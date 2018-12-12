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Московский листок

Чиновника Ространснадзора уволили из-за 66 машин жены

Опубликовано 12.12.2018 в разделе комментариев 3

Чиновника Ространснадзора уволили из-за 66 машин жены

Чиновника Ространснадзора уволили после того, как в ходе проверки было установлено, что его супруга приобрела 66 машин. Об этом в интервью "Коммерсанту" рассказал генпрокурор РФ Юрий Чайка. Подробности дела он не уточнил, лишь отметив, что "доходы семьи не могли обеспечить совершение этих сделок".

Также Чайка рассказал об уволенном главе управления федеральными автодорогами Краснодара. Чиновник заключил почти трёхмиллиардные контракты на капитальный ремонт дорог с организацией, учредителю которой он задолжал шесть миллионов рублей.

По словам генпрокурора, в текущем году в суды были направлены иски об обращении в доход государства имущества чиновников, не подтвержденного официальными доходами, почти на 4 млрд рублей. Чаще всего служащие скрывали сведения о недвижимости и транспортных средствах, находящихся в собственности у них или их родственников.

По его словам, в 2017 году в связи с утратой доверия были уволены более 1,2 тысячи госслужащих, а за девять месяцев 2018-го — 908 чиновников. С этого года имена уволенных за такие нарушения чиновников вносят в специальный реестр.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Увеличение числа майбахов на одно чиновное лицо приводит к улучшению дорфонда
С.П.Вдиван написал 12.12.2018 12:29
Средства на строительство платных дорог выделяются, и слуги народа по ним гоняют.
Хорошим машинам - отличные автобаны !
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(без названия)
Александр Загонов 4 написал 12.12.2018 12:25
Как сохранить "нажитое непосильным трудом"в условиях отсутствия производства? Фантазии хватает только на вложения в золотые унитазы.
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(без названия)
стоик1394 написал 12.12.2018 12:23
Чуйка разве не вор?
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