Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Порошенко порвал Большой Договор о дружбе, которой не было

Опубликовано 12.12.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 3

украина война киев
Порошенко порвал Большой Договор о дружбе, которой не было

«Теперь будет война», - стращают нас диванные стратеги. «Успагойтесь - хочу ответить я им. - И не сейте панику. Никакой войны не будет».

Конечно, рыцарю Мальтийского ордена Шойге нужно постоянно бряцать оружием, чтобы выгодно для себя и Ко продавать его за рубеж. Какие тут секреты? Но Киев это не бедуины на верблюдах, которых он бомбил три года «высокоточными ракетами».

Какая война? С кем, за что? Как указывал классик, войны в эпоху империализма ведутся за сырье и рынки сбыта.

Какое сырье России нужно отнять у Украины, если она свое не может переработать и гонит все подряд без обработки за границу? Нефть, газ, уголь, руду, металл, лес-кругляк, алмазы...

Страны «золотого миллиарда» должны жить более лучше, чем «дорогие руссияни» - верно?

Как не раз объяснял нам писатель и публицист Максим Калашников, у мистера Путина была прекрасная возможность летом 2014 г. признать Новороссию и принять ее в состав России. Раз обещал поддержать «русский мир», поднял его на Сопротивление киевской банде - надо было поддерживать до победного конца.

Но он отрекся от своих обещаний, от русских в Донбассе и втянул ДНР и ЛНР в трясину т.н. «минских соглашений», выхода из которой нет. Цена предательства - 10 тысяч убитых жителей обеих республик.

До президентских выборов на Украине 25 мая 2014 г. для Кремля единственным легитимным президентом был свергнуто-бежавший пан Янукович. Это не раз публично заявляли главный кремлевский бабник Песков и официальная пропаганда. А все, мол, остальное - каратели и киевская хунта.

 И на встрече в Нормандии 6 июня, как ни в чем ни бывало, первым протянул «Петру Кровавому» руку.

А то, что тот разорвал ненужный ему сегодня «договор», - здесь все логично. Пользы от него обеим сторонам никакой. Безвизовый режим?

Конечно, у граждан обеих стран появятся дополнительные трудности, но кто когда в большой политике на простой народ обращал внимание?

В чем главный смысл этого пакта, если отбросить красивые слова о «вековой дружбе»? Да только в том, что по нему административные границы между РСФСР и УССР становились государственными границами между постсоветской Россией и «незалэжной Украйной». Все! Ничего другого там нет.

Это был договор не о дружбе, а о разводе и разделе имущества. Крым юридически отходил Украине. А Севастополь, как главная база ВМФ СССР на Черном море, всегда напрямую подчинялся Москве. И никогда никаким международным документом Украине не передавался. Просто пан Кучма прихватил его «по умолчанию».

Ельцин и его МИД вообще тогда все были готовы отдать, что ни попросят, -  и Крым, и Курилы.

Поспрашивайте Сергея Бабурина, и он расскажет, как в бытность вице-спикером Госдумы в 1998 г и  сам, и депутаты группы «Народовластие» сопротивлялись ратификации ущербного для России «ельцинско-кучмовского сговора».

Но его протащили силами НДР, «Яблока», гайдаровского «Выброса», других проельцинских фракций. Самой крупной тогда была КПФР (157 мандатов из 450). Ее голоса могли все решить. Но Геннадий Андреевич больше других кричал за ратификацию.

Ну, а раз сегодня «Крым и Севастополь вернулись в родную гавань», то и надобности в этом договоре у пана Порошенко нет. 

Кто-то, может, опасается, что Украина вступит НАТО и американские «томагавки» появятся у наших границ?

Не вступит. И не появятся. И не позовут. Ее вельможных панов и Верховную Раду не раз об этом предупреждали из Госдепа. Слишком экономически слаба, и у нее не урегулированы «территориальные споры» с Россией. А такие страны альянсу не нужны.

Скорее, ребята, американские «томагавки» появятся на Курилах. О чем страну еще раз предупредили в эти дни политики Болдырев, Глазьев, Ивашов и тот же Бабурин…

На это же нацелен фабрикуемый за нашей спиной т.н. «мирный договор» с побежденной страной-агрессором Японией.

Подписав 2 сентября 1945 г. акт о полной и безоговорочной капитуляции, она вообще перестала существовать как самостоятельное и независимое государство.

И не имеет никаких прав предъявлять к нашей стране территориальных претензий. Но предъявляет, и что самое невероятное - мистер Путин идет… нет, бежит самураям навстречу. Хотя сам не является наследником ни Хрущева, ни СССР.

Этой России всего 27-лет. Она не правопреемница Советского Союза - собственника Южных Курил. И на том закулисном сговоре по сдаче островов и переделке послевоенных границ она никто, и звать ее никак. Это авантюристы.

Похоже, мы становимся свидетелями финальной стадии гигантского сговора мировой финансовой олигархии: «Крым в  обмен на Курилы».

