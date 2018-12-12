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Московский листок

Как Жилищник решил обдурить нас с энергосбережением

Опубликовано 12.12.2018 автором в разделе комментариев 1

власть жкх жилье

11 декабря 2018 года, в 20.00 ГБУ «Жилищник Бабушкинского района» провел инициированное им же Общее собрание собственников помещений дома 11 по Печорской улице. Жителей, естественно, о грядущем собрании не уведомили, а чем вышедшие жители тут же составили акт. Но инициативная группа узнала о попытке залезть в наш карман и развесила листовки. Которые Жилищник усердно срывал.

Народ оказался активный, у дома собралась неплохая по нашему времени толра. Инициаторы ОСС были «приятно» удивлены. Инициаторов оказалось двое: ведущий инженер «Жилищника Бабушкинского района» Ковшарев Михаил Владимирович и руководитель техотдела ООО «Энергосбережение» Борщев Ефим Львович. Смысл затеи гр. Борщев обрисовал так - их фирма (с минусовым балансом) за свой счет покупает за 2,5 миллиона рублей автоматизированный узел управления (АУУ) подачи тепловой энергии. Правда, потом мы будем обречены чуть не всю жизнь компенсировать и эти 2,5 миллиона и никому не нужные услуги по эксплуатации.

Если опустить множество технических подробностей, то все очень просто. АУУ контролирует температуру тепла, подаваемую в наши квартиры, в зависимости от погоды за окном. Регулируется температура путем смешения поданной воды (подача) и возвращаемой воды (обратка). То есть, согласно договору, нам будут поддерживать максимальную температуру в квартирах 18 градусов, в угловых 20. Но мерзнуть мы будем не просто так, а за дополнительную ежемесячную плату, которую по задумке инициаторов аферы мы должны были включить в ЕПД. А через 6 лет, после окончания договора, этот самый изношенный АУУ нам передадут в состав общедолевого имущества. И нам надо будет нанимать за свой счет обслуживающую организацию. Гражданин Борщев тут же изъявил желание выступить в роли этой самой организации.

Короче говоря, жители единогласно послали и Жилищник и Энергосбережение. Те нас дружно заверили, что больше они к нам с этим отъемом наших денег больше не сунутся, раз мы такие неприятные. И удалились в темноту. Тут жители стали ликовать и радоваться, подошла опоздавшая соседка, которая по дороге встретила наших дорогих Борщева с Ковшаревым и услышала их разговор. А говорили они о том, что всё сложилось очень для них удачно, кворума якобы не было, а значит они собираются оформить решение о согласии нашего дома мерзнуть за дополнительную плату. Наверняка планируют нарисовать такое решение. Но мы тоже не вчера родились и предупреждаем товарищей, что сегодня протокол общего собрания собственников многоквартирного жилого дома является официальным документом, в силу того, что это определено частью 1 статьи 46 Жилищного кодекса РФ. Подделка протокола общего собрания, подделка подписей отдельных собственников или изготовление протокола задним числом подпадают под действие статьи 327 УК РФ "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов". Зная, с кем имеем дело , мы направим соответствующие жалобы и заявления и в правоохранительные органы. Сил нет уже от жуликов отбиваться.
И последнее: в силу в п.4 ст.19 федерального № 261-ФЗ «Об энергосбережении», заключение такого контракта возможно только с письменного разрешения каждого собственника помещения в доме. Вопросы есть?



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Карцинома-813 написал 12.12.2018 02:37
Преступное сообщество коммерсантов во главе президента Российской Федерации и Федеральной службы безопасности. Осуществляет гонения в отношении сотрудников нашей общественной организации, в связи с противодействием крепостному бизнесу в России. Наши сайты необоснованно удалены из поисковой выдачи, недобросовестных компаний Яндекс, Google, Bing и из других сайтов поиска. Непрерывно ведется удаленная прицельная стрельба из инфразвуковой пушки, производятся выстрелы амплитудой до 150 децибел, тем самым умышленно наносится вред здоровью (слуху, сердцу, легким и др. органам) средней тяжести. Постоянно поступают угрозы, опасные для жизни и здоровья. Летом 2012 года, по улице Северодвинская в гор. Москва, было совершено покушение на убийство, посредством попытки наезда автомобилем на одного из сотрудников нашей организации. С помощью электронной спецтехники на основе электромагнитного излучения, удаленно выводится из строя либо принудительно корректируется работа любых электронных приборов. На аппаратном уровне, преступники манипулируют всеми системными процессами электроприборов, такими как например: персональные компьютеры, телефоны, карты памяти, а так же любой другой бытовой техникой домашнего (офисного) обихода. В километре от офиса и дома расположен мощный акустический приемник, который позволяет преступникам из ФСБ РФ снимать акустическую вибрацию с окон и др. твердых предметов а так же с голосовых связок (гортани), тем самым оборотням в погонах доступен как внешне издаваемый так и внутренний голос. Для удаленной слежки применяется тепловизор и спутниковое оптическое оборудование. В комплект инженера-чекиста, так же входит сверхмощный электро энцефалограф (миелофон), который позволяет удаленно снимать данные с мозговой активности и интерпретировать их в мысленные потоки. Радиус действия всей спецтехники до 10 километров и более. Весь сетевой трафик интернета проходит через сервера принадлежащие ФСБ РФ, в итоге вся информация в электронном виде сильно ограничена и модифицирована. Блокируется обмен ключами шифрования по защищенному протоколу https, как следствие у преступного сообщества из ФСБ РФ, есть не законный доступ ко всем сервисам интернета, в том числе платежным. Интернет провайдер ООО ТТК он же ОАО РЖД, препятствует выходу в сеть интернет через прокси серверы, при активном соучастии мелких интернет провайдеров (посредников). Блокируется доступ к электронным почтовым сервисам, социальным сетям и публичным видео хостингам, для сокрытия данной информации от общественности.
Падонки из ФСБ производит принудительную маршрутизацию с целью модификации пакетов данных с множества интернет ресурсов. Наш IP адрес подменивает сервер ФСБ с IP 194.67.37.158 принадлежащий билайн.
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html
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