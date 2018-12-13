Единственное требование возмущенного народа

Во Франции народ вышел на улицы и проявил в своих действиях крайнюю озлобленность по отношению к власти. Мне трудно сказать, что является истиной причиной этой вспышки, но хотя я и хочу написать не об этом, однако начать придётся с хотя бы какой-то версии французских событий.

Так вот, очевидно, что это не аналог майдана на Украине, хотя, с одной стороны, и во Франции вполне могут быть купленные «демонстранты», как и в Киеве, но, с другой стороны, определяющую роль могут играть французский темперамент с демократическими обычаями французов. В любом случае французы и раньше показывали и очередной раз показали, что граждане Франции это не 99% граждан фашистской России, при любом шорохе мудро забивающихся по щелям и осеняющих себя крестным знаменем «моя хата с краю».

Понятное дело, что сознательные и бессознательные холуи фашистов Кремля тут же начали тыкать пальцем в Навального, типа, если бы полиция и суды не избивали и не садили его сторонников, то и у нас было бы то же, что и в Париже. Не надо. У Навального все митинги были мирными, и избиение с осуждением сторонников Навального – это неприкрытое доказательство фашизма Кремля.

А то, что во Франции выступление протестующих сопровождается погромами, то тут нельзя сбрасывать со счетов как банальных хулиганов, которые упиваются адреналином в такие периоды, так и провокаторов от властей, призванных оправдать насилие над протестующими. Хотя, думаю, эти погромы действительно поддержаны и широкими массами, и поддержаны именно потому, что массы помнят, что сотни мирных демонстраций, прошедших во Франции до этого, не имели никаких последствий – власть никак на такие мирные демонстрации не реагирует.

Кстати, во Франции не видно и ещё одного характерного признака украинского майдана – закулисных кукловодов. На Украине те, кто платил деньги майданутым, знали, чего хотели, - они хотели свержения Януковича с его бандой и замены банды Януковича своей бандой. Кроме того, кукловоды майдана экономили деньги и приманивали на площадь украинских дебилов морковкой поездок за границу без оформления визы.

Думаю, что этот довод мало, кто поймёт, но вот эта профессиональная чёткость и краткость требований Майдана – всего два простых до примитивности лозунга – показывает, что на Украине была не народная стихия, и что организовали и майданом руководили люди, понимающие, как надо организовывать массы. Руководили профессионалы цветных революций.

Так вот, во Франции явно отсутствует единый центр, там, похоже, действительно властвует стихия народных активистов, стихия, выплескивающая возмущение, но не дающая ответ на вопрос, а чего же хотят протестующие? Сохранение цен на бензин? Да, началось с этого, но ведь это как-то не солидно для уважающего себя закулисного кукловода протестов (если такой кукловод есть) - не солидно для протестов, в которые уже вовлечены сотни тысяч протестующих и 80 тысяч полицейских.

И насколько бы стихийным и ни было это выступление, но со временем и перед массами встанет вопрос – вышли-то французы на улицы вроде как из-за повышения цен на бензин, но дальше чего делать? «Нас, протестующих, так много, и мы такие отчаянные, и уже понесли столько потерь, и натворили уже так много дел, – неужели это только из-за бензина?», - этот вопрос не может не встать перед каждым «жёлтым жилетом».

Да и наблюдатели во Франции и в других странах начали обращать внимание, что у восставших французов нет никакой стоящей цели, правда, из этого делают хотя и естественный, но только один вывод – у восставших нет единого вождя – нет единого центра восстания. Да, этот вывод правомерен, но такого вывода мало, поскольку отсюда следует главный итог, который роднит французов с протестующими на Майдане и в России в 2011-2013 годах, – И ВО ФРАНЦИИ МАССЫ НЕ ЗНАЮТ, ЗА ЧТО ИМ БОРОТЬСЯ.

Знают, что надо бороться, но вот за что??

Вот Борис Ихлов раскопал где-то список, который считает Манифестом «Жёлтых желетов». Он длинноват, но для целей статьи дам его полностью:

«1. Экономика и труд. Созыв всенародного собрания для реформы налогооблажения. Законодательный запрет на налоги, превышающие 25% состояния гражданина.

2. Немедленное повышение на 40% минимальной зарплаты, пенсий и прожиточного минимума.

3. Немедленно создать новые рабочие места в сфере здравоохранения, образования, общественного транспорта, правопорядка и т.д., чтобы обеспечить должное функционирование всех инфраструктур.

4. Немедленно приступить к строительству 5 млн единиц доступного жилья, тем самым обеспечив снижение аренды, ипотеки и создание рабочих мест в сфере строительства. Строго карать мэрии и обладминистрации, оставляющие бездомных под открытым небом.

5. Уменьшить размеры банков и разбить банковские монополии, тем самым защитить финансовый сектор от кризиса. Запретить банкам с вкладчиками заниматься биржевыми спекуляциями. Запретить «спасать» неликвидные банки деньгами налогоплательщиков.

6. Аннулировать внутренний долг как фикцию. Такого долга не существует, он был уже выплачен много раз подряд.

7. При народной поддержке переписать Конституцию в интересах полновластия народа. Узаконить общие референдумы по народной инициативе.

8. Запретить лоббирование и схемы влияния. Запретить лицам с судимостью пожизненно занимать выборные должности. Запретить занимать несколько выборных должностей по совместительству.

9. Фрексит. Выйти из ЕС, вернуть наш политический, финансовый и экономический суверенитет, (такова была воля народа в референдуме 2005г.). Возобновить циркуляцию собственной валюты, выйдя из Лиссабонского договора. Даже эта одна мера уже сэкономит нам 50 млрд. евро в год.

10. Прекратить практику бегства от налогов. Вернуть 80 млрд. евро, которые крупнейшие 40 компании должны государству, которое не торопится их востребовать.

11. Немедленно прекратить дальнейшую приватизацию и вернуть в собственность государству уже приватизированное имущество: аэропорты, железные дороги и автострады, парковки...

12. Немедленно убрать с дорог радары и стоп-камеры. Они бесполезны в предотвращении дорожных происшествий и являются не чем иным как завуалированным налогом.

13. Национальная система образования - исключить идеологию из образования и критически пересмотреть деструктивные и дискредитированные методики обучения.

14. В сфере юстиции - увеличить бюджет в 4 раза. Прописать в законах максимальное разрешённое время ожидания для юридических процедур. Упростить судебную систему. Сделать правосудие бесплатным и вседоступным.

15. СМИ. Разбить медийные монополии, искоренить кумовство между СМИ и политиками. Сделать СМИ общедоступными и гарантировать разнообразие мнения. Запретить редакторскую пропаганду. Прекратить субсидии СМИ - 2 млрд. в год. Прекратить налоговые поблажки журналистам.

16. Гарантировать гражданские свободы. Прописать в Конституции полный запрет на вмешательство государства в дела образования, здравоохранения и института семьи.

17. Окружающая среда и здоровье. Законом обязать производителей техники продлить срок годности до 10 лет минимум. Обязать их иметь в наличии запчасти.

18. Так скоро, как только возможно, запретить производство и обращение пластиковой тары и прочей упаковки засоряющей окружающую среду.

19. Ограничить влияние фармацевтических компаний на систему здравоохранения. Провести всенародный съезд по реформе здравоохранения.

20. Сельское хозяйство. Запретить ГМО, пестициды подозреваемые в развитии раковых заболеваний и патологии эндокринной системы. Запретить использование сельскохозяйственных угодий без ротации посевов.

21. Заново провести индустриализацию страны, с целью отказа от импорта, как причиняющего наибольший вред экологии.

22. Внешняя политика. Немедленно выйти из НАТО. Законодательно запретить использование французских войск в войнах агрессии.

23. Отношения Франции и Африки. Прекратить политику грабежа, прекратить военное и политическое вмешательство. Отдать деньги и собственность диктаторов, нажитые нечестным путём, народу Африки. Немедленно вернуть домой французские войска.

24. Прекратить поток иммигрантов, - поток, который у нас нет средств ни принять, ни интегрировать, и который вверг нашу страну в глубочайший кризис, который подвергает опасности наше выживание.

25. Во внешней политике - исключительное уважение к международному праву и подписанным соглашениям».

С чего это Ихлов считает это бла-бла-бла манифестом протестующих? - бог его знает.

Такие «манифесты» раз за разом рожали и энтузиасты на Майдане, а после того, как такой «манифест» родили тусующиеся на сцене протестов 2011-2013 годов и в России, протест и в России быстро пошёл на спад.

Да, революционеры этого не понимают, но подобные бла-бла-бла «программ» к массам никакого отношения не имеют – эта «вумная» заумь массам не интересна и душу им не греет.

Ихлов правильно назвал свою статью «Жёлтая «революция» скоро сдуется», и правильно критикует эту приведенную выше программу, хотя, скорее всего, Ихлов просто не представляет, как подобные «программы» пишутся.

Тут всего два варианта.

По первому варианту какой-то из вождей уже разгоревшегося восстания быстренько берётся за написание текста программы восстания, а поскольку (в понимании этих вождей) умные пишут много, то вождь и заполняет бумагу умными словами своего бла-бла-бла как можно длиннее – насколько ума хватит. Остальные вожди слабо понимая, о чём это бла-бла-бла, тем не менее, радуются тому, что им теперь не надо морщину в мозгах напрягать, поскольку и у них наконец есть длинная программа, как у настоящих революционеров.

По второму варианту, все вожди собираются, и один кладёт перед собой листики бумаги и начинает заполнять их пунктами «программы», которые выкрикивает толпа вождей. Мало кто понимает, что именно предлагают другие, главное, чтобы было «революционно». И каждый вождь думает, что если он промолчит и чего-то не предложит, то остальные вожди подумают, что он дурак. Ну и поэтому все предлагают то, что на душе нагрели. Получается длинно, революционно и …хрен знает что. Как в найденном Ихловым Манифесте, где огромные траты бюджета мирно соседствуют с сокращением налогов.

Посему эта революция во Франции не может не «сдуться». У этой революции нет понятной народу цели.

Даже если Макрон уйдёт в отставку, а цены на бензин не поднимут, даже если эти «революционеры» станут депутатами, то ничего в принципе не измениться, – народные массы целей этой революции не поймут, а не поняв, не примут. Как и «завоевания Майдана» на Украине могут существовать до сих пор только благодаря фашистскому террору, организованному самими майдаунами.

Ещё и ещё раз.

Сталин, объясняя, как решаются сложные социальные задачи, указывал, что для решения социальной задачи главным условием является нахождение «в каждый данный момент того особого звена в цепи процессов, ухватившись за которое можно будет удержать всю цепь и подготовить условия для достижения стратегического успеха». Одного звена, ОДНОГО!! Не программы на 25 пунктов, а достижения успеха всего в ОДНОМ деле.

Сталин приводил примеры, скажем, объяснял, что в период образования большевистской партии было очень много проблем, но таким основным звеном, на которое большевики бросили все силы и ресурсы, было создание общерусской политической газеты. После революции разруха вызвала миллионы проблем, но в первые годы нэпа главным звеном, на который большевики бросили все силы, было развитие торговли. Первый пятилетний план имел вид десятков толстенных томов того, что нужно было построить, но Сталин хватался не за всё, он говорил: «Чтобы осуществить такой план, нужно, прежде всего, найти основное звено плана, ибо только найдя основное звено и ухватившись за него, — можно было вытянуть все остальные звенья плана. В чём состояло основное звено пятилетнего плана? Основное звено пятилетнего плана состояло в тяжёлой промышленности с её сердцевиной — машиностроением».

И мы же видим, что Октябрьская революция была совершена не под программу в 25 пунктов, а фактически под единственный большевистский лозунг – «Мир на любых условиях». Ну и ещё и вспомогательный для большевиков лозунг от эсэров – «Земля крестьянам», который реально стал главным только после заключения мира.

Наши революционеры всё помнят, и про Сталина тоже помнят, но как Габсбурги - ничему не учатся. И, соответственно, не способны сами применять знания для практических дел. Уверены, что их, революционеров, задача - это правильно сделать бла-бла-бла. Длинно так, умно!

А ведь новейшая история, с её жалкими попытками остатков здравых сил во всех странах хотя бы что-то изменить, показывает, что реальной целью всех народов (целью, которую единственную необходимо выдвигать как цель возмущений по любым поводам) является принятие изменений в конституциях всех стран и принятия во всех странах закона о суде народа над избранными органами государственной власти. Закона, который предлагает принять ИГПР ЗОВ.

Я понимаю, что революционеры, сами стремящиеся попасть во власть, не могут понять, как это народное быдло по этому закону будет их, умных, судить? Душа у революционеров не принимает такой закон. Но тогда честному человеку нужно объяснять, зачем народу нужен такой закон, не революционерам, а тем, кого революционеры считают быдлом.

Объяснять, зачем народу необходимо, чтобы власть его, народа, боялась. Как нынешняя власть, так и та власть, которую берутся установить революционеры.

Ю.И. МУХИН

P.S. Раньше такой анекдот был реально пошлым, а в настоящее время даже не знаю. Вот и с помощью этого анекдота попробую объяснить, чем в государстве будет являться закон ИГПР ЗОВ. Во всяком случае меня не обвинят, что я не использовал всех доводов.

Итак:

В стареньком сарайчике гомосексуалист с простофилей играли в карты под желание. Гомосек - шулер, первую партию выиграл и поставил простофилю раком. Вторую партию выиграл. А в третьей партии рука у гомосека дрогнула, карты не так сдал, и простофиля выиграл.

Простофиля взял член гомосека, зажал его в тиски, ручку тисков вынул и выбросил, после чего вынул нож. «Ты что – отрежешь мне член?!», – ужаснулся гомосек. «Нет, - успокоил его простофиля, - ты сам отрежешь. А я сарайчик подожгу».

Вот закон ИГПР ЗОВ аналогичен зажатому в тиски членам умников «сарайчика в Охотном ряду» во всех странах, - умников, собравшихся безнаказанно трахать народ своих стран.

И аналогичен праву народа поджечь сарайчик.