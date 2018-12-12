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Московский листок

Свердловская чиновница Глацких получила выговор и вернулась на работу

Опубликовано 12.12.2018 в разделе комментариев 4

Свердловская чиновница Глацких получила выговор и вернулась на работу

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, получила выговор и вернулась к своей прежней работе, сообщает URA.ru со ссылкой на два распоряжения губернатора.

Первым документом глава региона Евгений Куйвашев объявил чиновнице выговор за некорректные высказывания о государственной политике по вопросам делам и молодежи.

Вторым распоряжением губернатор разрешил в связи с завершением проверки в отношении Ольги Глацких допустить ее к исполнению обязанностей по замещаемой государственной должности с 10 декабря.

Напомним, глава региона Евгений Куйвашев отстранил Глацких от работы 6 декабря. Это произошло после того, как на встрече с кировоградскими волонтерами 24 октября она сказала, что «государство не просило их рожать» и «ничего не должно» молодежи. Губернатор обещал разобраться в ситуации и принять решение.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
стоик1394 написал 12.12.2018 12:22
чем отличается сортирный Карлик от уродины Глацких - еще большей аморальностью?
Айфончик своей убогостью даже милее?
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КрамольникУ(12.12.2018 11:51) - Не притворяйся, все Ты прекрасно понимаешь: была она директором
Хреновод написал 12.12.2018 12:11
департамента, теперь будет министром. Достойная награда за подвиг - вызвала огонь на себя. Всеми сиськами - на амбразуру.
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Я что-то смутно понимаю, что происходит
Крамольник написал 12.12.2018 11:51
Вот здесь https://forum-msk.org/material/news/15246307.html пишется:"Директору департамента молодежной политики Свердловской области Ольге Глацких придется искать новую работу. Ее ведомство, согласно указу губернатора Евгения Куйвашева от 10 декабря, будет ликвидировано, а полномочия перейдут вновь созданной структуре &#8212; министерству образования и молодежной политики Свердловской области." Начинали "за упокой", а закончили "во здравие". Так какой информации верить? Той, что написана сейчас, или той, что написана по мной приведенной ссылке?
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(без названия)
Финни написал 12.12.2018 11:36
Только пожизненная стерилизаця.Такие нелюди как Глацких не имеют никаких этических прав на собственное потомство.
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