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Московский листок

Госдума разрешила россиянам бесплатно рыбачить

Опубликовано 12.12.2018 в разделе комментариев 2

Госдума разрешила россиянам бесплатно рыбачить

Депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном, чтении законопроект о любительском рыболовстве, сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента. В первом чтении законопроект был одобрен еще в декабре 2013 года.

Согласно документу, любительское рыболовство осуществляется гражданами РФ свободно и бесплатно на водных объектах общего пользования, за исключением случаев, предусмотренных законом. На водных объектах, которые находятся в собственности граждан или юрлиц, любительское рыболовство осуществляется в соответствии с гражданским и земельным законодательством. При этом должна соблюдаться суточная норма вылова водных биоресурсов определенного вида, что определяется правилами рыболовства.

Принятый законопроект запрещает использование электроудочек, взрывчатых и химических веществ, а также ограничивает продажу сетей. В местах массового отдыха из соображений безопасности ограничивается подводная охота.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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В Конституцию Россиянской многонациональной помойки надо вписать еще один законодательный орган -
законотворчество написал 12.12.2018 15:24
- Совет избирателей по ограничению законодательной деятельности Росиянской Гос Думы и определение прав и свобод ее" депутатов.
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Смотрите,что творят эти хари- клишасы:
-Что это? написал 12.12.2018 15:24
https://www.rbc.ru/politics/12/12/2018/5c10f7de9a79470136b0ad86?from=main
Охренеть...
Доколе?!!!!!!!!
Доколе будем терпеть оккупантов????
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