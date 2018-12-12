Порошенко порвал Большой Договор о дружбе, которой не было

«Теперь будет война», - стращают нас диванные стратеги. «Успагойтесь - хочу ответить я им. - И не сейте панику. Никакой войны не будет».

Конечно, рыцарю Мальтийского ордена Шойге нужно постоянно бряцать оружием, чтобы выгодно для себя и Ко продавать его за рубеж. Какие тут секреты? Но Киев это не бедуины на верблюдах, которых он бомбил три года «высокоточными ракетами».

Какая война? С кем, за что? Как указывал классик, войны в эпоху империализма ведутся за сырье и рынки сбыта.

Какое сырье России нужно отнять у Украины, если она свое не может переработать и гонит все подряд без обработки за границу? Нефть, газ, уголь, руду, металл, лес-кругляк, алмазы...

Страны «золотого миллиарда» должны жить более лучше, чем «дорогие руссияни» - верно?

Как не раз объяснял нам писатель и публицист Максим Калашников, у мистера Путина была прекрасная возможность летом 2014 г. признать Новороссию и принять ее в состав России. Раз обещал поддержать «русский мир», поднял его на Сопротивление киевской банде - надо было поддерживать до победного конца.

Но он отрекся от своих обещаний, от русских в Донбассе и втянул ДНР и ЛНР в трясину т.н. «минских соглашений», выхода из которой нет. Цена предательства - 10 тысяч убитых жителей обеих республик.

До президентских выборов на Украине 25 мая 2014 г. для Кремля единственным легитимным президентом был свергнуто-бежавший пан Янукович. Это не раз публично заявляли главный кремлевский бабник Песков и официальная пропаганда. А все, мол, остальное - каратели и киевская хунта.

И на встрече в Нормандии 6 июня, как ни в чем ни бывало, первым протянул «Петру Кровавому» руку.

А то, что тот разорвал ненужный ему сегодня «договор», - здесь все логично. Пользы от него обеим сторонам никакой. Безвизовый режим?

Конечно, у граждан обеих стран появятся дополнительные трудности, но кто когда в большой политике на простой народ обращал внимание?

В чем главный смысл этого пакта, если отбросить красивые слова о «вековой дружбе»? Да только в том, что по нему административные границы между РСФСР и УССР становились государственными границами между постсоветской Россией и «незалэжной Украйной». Все! Ничего другого там нет.

Это был договор не о дружбе, а о разводе и разделе имущества. Крым юридически отходил Украине. А Севастополь, как главная база ВМФ СССР на Черном море, всегда напрямую подчинялся Москве. И никогда никаким международным документом Украине не передавался. Просто пан Кучма прихватил его «по умолчанию».

Ельцин и его МИД вообще тогда все были готовы отдать, что ни попросят, - и Крым, и Курилы.

Поспрашивайте Сергея Бабурина, и он расскажет, как в бытность вице-спикером Госдумы в 1998 г и сам, и депутаты группы «Народовластие» сопротивлялись ратификации ущербного для России «ельцинско-кучмовского сговора».

Но его протащили силами НДР, «Яблока», гайдаровского «Выброса», других проельцинских фракций. Самой крупной тогда была КПФР (157 мандатов из 450). Ее голоса могли все решить. Но Геннадий Андреевич больше других кричал за ратификацию.

Ну, а раз сегодня «Крым и Севастополь вернулись в родную гавань», то и надобности в этом договоре у пана Порошенко нет.

Кто-то, может, опасается, что Украина вступит НАТО и американские «томагавки» появятся у наших границ?

Не вступит. И не появятся. И не позовут. Ее вельможных панов и Верховную Раду не раз об этом предупреждали из Госдепа. Слишком экономически слаба, и у нее не урегулированы «территориальные споры» с Россией. А такие страны альянсу не нужны.

Скорее, ребята, американские «томагавки» появятся на Курилах. О чем страну еще раз предупредили в эти дни политики Болдырев, Глазьев, Ивашов и тот же Бабурин…

На это же нацелен фабрикуемый за нашей спиной т.н. «мирный договор» с побежденной страной-агрессором Японией.

Подписав 2 сентября 1945 г. акт о полной и безоговорочной капитуляции, она вообще перестала существовать как самостоятельное и независимое государство.

И не имеет никаких прав предъявлять к нашей стране территориальных претензий. Но предъявляет, и что самое невероятное - мистер Путин идет… нет, бежит самураям навстречу. Хотя сам не является наследником ни Хрущева, ни СССР.

Этой России всего 27-лет. Она не правопреемница Советского Союза - собственника Южных Курил. И на том закулисном сговоре по сдаче островов и переделке послевоенных границ она никто, и звать ее никак. Это авантюристы.

Похоже, мы становимся свидетелями финальной стадии гигантского сговора мировой финансовой олигархии: «Крым в обмен на Курилы».

В него нужно вкладывать миллиарды, а этого в России никто делать не хочет. Курилы же - сами источник колоссальных природных богатств и восполняемых морских биоресурсов.

Они Японии и США более нужнее - верно?

Скукожить Россию до размеров Рублевки - наша главная задача.