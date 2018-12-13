По дорогам знакомым - за любимым наркомом...!

13 декабря в Общественной палате начинается Форум “Синий платочек Победы”.Его организовала вице-мисс Россия 2012 Анна Данилова, актриса и общественный деятель. Сегодня мало кто помнит своих предков дальше третьего поколения. Был дед – и ладно! Преодолевая это бепамятство, Анна пригласила ученых и политиков.поговорить о судьбе русской женщины, хранительницы домашнего очага и национальной культуры. Вспомнить, что именно русская женщина во время Великой Отечественной войны (и после неё) вынесла такое закручивание гаек, какого бы не вынес более никто в мире.(мнение профессора Уолта Ростоу, советника по экономике президента США Джона Кеннеди.)

Тут,похоже, есть что сказать даже голливудской звезде Стивену Сигалу почти до самого открытия Форума присутствующему на афише в гордом одиночестве и в статусе “специального гостя”. Сигал блеснет не просто, как “мужчина женской мечты”, а ещё и как спецпредставитель МИДа России по гуманитарным проблемам отношений России и США.

В трудную минуту московским князьям всегда приходили на выручку либо мордовские лыжники, либо якутские снайперы, либо советники из Голливуда, где почти у каждой звезды непременно есть бабушка из Одессы.

Но неужели Сергею Лаврову мало могучего интеллекта и обаяния профессора Михаила Ефимовича Швыдкого спецпредставителя Президента РФ по международному культурному сотрудничеству?!

Какой ужас!

Потервшие чувство реальности после бесчисленных побед,одержанных в компьютерных “битвах”московские патриотически настроенные пижоны лепят на ветровые стекла своих “тачек” обязательство: «Если надо повторим!»

Не конкретизируя что именно они повторят!

Кухонные пророки нынешнее бряцание оружием с обеих сторон госграницы называют подготовкой к “естественной убыли” взрывоопасного молодого поколения, для которого практически нет работы и денег. Как нет и для старшего поколения, с которым молодежь стравливают в борьбе за кусок хлеба.

Но если – «Не дай Бог!» - фронты снова разделят Европу - кто станет кормить христолюбивое воинство и не страдающую ожирением страну, ввозящую из-за бугра даже картошку и морковку?!

Достаточно ли одного лишь оружия для новых блистательных побед?!

Успеют ли в случае экстренной мобилизации встать в строй дети “лучших семей России”, отправленные за рубеж, как на днях разгласил пресс-секретарь Президента Песков, для закалки преодолением невзгод, ибо “жизнь на Западе очень нелегка”. Удастся ли им героической грудью защитить страну?!

Ну да, синий платочек у каждого свой. И не всегда над ним трудился парижский кутюрье.

И нам отнюдь не добавила монолитного единства телепередача «Ты супер!» на канале НТВ ,где дети из интернатов перед тем, как блеснуть хореографическими талантами, сообщают, что «папы нет, а мама спилась и села в тюрьму. Мне не нужны такие родители!»

В самом деле – зачем ребенку папа с мамой, если вполне достаточно бабушки, которая на свою смешную пенсию кормит, одевает, водит на танцы и терпит все выходки «потомков»?!