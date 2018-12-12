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Московский листок

Сенаторы предложили сажать на 15 суток за неуважение к власти

Опубликовано 12.12.2018 в разделе комментариев 3

Сенаторы предложили сажать на 15 суток за неуважение к власти

Сенаторы внесли в Госдуму пакет законопроектов об ужесточении наказания за распространение информации в интернете. Как передает Интерфакс, один из законопроектов дополняет статью 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Мелкое хулиганство") частью 3. Согласно предлагаемой норме, распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете материалов, предназначенных для неограниченного круга лиц, "выражающих в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ и органам госвласти (если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния), влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток".

Второй законопроект предусматривает возможность блокировки ресурсов, распространяющих такого рода информацию.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Пред властью благовею просто, не обижаю длань ея, в приличной форме выражаю маты свои и крутеля
С,П,Вдиван написал 12.12.2018 16:49
Придется совершенствовать этику изложения мыслей, а точнее пользоваться гуглопереводчиком при чепятаньи посылов.
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Валька - полстакана все о себе родимой беспокоится
= написал 12.12.2018 16:49
=
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(без названия)
Надежда написал 12.12.2018 16:30
А может уважение надо вызывать продуктивным управлением , мерилом которого является достойная жизнь НАРОДА , а не прожиточный уровень в 11 тыщ.
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