Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Митинговать против падения уровня жизни готовы 30% россиян

Опубликовано 13.12.2018 в разделе комментариев 2

Митинговать против падения уровня жизни готовы 30% россиян

37% россиян считают возможными массовые протестные акции против падения уровня жизни, в защиту своих прав. При этом, 30% респондентов заявили, что готовы лично принять в них участие, показал ноябрьский опрос "Левада-центра".

Похожая ситуация складывается и вокруг акций с политическими требованиями: 30% россиян считают их проведение "вполне возможными", обратного мнения придерживается 65%. В случае если подобные митинги состоятся, в них намерены участвовать 22% респондентов (74% не готовы).

В ходе опроса его участникам был задан вопрос, кто несет основную ответственность за проблемы в стране и рост стоимости жизни. 55% россиян сочли, что в этом виновен лично президент РФ Владимир Путин, еще 37% опрошенных уверены, что ответственность лежит на правительстве и министрах.

Опрос проведен 22-28 ноября по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Перспектива написал 13.12.2018 12:05
Ничего, ничего! Скоро зацепит и 50 и 60% населения! Воро-дебилы у власти!
Ответить
"Но хуже уже не будет!" (Путин В.В.), "А потом бац, бац, бац,
бац, бац, бац!" (он же) написал 13.12.2018 11:09
Если уж Левада говорит, что 37% готовы лично выйти на митинг, а 55% считают виновным в бедах конкретно Вову Путина, то значит на самом деле их еще больше. И это хорошо.
.
Значит процесс идет. Население медленно, но верно прозревает. А ускоряют этот процесс конкретно Путин В..В. Дмитрий Анатольевич Тосканский и депутаты. Они все просто молодцы! Сколько антинародных указов приняли все го лишь за каких-то пол-года! Тут и пенсионный геноцид, одобренный самим Царем, тут и НДС 20%, и рост тарифоф ЖКХ, цен на бензин, акцизов на колбасу и газировку, чипирование домашних животных, налог на воздух (курортный сбор), налог на жилье по кадастру, налог на бани, гаражи, сараи, туалеты, собачьи будки и скворечники (скоро примут обязательно), статьи за оскорбление власти, статьи за лайки и репосты, аресты несовершеннолетних, освобождение от налогов олигархов и т.д. Я ничего не забыл?
.
Спасибо вам, господа миллиардеры, министры и премьеры, депутаты-миллионеры за вашу искренность: "Пенсию отменить!" (с), "Государство вам ничего не должно!" (с), "Государство вас не просило рождаться!" (с)
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Выгоден ли России разрыв договора о дружбе с Украиной?:
Результаты
Интернет-ТВ
Как Жилищник решил обдурить нас с энергосбережением
Как Жилищник решил обдурить нас с энергосбережение...
12.12.2018
Грустное ГРУ
Грустное ГРУ
12.12.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Анатолий Баранов: вопрос воды в Крыму один из основных, и решать его надо незамедлительно (1)
Почему на митинг нельзя, а на виселицу можно? (3)
Единственное требование возмущенного народа (1)
Счетная палата признала полный провал реформы ценообразования в строительстве: 2 миллиарда рублей на ветер (0)
Еда в России дорожает в десятки раз быстрее инфляции (0)
Митинговать против падения уровня жизни готовы 30% россиян (2)
Москва Несносная: Костянский, 13 - Литгазета (3)
Сенаторы придумали, как заставить себя уважать и при этом не напрудонить в портки (17)
По дорогам знакомым - за любимым наркомом...! (6)
Московские платные парковки оказались дороже парижских (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Хуй хаoдэ!
Дарья Митина Дарья Митина: Нoвый кинoязык, гoвoрите?...
Максим Калашников Максим Калашников: Н.Платошкин/М.Калашников. Спор националиста и левого
Максим Калашников Максим Калашников: Говорят И.Стрелков и АПН Северо-Запад
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: День Конституции 2002
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss