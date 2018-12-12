Московские платные парковки оказались дороже парижских

Грядущее повышение цен на парковку в Москве до 380 рублей (5 евро) в час сделает ее в несколько раз дороже, чем во многих европейских столицах, сообщает Deutsche Welle.

По данным издания во французской столице час парковки в округах с 1-го по 11-й стоит 4 евро, в округах с 12-го по 20-й - 2,40 евро. Максимальная длительность парковки составляет 2 часа. За нее не надо платить по воскресеньям и праздникам (не везде), а также в рабочие дни с 20 часов до 9 часов утра следующего дня.

В Мадриде плата за парковку составляет 2,25 евро в час, в Вене - 2,10 евро, в центре Берлина - 1- 2 евро, а на улицах Рима - всего 1,50 евро.

Самым дорогим в Европе и мире городом для автомобилистов признан Лондон. Одно парковочное место в центральных районах британской столицы обойдется в 4,90 фунта стерлингов (5,50 евро) в час.

Вслед за Лондоном по дороговизне парковки следует Амстердам. В районе Amsterdam-Centrum один час парковки с 9 часов утра до полуночи стоит 5 евро.