Как Жилищник решил обдурить нас с энергосбережением

11 декабря 2018 года, в 20.00 ГБУ «Жилищник Бабушкинского района» провел инициированное им же Общее собрание собственников помещений дома 11 по Печорской улице. Жителей, естественно, о грядущем собрании не уведомили, а чем вышедшие жители тут же составили акт. Но инициативная группа узнала о попытке залезть в наш карман и развесила листовки. Которые Жилищник усердно срывал.

Народ оказался активный, у дома собралась неплохая по нашему времени толра. Инициаторы ОСС были «приятно» удивлены. Инициаторов оказалось двое: ведущий инженер «Жилищника Бабушкинского района» Ковшарев Михаил Владимирович и руководитель техотдела ООО «Энергосбережение» Борщев Ефим Львович. Смысл затеи гр. Борщев обрисовал так - их фирма (с минусовым балансом) за свой счет покупает за 2,5 миллиона рублей автоматизированный узел управления (АУУ) подачи тепловой энергии. Правда, потом мы будем обречены чуть не всю жизнь компенсировать и эти 2,5 миллиона и никому не нужные услуги по эксплуатации.

Если опустить множество технических подробностей, то все очень просто. АУУ контролирует температуру тепла, подаваемую в наши квартиры, в зависимости от погоды за окном. Регулируется температура путем смешения поданной воды (подача) и возвращаемой воды (обратка). То есть, согласно договору, нам будут поддерживать максимальную температуру в квартирах 18 градусов, в угловых 20. Но мерзнуть мы будем не просто так, а за дополнительную ежемесячную плату, которую по задумке инициаторов аферы мы должны были включить в ЕПД. А через 6 лет, после окончания договора, этот самый изношенный АУУ нам передадут в состав общедолевого имущества. И нам надо будет нанимать за свой счет обслуживающую организацию. Гражданин Борщев тут же изъявил желание выступить в роли этой самой организации.

Короче говоря, жители единогласно послали и Жилищник и Энергосбережение. Те нас дружно заверили, что больше они к нам с этим отъемом наших денег больше не сунутся, раз мы такие неприятные. И удалились в темноту. Тут жители стали ликовать и радоваться, подошла опоздавшая соседка, которая по дороге встретила наших дорогих Борщева с Ковшаревым и услышала их разговор. А говорили они о том, что всё сложилось очень для них удачно, кворума якобы не было, а значит они собираются оформить решение о согласии нашего дома мерзнуть за дополнительную плату. Наверняка планируют нарисовать такое решение. Но мы тоже не вчера родились и предупреждаем товарищей, что сегодня протокол общего собрания собственников многоквартирного жилого дома является официальным документом, в силу того, что это определено частью 1 статьи 46 Жилищного кодекса РФ. Подделка протокола общего собрания, подделка подписей отдельных собственников или изготовление протокола задним числом подпадают под действие статьи 327 УК РФ "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов". Зная, с кем имеем дело , мы направим соответствующие жалобы и заявления и в правоохранительные органы. Сил нет уже от жуликов отбиваться.

И последнее: в силу в п.4 ст.19 федерального № 261-ФЗ «Об энергосбережении», заключение такого контракта возможно только с письменного разрешения каждого собственника помещения в доме. Вопросы есть?