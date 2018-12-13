Сенаторы придумали, как заставить себя уважать и при этом не напрудонить в портки

12 декабря, в День Конституции, депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин и сенаторы Людмила Бокова и Андрей Клишас внесли в Госдуму два законопроекта. Они предлагают наказывать штрафами и арестами публикации в интернете материалов с «явным неуважением» к государству и обществу, а также ввести штрафы за размещение в СМИ и интернете недостоверной информации.

Поскольку это все случилось в столь памятный день, когда приняли нынешнюю конституцию "под дулами автоматов", приведем цитату из нее, которая уже сегодня выглядит непозволительной фрондой (развивается конституционный процесс, однако).

Статья 29

1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.

2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.

3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.

Прикольно, да? Поскольку 42 процента дорогих россиян конституцию не читали, то им будет особенно интересно.

Особенно интересно это должно быть действующим законодателям.

Скажем, я имею полное право не уважать ни депутатов, ни сенаторов, ни министров - даже президента имею право не уважать, и пользуюсь этим правом. Однажды в 2011 году сотрудник тогда еще милиции избивал меня в пыточном автобусе, приговаривая "Что, сука, Путина не любишь?!"

Странно, но чувства любви к Путину от этого у меня не возникло. А должно было, полагаю.

Интересно, а штраф или 15 суток вызовут любовь или хотя бы уважение?

Впрочем, в законопроекте звучит "выраженное в непристойной форме". То есть в пристойной форме - можно.

Тогда выражусь пристойно - депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин и сенаторы Людмила Бокова и Андрей Клишас вместо уважения к государству вызывают желание сходить по малой нужде. Причем исключительно со смеху.