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Московский листок

По дорогам знакомым - за любимым наркомом...!

Опубликовано 13.12.2018 автором Михаил Казаков в разделе комментариев 1

путин выборы кремль
По дорогам знакомым - за любимым наркомом...!

13 декабря в Общественной палате начинается Форум “Синий платочек Победы”.Его организовала вице-мисс Россия 2012 Анна Данилова, актриса и общественный деятель. Сегодня мало кто помнит своих предков дальше третьего поколения. Был дед – и ладно! Преодолевая это бепамятство, Анна пригласила ученых и политиков.поговорить о судьбе русской женщины, хранительницы домашнего очага и национальной культуры. Вспомнить, что именно русская женщина во время Великой Отечественной войны (и после неё) вынесла такое закручивание гаек, какого бы не вынес более никто в мире.(мнение профессора Уолта Ростоу, советника по экономике президента США Джона Кеннеди.)

Тут,похоже, есть что сказать даже голливудской звезде Стивену Сигалу почти до самого открытия Форума присутствующему на афише в гордом одиночестве и в статусе “специального гостя”. Сигал блеснет не просто, как “мужчина женской мечты”, а ещё и как спецпредставитель МИДа России по гуманитарным проблемам отношений России и США.

В трудную минуту московским князьям всегда приходили на выручку либо мордовские лыжники, либо якутские снайперы, либо советники из Голливуда, где почти у каждой звезды непременно есть бабушка из Одессы.

Но неужели Сергею Лаврову мало могучего интеллекта и обаяния профессора Михаила Ефимовича Швыдкого спецпредставителя Президента РФ по международному культурному сотрудничеству?!

Какой ужас!

Потервшие чувство реальности после бесчисленных побед,одержанных в компьютерных “битвах”московские патриотически настроенные пижоны лепят на ветровые стекла своих “тачек” обязательство: «Если надо повторим!»

Не конкретизируя что именно они повторят!

Кухонные пророки нынешнее бряцание оружием с обеих сторон госграницы называют подготовкой к “естественной убыли” взрывоопасного молодого поколения, для которого практически нет работы и денег. Как нет и для старшего поколения, с которым молодежь стравливают в борьбе за кусок хлеба.

Но если – «Не дай Бог!» - фронты снова разделят Европу - кто станет кормить христолюбивое воинство и не страдающую ожирением страну, ввозящую из-за бугра даже картошку и морковку?!

Достаточно ли одного лишь оружия для новых блистательных побед?!

Успеют ли в случае экстренной мобилизации встать в строй дети “лучших семей России”, отправленные за рубеж, как на днях разгласил пресс-секретарь Президента Песков, для закалки преодолением невзгод, ибо “жизнь на Западе очень нелегка”. Удастся ли им героической грудью защитить страну?!

Ну да, синий платочек у каждого свой. И не всегда над ним трудился парижский кутюрье.

И нам отнюдь не добавила монолитного единства телепередача «Ты супер!» на канале НТВ ,где дети из интернатов перед тем, как блеснуть хореографическими талантами, сообщают, что «папы нет, а мама спилась и села в тюрьму. Мне не нужны такие родители!»

В самом деле – зачем ребенку папа с мамой, если вполне достаточно бабушки, которая на свою смешную пенсию кормит, одевает, водит на танцы и терпит все выходки «потомков»?!



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Всего комментариев к статье: 1
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ОПГ ФСБ ВЗРЫВАЕТ РОССИЮ
ИНФАРКТ-1342 написал 13.12.2018 00:23
Преступное сообщество коммерсантов во главе перзидента Российской Федерации и Федеральной службы безопасности. Осуществляет гонения в отношении сотрудников нашей общественной организации, в связи с противодействием крепостному бизнесу в России. Наши сайты необоснованно удалены из поисковой выдачи, недобросовестных компаний Яндекс, Google, Bing и из других сайтов поиска. Непрерывно ведется удаленная прицельная стрельба из инфразвуковой пушки, производятся выстрелы амплитудой до 150 децибел, тем самым умышленно наносится вред здоровью (слуху, сердцу, легким и др. органам) средней тяжести. Постоянно поступают угрозы, опасные для жизни и здоровья. Летом 2012 года, по улице Северодвинская в гор. Москва, было совершено покушение на убийство, посредством попытки наезда автомобилем на одного из сотрудников нашей организации. С помощью электронной спецтехники на основе электромагнитного излучения, удаленно выводится из строя либо принудительно корректируется работа любых электронных приборов. На аппаратном уровне, преступники манипулируют всеми системными процессами электроприборов, такими как например: персональные компьютеры, телефоны, карты памяти, а так же любой другой бытовой техникой домашнего (офисного) обихода. В километре от офиса и дома расположен мощный акустический приемник, который позволяет преступникам из ЭФСБ РФ снимать акустическую вибрацию с окон и др. твердых предметов а так же с голосовых связок (гортани), тем самым оборотням в погонах доступен как внешне издаваемый так и внутренний голос. Для удаленной слежки применяется тепловизор и спутниковое оптическое оборудование. В комплект инженера-чекиста, так же входит сверхмощный электро энцефалограф (миелофон), который позволяет удаленно снимать данные с мозговой активности и интерпретировать их в мысленные потоки. Радиус действия всей спецтехники до 10 километров и более. Весь сетевой трафик интернета проходит через сервера принадлежащие ЭФСБ РФ, в итоге вся информация в электронном виде сильно ограничена и модифицирована. Блокируется обмен ключами шифрования по защищенному протоколу https, как следствие у преступного сообщества из ЭФСБ РФ, есть не законный доступ ко всем сервисам интернета, в том числе платежным. Интернет провайдер ООО ТТК он же ОАО РЖД, препятствует выходу в сеть интернет через прокси серверы, при активном соучастии мелких интернет провайдеров (посредников). Блокируется доступ к электронным почтовым сервисам, социальным сетям и публичным видео хостингам, для сокрытия данной информации от общественности.
Бандиты из ФСБ производит принудительную маршрутизацию с целью модификации пакетов данных с множества интернет ресурсов. Наши IP адреса подменивает сервер ЭФСБ с IP 194.67.37.158 принадлежащий билайн.
В РОИССИИ НЕТ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ, ТАК, КАК СУДЬИ НАЗНАЧАЮТСЯ ПУТЕНЫМ А ДОЛЖНЫ ИЗБИРАТЬСЯ НАРОДОМ. ВЫ СОГЛАСНЫ БЫТЬ ОСУЖДЕННЫМИ БАНДИТОМ ПУТЕНЫМ ???
ПОЧЕМУ ПУТЕН СВОИМИ ЗАКОНАМИ БЕЗНАКАЗАННО ПОДРЫВАЕТ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ ?
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html
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