Минпромторг пообещал уничтожить шубы на 1,48 млрд рублей

Роспотребнадзор в ходе проверок выявил незаконный оборот меховых изделий на 1.48 млрд рублей, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. "Данные изделия будут уничтожены", - цитирует РБК чиновника.

При этом министр отметил, что 18% этой продукции было без маркировки. По его словам, в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей было заведено административное дело, товар арестовали, а материалы направили в суд.

Напомним, маркировка меховых изделий в России была введена в апреле 2016 года, обязательным чипирование стало с августа 2017 года.