Госдума разрешила россиянам бесплатно рыбачить

Депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном, чтении законопроект о любительском рыболовстве, сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента. В первом чтении законопроект был одобрен еще в декабре 2013 года.

Согласно документу, любительское рыболовство осуществляется гражданами РФ свободно и бесплатно на водных объектах общего пользования, за исключением случаев, предусмотренных законом. На водных объектах, которые находятся в собственности граждан или юрлиц, любительское рыболовство осуществляется в соответствии с гражданским и земельным законодательством. При этом должна соблюдаться суточная норма вылова водных биоресурсов определенного вида, что определяется правилами рыболовства.

Принятый законопроект запрещает использование электроудочек, взрывчатых и химических веществ, а также ограничивает продажу сетей. В местах массового отдыха из соображений безопасности ограничивается подводная охота.