В него нужно вкладывать миллиарды, а этого в России никто делать не хочет. Курилы же - сами источник колоссальных природных  богатств и восполняемых морских биоресурсов. 

Они Японии и США более нужнее - верно?

Скукожить Россию до размеров Рублевки - наша  главная задача.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Карцинома-138 написал 12.12.2018 02:36
Преступное сообщество коммерсантов во главе президента Российской Федерации и Федеральной службы безопасности. Осуществляет гонения в отношении сотрудников нашей общественной организации, в связи с противодействием крепостному бизнесу в России. Наши сайты необоснованно удалены из поисковой выдачи, недобросовестных компаний Яндекс, Google, Bing и из других сайтов поиска. Непрерывно ведется удаленная прицельная стрельба из инфразвуковой пушки, производятся выстрелы амплитудой до 150 децибел, тем самым умышленно наносится вред здоровью (слуху, сердцу, легким и др. органам) средней тяжести. Постоянно поступают угрозы, опасные для жизни и здоровья. Летом 2012 года, по улице Северодвинская в гор. Москва, было совершено покушение на убийство, посредством попытки наезда автомобилем на одного из сотрудников нашей организации. С помощью электронной спецтехники на основе электромагнитного излучения, удаленно выводится из строя либо принудительно корректируется работа любых электронных приборов. На аппаратном уровне, преступники манипулируют всеми системными процессами электроприборов, такими как например: персональные компьютеры, телефоны, карты памяти, а так же любой другой бытовой техникой домашнего (офисного) обихода. В километре от офиса и дома расположен мощный акустический приемник, который позволяет преступникам из ФСБ РФ снимать акустическую вибрацию с окон и др. твердых предметов а так же с голосовых связок (гортани), тем самым оборотням в погонах доступен как внешне издаваемый так и внутренний голос. Для удаленной слежки применяется тепловизор и спутниковое оптическое оборудование. В комплект инженера-чекиста, так же входит сверхмощный электро энцефалограф (миелофон), который позволяет удаленно снимать данные с мозговой активности и интерпретировать их в мысленные потоки. Радиус действия всей спецтехники до 10 километров и более. Весь сетевой трафик интернета проходит через сервера принадлежащие ФСБ РФ, в итоге вся информация в электронном виде сильно ограничена и модифицирована. Блокируется обмен ключами шифрования по защищенному протоколу https, как следствие у преступного сообщества из ФСБ РФ, есть не законный доступ ко всем сервисам интернета, в том числе платежным. Интернет провайдер ООО ТТК он же ОАО РЖД, препятствует выходу в сеть интернет через прокси серверы, при активном соучастии мелких интернет провайдеров (посредников). Блокируется доступ к электронным почтовым сервисам, социальным сетям и публичным видео хостингам, для сокрытия данной информации от общественности.
Падонки из ФСБ производит принудительную маршрутизацию с целью модификации пакетов данных с множества интернет ресурсов. Наш IP адрес подменивает сервер ФСБ с IP 194.67.37.158 принадлежащий билайн.
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html
Ответить
Re: Казарян Левон Георгиевич
Родионов написал 12.12.2018 02:35
Путина совсем не колышет дружба наших народов. Он решальщик. Для него главное получить максимум бабла за газ, продать подороже Украине и Европе.
Но пострадают простые русские и украинцы
Ответить
(без названия)
Казарян Левон Георгиевич написал 12.12.2018 02:09
Будем дружить без договора.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Выгоден ли России разрыв договора о дружбе с Украиной?:
Результаты
Интернет-ТВ
Как Жилищник решил обдурить нас с энергосбережением
Как Жилищник решил обдурить нас с энергосбережение...
12.12.2018
Грустное ГРУ
Грустное ГРУ
12.12.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Путинский демарш оценили как перевод казенных денег (1)
Как Жилищник решил обдурить нас с энергосбережением (1)
"Это учителя - жулики, это врачи - воры!" (1)
Порошенко порвал Большой Договор о дружбе, которой не было (3)
Фонд национального благосостояния потерял 20 млрд рублей из-за вложений в низколиквидные иностранные активы (3)
Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2021 года (0)
Путин объяснил арест Пономарева: "Мы же не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж" (9)
Главный борец с экстремизмом в МВД отправлен в отставку за "аморалку" и зарубежную недвижимость (13)
Госдума увеличила МРОТ на 117 рублей (4)
В Германии нашли удостоверение Штази на имя Путина (21)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: ППКС, лучше и не скажешь
Дарья Митина Дарья Митина: Дедушка сoвсем с катушек съехал:))
Евгений Сахонько Евгений Сахонько: То, что мало кто видит в "Капитале"
Максим Калашников Максим Калашников: Грустное ГРУ. А.Колпакиди о глубоком кризисе спецслужб РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Нoвый враг украинскoгo гoсударства
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss