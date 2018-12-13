Счетная палата признала полный провал реформы ценообразования в строительстве: 2 миллиарда рублей на ветер

Счетная палата заявила о провале реформы ценообразования в строительстве на которую было потрачено почти 2 млрд рублей. В ведомстве напомнили, что в 2015 году президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать план реформирования системы, закрепив его основные положения в соответствующем федеральном законе. На реализацию мероприятий было израсходовано порядка 1,9 млрд руб., в том числе около 1,4 млрд руб. из федерального бюджета и 500 млн из средств Главгосэкспертизы России, полученных от приносящей доход деятельности.
"Вместо того чтобы оптимизировать действующую систему ценообразования, основанную на базисно-индексном методе, ее просто законсервировали со всеми недостатками, которые мы отмечали по итогам проверки в 2014 году. При этом новая система, основанная на так называемом “ресурсном” методе, до конца 2018 года, как это было первоначально запланировано, не создана", - цитирует Интенрфакс пресс-службу Счетной палаты.
Аудиторы указывают, что реформа, несмотря на длительный временной период и значительный объем затраченных средств, "не принесла ожидаемых результатов".
"Новая система определения сметной стоимости строительства, основанная на “ресурсном” методе, не готова; нормативная база, необходимая для реализации реформы, в полном объеме не создана, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении поручения президента", - отметили в СП.
В ведомстве также отметили, что Минстрой России проводил работу по формированию новых сметных нормативов бессистемно. Кроме того, не проводилась апробация новых подходов расчета сметной стоимости.
как путин со своими дебилам написал 13.12.2018 13:42