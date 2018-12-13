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Московский листок

Сенаторы придумали, как заставить себя уважать и при этом не напрудонить в портки

Опубликовано 13.12.2018 автором в разделе комментариев 2

депутаты дебилы сенаторы
Сенаторы придумали, как заставить себя уважать и при этом не напрудонить в портки

12 декабря, в День Конституции, депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин и сенаторы Людмила Бокова и Андрей Клишас внесли в Госдуму два законопроекта. Они предлагают наказывать штрафами и арестами публикации в интернете материалов с «явным неуважением» к государству и обществу, а также ввести штрафы за размещение в СМИ и интернете недостоверной информации.

Поскольку это все случилось в столь памятный день, когда приняли нынешнюю конституцию "под дулами автоматов", приведем цитату из нее, которая уже сегодня выглядит непозволительной фрондой (развивается конституционный процесс, однако).

Статья 29 

1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства. 

3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом. 

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.

Прикольно, да? Поскольку 42 процента дорогих россиян конституцию не читали, то им будет особенно интересно.

Особенно интересно это должно быть действующим законодателям.

Скажем, я имею полное право не уважать ни депутатов, ни сенаторов, ни министров - даже президента имею право не уважать, и пользуюсь этим правом. Однажды в 2011 году сотрудник тогда еще милиции избивал меня в пыточном автобусе, приговаривая "Что, сука, Путина не любишь?!"

Странно, но чувства любви к Путину от этого у меня не возникло. А должно было, полагаю.

Интересно, а штраф или 15 суток вызовут любовь или хотя бы уважение?

Впрочем, в законопроекте звучит "выраженное в непристойной форме". То есть в пристойной форме - можно. 

Тогда выражусь пристойно - депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин и сенаторы Людмила Бокова и Андрей Клишас вместо уважения к государству вызывают желание сходить по малой нужде. Причем исключительно со смеху.



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Всего комментариев к статье: 2
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О дяде
Заячий ник написал 13.12.2018 00:19
Сенатор самых диких правил,
Когда рассудком занемог,
Не уважать себя заставил -
Лишь видеть дурь свою помог.
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ПОЧЕМУ ПУТЕН СВОИМИ ЗАКОНАМИ БЕЗНАКАЗАННО ПОДРЫВАЕТ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ ?
ИНФАРКТ-1342 написал 13.12.2018 00:07
Преступное сообщество коммерсантов во главе перзидента Российской Федерации и Федеральной службы безопасности. Осуществляет гонения в отношении сотрудников нашей общественной организации, в связи с противодействием крепостному бизнесу в России. Наши сайты необоснованно удалены из поисковой выдачи, недобросовестных компаний Яндекс, Google, Bing и из других сайтов поиска. Непрерывно ведется удаленная прицельная стрельба из инфразвуковой пушки, производятся выстрелы амплитудой до 150 децибел, тем самым умышленно наносится вред здоровью (слуху, сердцу, легким и др. органам) средней тяжести. Постоянно поступают угрозы, опасные для жизни и здоровья. Летом 2012 года, по улице Северодвинская в гор. Москва, было совершено покушение на убийство, посредством попытки наезда автомобилем на одного из сотрудников нашей организации. С помощью электронной спецтехники на основе электромагнитного излучения, удаленно выводится из строя либо принудительно корректируется работа любых электронных приборов. На аппаратном уровне, преступники манипулируют всеми системными процессами электроприборов, такими как например: персональные компьютеры, телефоны, карты памяти, а так же любой другой бытовой техникой домашнего (офисного) обихода. В километре от офиса и дома расположен мощный акустический приемник, который позволяет преступникам из ЭФСБ РФ снимать акустическую вибрацию с окон и др. твердых предметов а так же с голосовых связок (гортани), тем самым оборотням в погонах доступен как внешне издаваемый так и внутренний голос. Для удаленной слежки применяется тепловизор и спутниковое оптическое оборудование. В комплект инженера-чекиста, так же входит сверхмощный электро энцефалограф (миелофон), который позволяет удаленно снимать данные с мозговой активности и интерпретировать их в мысленные потоки. Радиус действия всей спецтехники до 10 километров и более. Весь сетевой трафик интернета проходит через сервера принадлежащие ЭФСБ РФ, в итоге вся информация в электронном виде сильно ограничена и модифицирована. Блокируется обмен ключами шифрования по защищенному протоколу https, как следствие у преступного сообщества из ЭФСБ РФ, есть не законный доступ ко всем сервисам интернета, в том числе платежным. Интернет провайдер ООО ТТК он же ОАО РЖД, препятствует выходу в сеть интернет через прокси серверы, при активном соучастии мелких интернет провайдеров (посредников). Блокируется доступ к электронным почтовым сервисам, социальным сетям и публичным видео хостингам, для сокрытия данной информации от общественности.
Подонки из ФСБ производит принудительную маршрутизацию с целью модификации пакетов данных с множества интернет ресурсов. Наши IP адреса подменивает сервер ЭФСБ с IP 194.67.37.158 принадлежащий билайн.
В РОИССИИ НЕТ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ, ТАК, КАК СУДЬИ НАЗНАЧАЮТСЯ ПУТЕНЫМ И НЕ ИЗБИРАЮТСЯ НАРОДОМ, ВЫ СОГЛАСНЫ БЫТЬ ОСУЖДЕННЫМИ ПУТЕНЫМ ???
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html
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