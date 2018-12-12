Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Минпромторг пообещал уничтожить шубы на 1,48 млрд рублей

Опубликовано 12.12.2018 в разделе комментариев 0

Минпромторг пообещал уничтожить шубы на 1,48 млрд рублей

Роспотребнадзор в ходе проверок выявил незаконный оборот меховых изделий на 1.48 млрд рублей, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. "Данные изделия будут уничтожены", - цитирует РБК чиновника.

При этом министр отметил, что 18% этой продукции было без маркировки. По его словам, в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей было заведено административное дело, товар арестовали, а материалы направили в суд.

Напомним, маркировка меховых изделий в России была введена в апреле 2016 года, обязательным чипирование стало с августа 2017 года.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Выгоден ли России разрыв договора о дружбе с Украиной?:
Результаты
Интернет-ТВ
Как Жилищник решил обдурить нас с энергосбережением
Как Жилищник решил обдурить нас с энергосбережение...
12.12.2018
Грустное ГРУ
Грустное ГРУ
12.12.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Сенаторы предложили сажать на 15 суток за неуважение к власти (0)
Минпромторг пообещал уничтожить шубы на 1,48 млрд рублей (0)
Госдума разрешила россиянам бесплатно рыбачить (2)
Медведев допустил "точечные" изменения Конституции (3)
Кириенко призвал не отключать аналоговое телевещание перед выборами в 2019 году (8)
Чиновника Ространснадзора уволили из-за 66 машин жены (7)
42% россиян никогда не читали Конституцию (5)
Свердловская чиновница Глацких получила выговор и вернулась на работу (6)
Российские рыбаки теряют 17 млрд рублей в год из-за излишнего регулирования (4)
Социальное государство? (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: О главном в Конституции
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Азы коммунистического воспитания
Дарья Митина Дарья Митина: ППКС, лучше и не скажешь
Дарья Митина Дарья Митина: Дедушка сoвсем с катушек съехал:))
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss