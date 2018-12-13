Почему на митинг нельзя, а на виселицу можно?

Не пугайтесь. На снимке празднование в областном Омске Дня города. Вот как под заголовком «Омичам предложили «повеситься» описала «прощание с жизнью» этой молодой особы столичная «Экспресс-газета»:

«Необычный аттракцион поразил жителей Омска в День города: на площади, где проходили народные гуляния, установили нечто, похожее на виселицу. Можно было подойти, накинуть на шею петлю и... сфотографироваться. Кому-то это развлечение пришлось по душе. А кто-то возмутился. И те, и другие задавались одним и тем же вопросом: мол, и кто ж до такого додумался?»

Городские власти пояснили, кто: организаторы из военно-исторического общества «Служилые люди Росси». Виселица, оказывается, была частью их театрализованного действа «Покорение Сибири».

А теперь она возвращена на место спустя 260 лет в назидание благодарным потомкам. Дабы помнили, что в «петровские времена виселица была обычным элементом городской обстановки».

Поняли, к чему идем? «Зачем на праздниках российских городов ставят виселицы»? - задается риторическим вопросом «Правда.ру». Намекая на то, что «столыпинские галстуки» все чаще появляются на улицах и площадях родного Отечества.

«Лента.ру» тоже напечатала снимочек взгрустнувшей девушки с пояснением: «В Омске на площадке празднования Дня города была установлена виселица, с помощью которой любой желающий мог сфотографироваться в образе повешенного».

«В образе повешенного» - это хорошо. Привлекает. Не зря эту виселицу заранее рекламировали во всех здешних СМИ и ресурсах.

Портал «Новый Омск» порадовался за земляков: «На протяжении праздничных дней в петле могли сфотографироваться все желающие – и, судя по снимкам, делали это не без удовольствия».

Только и осталось всем нам после пенсионного грабежа, скачка НДС, цен на бензин, квартплаты...

Однако респектабельный «Коммерсант» от лошадиных восторгов перешел к глубокомысленным выводам: «Появление виселицы симптоматично».

Автор не разделяет благодушного настроения лидеров омской мэрии, которая виселицу, конечно, заранее видела и одобрила.

Он задается вопросом: «Не является ли установка виселицы в местах массовых гуляний жителей областного центра призывом к экстремистским действиям и разжиганию обстановки ненависти и призывам к насилию? Нет ли здесь признаков статьи 282?».

И тут же до боли знакомый примерчик. На Алтае местный охранник Андрей Шашерин хотел пошутить и опубликовал фото про патриарха. После этого к нему пришел СОБР в масках, гражданина Шашерина отправили в СИЗО, а затем на обследование впсихушку...» (https://www.kommersant.ru/doc/3708401).

А что вы думаете? В нашем до боли светском государстве с появлением «патриаршей статьи» 148 УК за «оскорбление чувств верующих» любая карикатура на «второразрядного агента КГБ Михайлова» автоматически может стать причиной возбуждения уголовного дела и ареста.

А порой даже и срока по этой статье, каковой припаяли «ловцу покемонов» Руслану Соколовскому из Е-бурга.

На 25 тыс. руб. оштрафовали слесаря омутнинского метзавода Данилу Лобова за какой-то «антирелигиозный рисунок». А за какой - не говорят. Даже ему самому. Но тут дело начинало «шить» само Кировское УФСБ. Так что имейте это в виду, входя в Сеть. Старший Брат не дремлет.

Городской праздник в Омске отшумел. Похмелье от него прокатилось, так сказать, по всей державе. Про омскую «виселицу» рассказали десятки ресурсов и СМИ из разных городов и весей. Я насчитал штук 30 и сбился со счета.

В своих комментариях ребята пишут, например: «Ну и что тут такого? У нас такая же виселица в городе стоит». Стало быть, омские градоначальники не сами выдумали. Выходит, им подсказали.

Тем более, что ни одно из первых, вторых или третьих лиц государства эту экстремистскую выходку омских «инсталляторов» не осудило. Вообще никак не прокомментировало.

Смолчали и чуткая ко всему новому спикер СовФеда г-жа Матвиенко, и противница всякого экстремизма вице-спикер ГД мадам Яровая. Промолчали в Министерстве культуры и в Минобороны. А почему, собственно?

Это явно же в военном ведомстве рыцаря Мальтийского ордена г-на Шойгу согласовывали военизированную «инсталляцию» в Омске с пушками, мечами, саблями под названием «Покорение Сибири».

Вопрос второй: почему эту девушку с петлей на шее до сих пор не заблокировал наш предельно бдительный Роскомнадзор? Очень хотелось бы знать на этот счет мнение бесстрашного борца со всякой сетевой крамолой г-на Жарова.

Выскажитесь, Александр Александрович, не видится ли вам тут призыв молодежи к самоубийству как способу решения всех жизненных проблем? Особенно в свете того, что Россия стабильно занимает прочное 2-е место по подростковым самоубийствам.

Сколько у нас за полтора года школьников и студентов повязано и оштрафовано за участие в совершенно мирных акциях протеста? Тысячи!

77-летнему правозащитнику за SMS-ку с приглашением придти на пикет задним числом вломили 25 суток.

А за призыв к молодежи «повеситься» инициаторов даже не пожурили.

Значит, державно одобрили.