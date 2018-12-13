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Московский листок

Еда в России дорожает в десятки раз быстрее инфляции

Опубликовано 13.12.2018 в разделе комментариев 0

Еда в России дорожает в десятки раз быстрее инфляции

Цены на продукты питания в России растут в 2-40 раз быстрее официальных данных по инфляции, сообщает finanz.ru со ссылкой на данные Росстата.

Согласно последним расчетам статистического ведомства, яйца дорожают в 20 раз быстрее инфляции (на 4,2% за неделю), огурцы - в 40 раз (на 8% за неделю), помидоры - в 23 раза (на 4,9%), капуста - в 25 раз (на 5,3%). В целом овощи обгоняют инфляцию десятикратно - за неделю они прибавили в цене 2,2%.

Мясо кур, сосиски, сардельки, сливочное масло, сахар-песок, хлеб, макароны, гречневая крупа и рис дорожают вдвое быстрее инфляции (на 0,4% за неделю).

По данным Росстата, за неделю по 10 декабря цены в среднем по стране выросли на 0,21%, а с начала месяца - на 0,29%.

По сравнению с ноябрем инфляция ускорилась в 1,7 раза: в среднем за сутки она набирает 0,029%. Если эта скорость сохранится, то концу года инфляция выйдет на 4,3%, что хуже самого пессимистичного прогноза ЦБ (4,2%), отмечает главный экономист по России ING Дмитрий Долгин.

Данные по инфляции выглядят «пугающе», говорит директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов: ЦБ прогнозировал ее на уровне 3,8-4,2% на конец года. Инфляционный всплеск может заставить серьезным аргументом для центробанка, чтобы снова повысить ключевую ставку на заседании в пятницу, добавляет он.

Инфляционное давление нарастает: сказывается падение рубля, из-за которого дорожает импорт; в январе вырастет НДС, и уже зимой инфляция подскочит выше 5%, прогнозирует экономист Nordea Татьяна Евдокимова.

В ноябре опрос ЦБ показал скачок инфляционных ожиданий до 9,8%. Цепная реакция повышения цен, неизбежная из-за нового НДС, вполне может поднять этот показатель выше 10%, продолжает она.

Последний раз инфляционные ожидания были на этом уровне в середине 2017 года, и ключевая ставка тогда составляла 9%, напоминает эксперт.

 



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