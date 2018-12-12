Свердловская чиновница Глацких получила выговор и вернулась на работу

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, получила выговор и вернулась к своей прежней работе, сообщает URA.ru со ссылкой на два распоряжения губернатора.

Первым документом глава региона Евгений Куйвашев объявил чиновнице выговор за некорректные высказывания о государственной политике по вопросам делам и молодежи.

Вторым распоряжением губернатор разрешил в связи с завершением проверки в отношении Ольги Глацких допустить ее к исполнению обязанностей по замещаемой государственной должности с 10 декабря.

Напомним, глава региона Евгений Куйвашев отстранил Глацких от работы 6 декабря. Это произошло после того, как на встрече с кировоградскими волонтерами 24 октября она сказала, что «государство не просило их рожать» и «ничего не должно» молодежи. Губернатор обещал разобраться в ситуации и принять решение.