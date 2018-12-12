Чиновника Ространснадзора уволили из-за 66 машин жены

Чиновника Ространснадзора уволили после того, как в ходе проверки было установлено, что его супруга приобрела 66 машин. Об этом в интервью "Коммерсанту" рассказал генпрокурор РФ Юрий Чайка. Подробности дела он не уточнил, лишь отметив, что "доходы семьи не могли обеспечить совершение этих сделок".

Также Чайка рассказал об уволенном главе управления федеральными автодорогами Краснодара. Чиновник заключил почти трёхмиллиардные контракты на капитальный ремонт дорог с организацией, учредителю которой он задолжал шесть миллионов рублей.

По словам генпрокурора, в текущем году в суды были направлены иски об обращении в доход государства имущества чиновников, не подтвержденного официальными доходами, почти на 4 млрд рублей. Чаще всего служащие скрывали сведения о недвижимости и транспортных средствах, находящихся в собственности у них или их родственников.

По его словам, в 2017 году в связи с утратой доверия были уволены более 1,2 тысячи госслужащих, а за девять месяцев 2018-го — 908 чиновников. С этого года имена уволенных за такие нарушения чиновников вносят в специальный реестр.