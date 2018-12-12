Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Российские рыбаки теряют 17 млрд рублей в год из-за излишнего регулирования

Опубликовано 12.12.2018 в разделе комментариев 2

Российские рыбаки теряют 17 млрд рублей в год из-за излишнего регулирования

Избыточный госконтроль российской рыбной промышленности ежегодно обходится отрасли в 16-17 млрд рублей, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на исследование Высшей школы экономики (ВШЭ) при участии Всероссийской ассоциации рыбопромышленников.

Исследование было проведено в период с августа по декабрь текущего года. Аналитики изучали вопросы конкуренции, экономического эффекта регулирования, транспортной безопасности, контроля и надзора и иностранный опыт. Всего было выявлено 55 нормативных правовых актов, содержащих 550 потенциальных обременений для участников рынка.

Наиболее распространенные проблемы связаны с доставкой и перегрузкой уловов, выходом в море и входом в порт, ветеринарным контролем и транспортной безопасностью.

Российские рыбопромысловые суда обязаны проходить контроль в нескольких пунктах при каждом входе или выходе из исключительной экономической зоны страны.

Следование судна из района промысла в пункт контроля занимает до 40 часов. После этого корабли опять идут к месту добычи, что приводит к потере времени, перерасходу топлива и существенно снижает эффективность вылова.

Процедуры входа в порты и выхода в море в России могут продолжаться более суток, что на порядок дольше, чем в других странах, отметил заместитель директора УК «Норебо» Сергей Сенников. Для этого, в частности, часто требуется физическое присутствие сотрудников различных ведомств (ФСБ, Россельхознадзора, Таможенной службы), что затягивает процесс, поясняет он. Аналитики ВШЭ добавляют, что сроки ожидания увеличиваются во время путины в связи с ростом спроса на проверку уловов.

Другая проблема - ветеринарный контроль. Эта процедура в стране осложнена тем, что сертификаты, выданные в одном субъекте РФ, могут не признаваться в другом. По времени процедура может достигать 30 дней.

По словам директора центра оценки регулирующего воздействия ВШЭ Даниила Цыганкова, рыбопромышленники ощущают заметный рост регуляторной нагрузки на отрасль, что обостряется угрозой пересмотра существующих правил распределения квот на вылов. Кроме того, трактовка некоторых норм со стороны госорганов со временем может меняться, что внезапно приводит к ужесточению правоприменения.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
а уж какой простор для коррупции
корнхолио написал 12.12.2018 12:38
при такой бюрократии....
Ответить
Склоните головы, олухи, перед бюрократической массой, не бейтесь как рыба в неводе.
С.П.Вдиван написал 12.12.2018 12:24
Дума за печется о вас и о рыбе.
Она высока как жираф.
И до нее дойдут ваши скорби.
Когда нибудь, когда ей будет указано свыше.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Выгоден ли России разрыв договора о дружбе с Украиной?:
Результаты
Интернет-ТВ
Как Жилищник решил обдурить нас с энергосбережением
Как Жилищник решил обдурить нас с энергосбережение...
12.12.2018
Грустное ГРУ
Грустное ГРУ
12.12.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Медведев допустил "точечные" изменения Конституции (0)
Кириенко призвал не отключать аналоговое телевещание перед выборами в 2019 году (2)
Чиновника Ространснадзора уволили из-за 66 машин жены (3)
42% россиян никогда не читали Конституцию (1)
Свердловская чиновница Глацких получила выговор и вернулась на работу (4)
Российские рыбаки теряют 17 млрд рублей в год из-за излишнего регулирования (2)
Социальное государство? (2)
Путинский демарш оценили как перевод казенных денег (29)
Как Жилищник решил обдурить нас с энергосбережением (4)
"Это учителя - жулики, это врачи - воры!" (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: О главном в Конституции
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Азы коммунистического воспитания
Дарья Митина Дарья Митина: ППКС, лучше и не скажешь
Дарья Митина Дарья Митина: Дедушка сoвсем с катушек съехал:))
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss