Российские рыбаки теряют 17 млрд рублей в год из-за излишнего регулирования

Избыточный госконтроль российской рыбной промышленности ежегодно обходится отрасли в 16-17 млрд рублей, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на исследование Высшей школы экономики (ВШЭ) при участии Всероссийской ассоциации рыбопромышленников.

Исследование было проведено в период с августа по декабрь текущего года. Аналитики изучали вопросы конкуренции, экономического эффекта регулирования, транспортной безопасности, контроля и надзора и иностранный опыт. Всего было выявлено 55 нормативных правовых актов, содержащих 550 потенциальных обременений для участников рынка.

Наиболее распространенные проблемы связаны с доставкой и перегрузкой уловов, выходом в море и входом в порт, ветеринарным контролем и транспортной безопасностью.

Российские рыбопромысловые суда обязаны проходить контроль в нескольких пунктах при каждом входе или выходе из исключительной экономической зоны страны.

Следование судна из района промысла в пункт контроля занимает до 40 часов. После этого корабли опять идут к месту добычи, что приводит к потере времени, перерасходу топлива и существенно снижает эффективность вылова.

Процедуры входа в порты и выхода в море в России могут продолжаться более суток, что на порядок дольше, чем в других странах, отметил заместитель директора УК «Норебо» Сергей Сенников. Для этого, в частности, часто требуется физическое присутствие сотрудников различных ведомств (ФСБ, Россельхознадзора, Таможенной службы), что затягивает процесс, поясняет он. Аналитики ВШЭ добавляют, что сроки ожидания увеличиваются во время путины в связи с ростом спроса на проверку уловов.

Другая проблема - ветеринарный контроль. Эта процедура в стране осложнена тем, что сертификаты, выданные в одном субъекте РФ, могут не признаваться в другом. По времени процедура может достигать 30 дней.

По словам директора центра оценки регулирующего воздействия ВШЭ Даниила Цыганкова, рыбопромышленники ощущают заметный рост регуляторной нагрузки на отрасль, что обостряется угрозой пересмотра существующих правил распределения квот на вылов. Кроме того, трактовка некоторых норм со стороны госорганов со временем может меняться, что внезапно приводит к ужесточению правоприменения.