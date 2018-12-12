Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев допустил "точечные" изменения Конституции РФ для "актуализации статуса органов власти" и "развития тех или иных прав". Об этом российский премьер написал в своей статье "25 лет Конституции: баланс между свободой и ответственностью", опубликованной в журнале "Закон".

"Изменения в Конституцию, конечно, могут быть направлены на актуализацию статуса органов власти, развитие тех или иных прав, но никогда не должны снижать уровень защиты личности, подрывать основы демократического устройства страны. Мне самому довелось представить предложения, направленные на совершенствование системы органов власти (о продлении срока полномочий президента РФ и Государственной Думы, а также об отчетности правительства России перед Думой). Но эти изменения были точечными и не затрагивали права личности", - отметил премьер-министр.

По его словам, изменения основного закона страны "могут быть обусловлены вызовами времени", при этом "сама Конституция предусматривает четкий порядок ее корректировки".