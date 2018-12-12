Путинский демарш оценили как перевод казенных денег

Госсекретарь США Майк Помпео в твиттере прокомментировал отправку в Венесуэлу двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160: «Народам России и Венесуэлы следует рассматривать это так: два правительства разбазаривают государственные средства», — написал Помпео.
Еще он назвал оба правительства коррумпированными.
И это единственное, с чем можно поспорить. Правительство Мадуро не производит впечатление коррумпированного. Во всяком случае по сравнению с правительством США они просто кристально честные люди.
О российском правительстве этого сказать, увы, нельзя. У нас все страна делится на сотню семейств с миллиардными состояними и нищее большинство. Причем по числе миллиардеров мы уступаем только США, а по количеству нищих держим уверенное первое место среди развитых стран.
Все остальное Майк Помпео сказал верно, страна, которая сокращает средства на содержание стариков и собирает милостыню на операции детям, не должна разбазаривать государственные средства.
Какой смысл в Ту-160 в Венесуэле? Что они там демонстрируют?
Старые самолеты, ни по высотным, ни по скоростным характеристикам не сопоставимые с истребителями вероятного противника, а в плане незаметности вообще отстают на целое поколение. Зато, правда, имеют изменяемую геометрию крыла - до сих пор нет внятного ответа, зачем она дальнему бомбардировщику?
Ядерных ракет на борту нет, то есть реальной угрозы США они представлять не могут. Планов раместить ядерное оружие за рубежом у Путина, видимо, нет.
Во время Карибского кризиса ситуация сложилась аналогичная, и мир оказался на грани ядерной войны. Но Хрущев, обладая ядерным потенциалом всего в 10% от американского, воевать не решился и ракеты с Кубы вывел.
Путин готов воевать с США? Искренне сомневаюсь. Рф не СССР, и ни мобилизационные возможности, ни научно-производсвенный потенциал нашего ОПК не позволяют даже думать о войне с США. Правда, на наше счастье и США к войне не больно-то готовы. Но их неготовность против нашей - ого-го!
Так зачем и кому мы что-то там демонстрируем? Что в ответ на угрозу мы реагируем сильно, парадоксально и сами не знаем как?
Надеюсь, хоть этим напугали...
А.Б.
!!!JAHTOBOGTOTJA!!!&&& написал 12.12.2018 02:48
"Госсекретарь США Майк Помпео в твиттере прокомментировал отправку в Венесуэлу двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160: «Народам России и Венесуэлы следует рассматривать это так: два правительства разбазаривают государственные средства», — написал Помпео.
Еще он назвал оба правительства коррумпированными."
- Таки понятно, что мннеие этого фашистского ублюдка для "российской" опопозициии - таки звучит, как божественное откровение древнеиудейского родоплеменного бошка - то таки да...
"Америка сказала - "Надо!" - опопозиция ответила "Есть!"" То таки да...
Карцинома-138 написал 12.12.2018 02:34
Падонки из ФСБ производит принудительную маршрутизацию с целью модификации пакетов данных с множества интернет ресурсов. Наш IP адрес подменивает сервер ФСБ с IP 194.67.37.158 принадлежащий билайн.
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