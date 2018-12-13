Митинговать против падения уровня жизни готовы 30% россиян

37% россиян считают возможными массовые протестные акции против падения уровня жизни, в защиту своих прав. При этом, 30% респондентов заявили, что готовы лично принять в них участие, показал ноябрьский опрос "Левада-центра".
Похожая ситуация складывается и вокруг акций с политическими требованиями: 30% россиян считают их проведение "вполне возможными", обратного мнения придерживается 65%. В случае если подобные митинги состоятся, в них намерены участвовать 22% респондентов (74% не готовы).
В ходе опроса его участникам был задан вопрос, кто несет основную ответственность за проблемы в стране и рост стоимости жизни. 55% россиян сочли, что в этом виновен лично президент РФ Владимир Путин, еще 37% опрошенных уверены, что ответственность лежит на правительстве и министрах.
Опрос проведен 22-28 ноября по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.
Перспектива написал 13.12.2018 12:05
бац, бац, бац!" (он же) написал 13.12.2018 11:09
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Значит процесс идет. Население медленно, но верно прозревает. А ускоряют этот процесс конкретно Путин В..В. Дмитрий Анатольевич Тосканский и депутаты. Они все просто молодцы! Сколько антинародных указов приняли все го лишь за каких-то пол-года! Тут и пенсионный геноцид, одобренный самим Царем, тут и НДС 20%, и рост тарифоф ЖКХ, цен на бензин, акцизов на колбасу и газировку, чипирование домашних животных, налог на воздух (курортный сбор), налог на жилье по кадастру, налог на бани, гаражи, сараи, туалеты, собачьи будки и скворечники (скоро примут обязательно), статьи за оскорбление власти, статьи за лайки и репосты, аресты несовершеннолетних, освобождение от налогов олигархов и т.д. Я ничего не забыл?
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Спасибо вам, господа миллиардеры, министры и премьеры, депутаты-миллионеры за вашу искренность: "Пенсию отменить!" (с), "Государство вам ничего не должно!" (с), "Государство вас не просило рождаться!" (с)