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Московский листок

Социальное государство?

Опубликовано 12.12.2018 в разделе комментариев 0

казахстан тюрьма
Социальное государство?

Источник: Информационная служба Социалистического Движения Казахстана

Согласно  Конституции  Казахстан является демократическим, светским, правовым и социальным государством. Светский характер Казахстана не вызывает сомнений. Про демократию и верховенство права, как-нибудь  в другой раз. Является ли Казахстан социальным государством?

Согласно законодательству, социально уязвимые категории населения, к которым относятся и многодетные семьи, имеют право на получение государственного  жилья. Павлодарская семья, в которой семеро детей, проживает в съемной однокомнатной квартире. Стоит в очереди на жилье с 2008 года, номер очереди - 681. И таких семей в городе не одна.

С другой стороны, в 2018 году отдел ЖКХ  для нужд гос чиновников приобрел 5 служебных квартир площадью от 122 кв. метров  до 234 кв. метров и стоимостью от 21 миллиона тенге до 39 миллионов. Последняя, шестая покупка затмила собой все предыдущее, пятикомнатная, двухуровневая квартира в новом четырехэтажном  таунхаусе, в центре города. Площадь данной квартиры 230 кв. метров, стоимость – 50 миллионов. Квартира закупалась для семьи чиновника из пяти человек. Для какого именно чиновника умалчивается.

Разумеется , семья гос служащего переведенного в Павлодар из другого города вправе рассчитывать на получение служебной квартиры.

Однако в течении 10 лет государство неспособно изыскать  10 -12 миллионов , для обеспечения минимально приемлемым жильем многодетной семьи с семью детьми (несколько более 1 миллиона на человека). Поделим данную цифру на уже истекшие 120 месяцев-получаем около 100 тысяч на человека в месяц.

С другой стороны, в течении  трех месяцев на решение жилищных проблем семьи высокопоставленного чиновника выделяется  по 10 миллионов бюджетных средств (деньги налогоплательщиков) на каждого члена семьи. Итого более трех миллионов в месяц на человека.

Три миллиона против ста тысяч. Для нужд одних граждан государство выделяет по три миллиона в месяц, для других оно не может найти в тридцать раз меньшую сумму. Такое вот «социальное» государство. Может, просто указать в Конституции, что Казахстан  является олигархо-бюрократическим государством ?



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