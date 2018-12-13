Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Счетная палата признала полный провал реформы ценообразования в строительстве: 2 миллиарда рублей на ветер

Опубликовано 13.12.2018 в разделе комментариев 1

Счетная палата признала полный провал реформы ценообразования в строительстве: 2 миллиарда рублей на ветер

Счетная палата заявила о провале реформы ценообразования в строительстве на которую было потрачено почти 2 млрд рублей. В ведомстве напомнили, что в 2015 году президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать план реформирования системы, закрепив его основные положения в соответствующем федеральном законе. На реализацию мероприятий было израсходовано порядка 1,9 млрд руб., в том числе около 1,4 млрд руб. из федерального бюджета и 500 млн из средств Главгосэкспертизы России, полученных от приносящей доход деятельности.

"Вместо того чтобы оптимизировать действующую систему ценообразования, основанную на базисно-индексном методе, ее просто законсервировали со всеми недостатками, которые мы отмечали по итогам проверки в 2014 году. При этом новая система, основанная на так называемом “ресурсном” методе, до конца 2018 года, как это было первоначально запланировано, не создана", - цитирует Интенрфакс пресс-службу Счетной палаты.

Аудиторы указывают, что реформа, несмотря на длительный временной период и значительный объем затраченных средств, "не принесла ожидаемых результатов".

"Новая система определения сметной стоимости строительства, основанная на “ресурсном” методе, не готова; нормативная база, необходимая для реализации реформы, в полном объеме не создана, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении поручения президента", - отметили в СП.

В ведомстве также отметили, что Минстрой России проводил работу по формированию новых сметных нормативов бессистемно. Кроме того, не проводилась апробация новых подходов расчета сметной стоимости.

 



Рейтинг:   2.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Чай,в строительстве верховодят такие же митрофанушки,
как путин со своими дебилам написал 13.12.2018 13:42
У ентих быдлятников даже просто общее советское образование отсутствует,включая и димона(в советское время поступить на юрфак-подтвердить свою тупость по всем школьным дисциплинам).
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Выгоден ли России разрыв договора о дружбе с Украиной?:
Результаты
Интернет-ТВ
"Крепая беседа": о "бумажных китах", пропутинских писателях и будущем сетевых СМИ
"Крепая беседа": о "бумажных китах", пропутинских ...
13.12.2018
Грустное ГРУ
Грустное ГРУ
12.12.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Россиянам оставят прожиточный минимум при взыскании долгов (1)
Производители предупредили об ускорение роста цен на хлеб (3)
Анатолий Баранов: вопрос воды в Крыму один из основных, и решать его надо незамедлительно (2)
Почему на митинг нельзя, а на виселицу можно? (5)
Единственное требование возмущенного народа (4)
Счетная палата признала полный провал реформы ценообразования в строительстве: 2 миллиарда рублей на ветер (1)
Еда в России дорожает в десятки раз быстрее инфляции (0)
Митинговать против падения уровня жизни готовы 30% россиян (2)
Москва Несносная: Костянский, 13 - Литгазета (5)
Сенаторы придумали, как заставить себя уважать и при этом не напрудонить в портки (19)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: ЖЖ не дает вставить заголовок: речь про закон о неуважении к начальству
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Дал комментарий "Свободной прессе" про воду в Крыму
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: Хуй хаoдэ!
Дарья Митина Дарья Митина: Нoвый кинoязык, гoвoрите?...
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss