Кириенко призвал не отключать аналоговое телевещание перед выборами в 2019 году

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко назвал недопустимым отключение аналогового вещания перед региональными выборами в 2019 году. По его словам, из-за этого избиратели могут лишиться возможности наблюдать за дискуссиями кандидатов в эфире.

"Вот перед началом говорили с Валентиной Ивановной (Матвиенко, глава Совета Федерации) о решении по переходу с аналогового вещания на цифровое вещание. Тоже очень по-разному ситуация выглядит в регионах. Спасибо правительству, услышало обеспокоенность регионов и на полгода сдвинуло введение этой нормы, которую планировалось 1 января ввести. Но полгода - это очень мало, поэтому просьба очень внимательно к этому отнестись. Особенно это будет касаться выборных регионов. Если 1 июля отключится вещание, за несколько месяцев до выборов, люди, когда идёт активная дискуссия, когда, наоборот, должны иметь возможность слышать, говорить и понимать разные точки зрения, будут лишены такой возможности", - цитирует RNS Кириенко.

Во вторник в рамках правительственного часа в Совете Федерации Матвиенко раскритиковала процесс перехода на цифровое вещание.

"Дискуссий масса, но надо было подготовиться к этому, понимаете? Подготовиться заранее. Программа "Цифровое телевидение" готовится четыре последних года. У вас было четыре года, чтобы проанализировать, запустить волонтеров, посчитать, оценить, сколько нужно денег, найти ресурсы, реализовать. А вы сейчас вдогонку. Поэтому… Ну, догоняйте. Будет под жестким контролем Совета Федерации", - заявила Матвиенко.

По словам главы Минкомсвязи Константина Носкова, при переходе с аналогового на цифровое вещание от телевидения будут отключены 1,2 млн домохозяйств.