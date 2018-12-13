Счетная палата признала полный провал реформы ценообразования в строительстве: 2 миллиарда рублей на ветер

Счетная палата заявила о провале реформы ценообразования в строительстве на которую было потрачено почти 2 млрд рублей. В ведомстве напомнили, что в 2015 году президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать план реформирования системы, закрепив его основные положения в соответствующем федеральном законе. На реализацию мероприятий было израсходовано порядка 1,9 млрд руб., в том числе около 1,4 млрд руб. из федерального бюджета и 500 млн из средств Главгосэкспертизы России, полученных от приносящей доход деятельности.

"Вместо того чтобы оптимизировать действующую систему ценообразования, основанную на базисно-индексном методе, ее просто законсервировали со всеми недостатками, которые мы отмечали по итогам проверки в 2014 году. При этом новая система, основанная на так называемом “ресурсном” методе, до конца 2018 года, как это было первоначально запланировано, не создана", - цитирует Интенрфакс пресс-службу Счетной палаты.

Аудиторы указывают, что реформа, несмотря на длительный временной период и значительный объем затраченных средств, "не принесла ожидаемых результатов".

"Новая система определения сметной стоимости строительства, основанная на “ресурсном” методе, не готова; нормативная база, необходимая для реализации реформы, в полном объеме не создана, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении поручения президента", - отметили в СП.

В ведомстве также отметили, что Минстрой России проводил работу по формированию новых сметных нормативов бессистемно. Кроме того, не проводилась апробация новых подходов расчета сметной стоимости.