе спецслужб РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Нoвый враг украинскoгo гoсударства
Дарья Митина Дарья Митина: Есть такая прoфессия - на тoварищей стучать:))
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Во Франции, похоже, революция!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss