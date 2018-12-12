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Московский листок

Путинский демарш оценили как перевод казенных денег

Опубликовано 12.12.2018 в разделе комментариев 2

ракеты самолет ту-160
Путинский демарш оценили как перевод казенных денег

Госсекретарь США Майк Помпео в твиттере прокомментировал отправку в Венесуэлу двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160: «Народам России и Венесуэлы следует рассматривать это так: два правительства разбазаривают государственные средства», — написал Помпео.

Еще он назвал оба правительства коррумпированными.

И это единственное, с чем можно поспорить. Правительство Мадуро не производит впечатление коррумпированного. Во всяком случае по сравнению с правительством США они просто кристально честные люди.

О российском правительстве этого сказать, увы, нельзя. У нас все страна делится на сотню семейств с миллиардными состояними и нищее большинство. Причем по числе миллиардеров мы уступаем только США, а по количеству нищих держим уверенное первое место  среди развитых стран.

Все остальное Майк Помпео сказал верно, страна, которая сокращает средства на содержание стариков и собирает милостыню на операции детям, не должна разбазаривать государственные средства.

Какой смысл в Ту-160 в Венесуэле? Что они там демонстрируют?

Старые самолеты, ни по высотным, ни по скоростным характеристикам не сопоставимые с истребителями вероятного противника, а в плане незаметности вообще отстают на целое поколение. Зато, правда, имеют изменяемую геометрию крыла - до сих пор нет внятного ответа, зачем она дальнему бомбардировщику?

Ядерных ракет на борту нет, то есть реальной угрозы США они представлять не могут. Планов раместить ядерное оружие за рубежом у Путина, видимо, нет.

Во время Карибского кризиса ситуация сложилась аналогичная, и мир оказался на грани ядерной войны. Но Хрущев, обладая ядерным потенциалом всего в 10% от американского, воевать не решился и ракеты с Кубы вывел.

Путин готов воевать с США? Искренне сомневаюсь. Рф не СССР, и ни мобилизационные возможности, ни научно-производсвенный потенциал нашего ОПК не позволяют даже думать о войне с США. Правда, на наше счастье и США к войне не больно-то готовы. Но их неготовность против нашей - ого-го!

Так зачем и кому мы что-то там демонстрируем? Что в ответ на угрозу мы реагируем сильно, парадоксально и сами не знаем как?

Надеюсь, хоть этим напугали...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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В пустыне, чахлой и сырой. Гуляет дедушка с метлой. А ведь пустыня - то не двор!
!!!JAHTOBOGTOTJA!!!&&& написал 12.12.2018 02:48
Он мог бы просто взять топор!
"Госсекретарь США Майк Помпео в твиттере прокомментировал отправку в Венесуэлу двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160: &#171;Народам России и Венесуэлы следует рассматривать это так: два правительства разбазаривают государственные средства&#187;, &#8212; написал Помпео.
Еще он назвал оба правительства коррумпированными."
- Таки понятно, что мннеие этого фашистского ублюдка для "российской" опопозициии - таки звучит, как божественное откровение древнеиудейского родоплеменного бошка - то таки да...
"Америка сказала - "Надо!" - опопозиция ответила "Есть!"" То таки да...
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(без названия)
Карцинома-138 написал 12.12.2018 02:34
Преступное сообщество коммерсантов во главе президента Российской Федерации и Федеральной службы безопасности. Осуществляет гонения в отношении сотрудников нашей общественной организации, в связи с противодействием крепостному бизнесу в России. Наши сайты необоснованно удалены из поисковой выдачи, недобросовестных компаний Яндекс, Google, Bing и из других сайтов поиска. Непрерывно ведется удаленная прицельная стрельба из инфразвуковой пушки, производятся выстрелы амплитудой до 150 децибел, тем самым умышленно наносится вред здоровью (слуху, сердцу, легким и др. органам) средней тяжести. Постоянно поступают угрозы, опасные для жизни и здоровья. Летом 2012 года, по улице Северодвинская в гор. Москва, было совершено покушение на убийство, посредством попытки наезда автомобилем на одного из сотрудников нашей организации. С помощью электронной спецтехники на основе электромагнитного излучения, удаленно выводится из строя либо принудительно корректируется работа любых электронных приборов. На аппаратном уровне, преступники манипулируют всеми системными процессами электроприборов, такими как например: персональные компьютеры, телефоны, карты памяти, а так же любой другой бытовой техникой домашнего (офисного) обихода. В километре от офиса и дома расположен мощный акустический приемник, который позволяет преступникам из ФСБ РФ снимать акустическую вибрацию с окон и др. твердых предметов а так же с голосовых связок (гортани), тем самым оборотням в погонах доступен как внешне издаваемый так и внутренний голос. Для удаленной слежки применяется тепловизор и спутниковое оптическое оборудование. В комплект инженера-чекиста, так же входит сверхмощный электро энцефалограф (миелофон), который позволяет удаленно снимать данные с мозговой активности и интерпретировать их в мысленные потоки. Радиус действия всей спецтехники до 10 километров и более. Весь сетевой трафик интернета проходит через сервера принадлежащие ФСБ РФ, в итоге вся информация в электронном виде сильно ограничена и модифицирована. Блокируется обмен ключами шифрования по защищенному протоколу https, как следствие у преступного сообщества из ФСБ РФ, есть не законный доступ ко всем сервисам интернета, в том числе платежным. Интернет провайдер ООО ТТК он же ОАО РЖД, препятствует выходу в сеть интернет через прокси серверы, при активном соучастии мелких интернет провайдеров (посредников). Блокируется доступ к электронным почтовым сервисам, социальным сетям и публичным видео хостингам, для сокрытия данной информации от общественности.
Падонки из ФСБ производит принудительную маршрутизацию с целью модификации пакетов данных с множества интернет ресурсов. Наш IP адрес подменивает сервер ФСБ с IP 194.67.37.158 принадлежащий билайн.
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html
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