Митинговать против падения уровня жизни готовы 30% россиян

37% россиян считают возможными массовые протестные акции против падения уровня жизни, в защиту своих прав. При этом, 30% респондентов заявили, что готовы лично принять в них участие, показал ноябрьский опрос "Левада-центра".

Похожая ситуация складывается и вокруг акций с политическими требованиями: 30% россиян считают их проведение "вполне возможными", обратного мнения придерживается 65%. В случае если подобные митинги состоятся, в них намерены участвовать 22% респондентов (74% не готовы).

В ходе опроса его участникам был задан вопрос, кто несет основную ответственность за проблемы в стране и рост стоимости жизни. 55% россиян сочли, что в этом виновен лично президент РФ Владимир Путин, еще 37% опрошенных уверены, что ответственность лежит на правительстве и министрах.

Опрос проведен 22-28 ноября по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.