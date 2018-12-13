По дорогам знакомым - за любимым наркомом...!

13 декабря в Общественной палате начинается Форум “Синий платочек Победы”.Его организовала вице-мисс Россия 2012 Анна Данилова, актриса и общественный деятель. Сегодня мало кто помнит своих предков дальше третьего поколения. Был дед – и ладно! Преодолевая это бепамятство, Анна пригласила ученых и политиков.поговорить о судьбе русской женщины, хранительницы домашнего очага и национальной культуры. Вспомнить, что именно русская женщина во время Великой Отечественной войны (и после неё) вынесла такое закручивание гаек, какого бы не вынес более никто в мире.(мнение профессора Уолта Ростоу, советника по экономике президента США Джона Кеннеди.)
Тут,похоже, есть что сказать даже голливудской звезде Стивену Сигалу почти до самого открытия Форума присутствующему на афише в гордом одиночестве и в статусе “специального гостя”. Сигал блеснет не просто, как “мужчина женской мечты”, а ещё и как спецпредставитель МИДа России по гуманитарным проблемам отношений России и США.
В трудную минуту московским князьям всегда приходили на выручку либо мордовские лыжники, либо якутские снайперы, либо советники из Голливуда, где почти у каждой звезды непременно есть бабушка из Одессы.
Но неужели Сергею Лаврову мало могучего интеллекта и обаяния профессора Михаила Ефимовича Швыдкого спецпредставителя Президента РФ по международному культурному сотрудничеству?!
Какой ужас!
Потервшие чувство реальности после бесчисленных побед,одержанных в компьютерных “битвах”московские патриотически настроенные пижоны лепят на ветровые стекла своих “тачек” обязательство: «Если надо повторим!»
Не конкретизируя что именно они повторят!
Кухонные пророки нынешнее бряцание оружием с обеих сторон госграницы называют подготовкой к “естественной убыли” взрывоопасного молодого поколения, для которого практически нет работы и денег. Как нет и для старшего поколения, с которым молодежь стравливают в борьбе за кусок хлеба.
Но если – «Не дай Бог!» - фронты снова разделят Европу - кто станет кормить христолюбивое воинство и не страдающую ожирением страну, ввозящую из-за бугра даже картошку и морковку?!
Достаточно ли одного лишь оружия для новых блистательных побед?!
Успеют ли в случае экстренной мобилизации встать в строй дети “лучших семей России”, отправленные за рубеж, как на днях разгласил пресс-секретарь Президента Песков, для закалки преодолением невзгод, ибо “жизнь на Западе очень нелегка”. Удастся ли им героической грудью защитить страну?!
Ну да, синий платочек у каждого свой. И не всегда над ним трудился парижский кутюрье.
И нам отнюдь не добавила монолитного единства телепередача «Ты супер!» на канале НТВ ,где дети из интернатов перед тем, как блеснуть хореографическими талантами, сообщают, что «папы нет, а мама спилась и села в тюрьму. Мне не нужны такие родители!»
В самом деле – зачем ребенку папа с мамой, если вполне достаточно бабушки, которая на свою смешную пенсию кормит, одевает, водит на танцы и терпит все выходки «потомков»?!
ИНФАРКТ-1342 написал 13.12.2018 00:23
Бандиты из ФСБ производит принудительную маршрутизацию с целью модификации пакетов данных с множества интернет ресурсов. Наши IP адреса подменивает сервер ЭФСБ с IP 194.67.37.158 принадлежащий билайн.
В РОИССИИ НЕТ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ, ТАК, КАК СУДЬИ НАЗНАЧАЮТСЯ ПУТЕНЫМ А ДОЛЖНЫ ИЗБИРАТЬСЯ НАРОДОМ. ВЫ СОГЛАСНЫ БЫТЬ ОСУЖДЕННЫМИ БАНДИТОМ ПУТЕНЫМ ???
ПОЧЕМУ ПУТЕН СВОИМИ ЗАКОНАМИ БЕЗНАКАЗАННО ПОДРЫВАЕТ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ ?
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html