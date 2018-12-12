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Московский листок

Медведев допустил "точечные" изменения Конституции

Опубликовано 12.12.2018 в разделе комментариев 2

Медведев допустил "точечные" изменения Конституции

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев допустил "точечные" изменения Конституции РФ для "актуализации статуса органов власти" и "развития тех или иных прав". Об этом российский премьер написал в своей статье "25 лет Конституции: баланс между свободой и ответственностью", опубликованной в журнале "Закон".

"Изменения в Конституцию, конечно, могут быть направлены на актуализацию статуса органов власти, развитие тех или иных прав, но никогда не должны снижать уровень защиты личности, подрывать основы демократического устройства страны. Мне самому довелось представить предложения, направленные на совершенствование системы органов власти (о продлении срока полномочий президента РФ и Государственной Думы, а также об отчетности правительства России перед Думой). Но эти изменения были точечными и не затрагивали права личности", - отметил премьер-министр.

По его словам, изменения основного закона страны "могут быть обусловлены вызовами времени", при этом "сама Конституция предусматривает четкий порядок ее корректировки".

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Этому карлику уже мало безграничной власти-хочет абсолютной!
Нестор Иванович написал 12.12.2018 14:21
Эта разновидность карликов от подвалившей безнаказанности совсем оборзела!
Полицаев,омоновцев и охранников больше чем во всех странах мира.Им разрешено
стрелять в детей,беременных и инвалидов.Они вооружены тактическим ядерным
оружием и боевыми лазерами,танками,пушками и ядами.Так им и этого мало-надо
АКТУАЛИЗИРОВАТЬ деятельсность этих скотов т.е. позволить убивать по наст-
роению или по желанию начальника.
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(без названия)
киргуду написал 12.12.2018 12:58
нихрена себе точечное.....лично меня выбесило "продление срока президента"!!!...а дрищч ешо и за меня отвечает что не затронули моих прав!!....
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