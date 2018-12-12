Сенаторы предложили сажать на 15 суток за неуважение к власти Сенаторы внесли в Госдуму пакет законопроектов об ужесточении наказания за распространение информации в интернете. Как передает Интерфакс, один из законопроектов дополняет статью 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Мелкое хулиганство") частью 3. Согласно предлагаемой норме, распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете материалов, предназначенных для неограниченного круга лиц, "выражающих в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ и органам госвласти (если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния), влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток". Второй законопроект предусматривает возможность блокировки ресурсов, распространяющих такого рода информацию.



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