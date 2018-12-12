42% россиян никогда не читали Конституцию

С текстом Конституции РФ хорошо знакомы только 9% наших сограждан. Об этом свидетельствуют результаты ноябрьского опроса "Левада-центра", приуроченного ко Дню Конституции. Еще 42% никогда не читали основной закон страны. 26% - "читали, но ничего не помнят", а 23% - помнят содержание "довольно плохо".

При этом только 7% россиян уверены, что власти "в полной мере" соблюдают Конституцию. Еще 69% считают, что это происходит "в основном" или "отчасти". 18% наших сограждан заявили, что власти "совершенно не соблюдают" основной закон страны.