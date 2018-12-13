Анатолий Баранов: вопрос воды в Крыму один из основных, и решать его надо незамедлительно

Дал комментарий "Свободной прессе".

В Крыму с 1 января 2019 года будут введены новые нормативы потребления коммунальных услуг, которые коснутся, прежде всего, услуг водоснабжения, на заседании Совета министров Крыма заявил глава республики Сергей Аксенов.

«Речь идет по определенной планке по водопотреблению, после которой вводится коэффициент. С 1 января все меры должны вступить в действие», — завил Аксенов.

Напомним, проблемы с водой в Крыму начались после того, как Украина в 2014-м году в отместку за присоединение к России перекрыла Северно-Крымский канал, который доставлял на полуостров днепровскую воду. При этом южные районы пока не испытывали дефицита за счет горных водохранилищ, однако на севере продолжает ощущаться нехватка воды. Проблему пытаются решить за счет бурения новых скважин, но качество и количество воды там неудовлетворительное. Летом этого года Сергей Аксенов был вынужден ввести режим чрезвычайного положения из-за засухи в четырех проблемных районах республики.

— Если не будет решен вопрос поступления воды, то эта мера навсегда, причем она будет все более ужесточаться, — считает главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов. — О том, что вопрос воды в Крыму один из основных, и решать его надо незамедлительно, я писал с самого начала присоединения полуострова в 2014-м году. Вариантов немного — либо опреснять имеющуюся соленую воду, либо доставлять ее с материка, как турки построили водовод на Кипр. Причем водовод на Кипр имеет длину больше ста километров, а в нашем случае речь может идти о расстоянии в десять раз меньшем. Либо надо строить АЭС на Таманском полуострове, чтобы обеспечивать полуостров электроэнергией в избыточном количестве, чтобы хватало на опреснение. Оба варианта имеют свои преимущества, и я бы попытался реализовать сразу оба, поскольку опресненная вода дороже и хуже, но АЭС дает энергию не только на опреснение, а в целом на развитие экономики Крыма.

Но как мы видим, не сделано ни того, ни другого. Третий вариант — это системы очистки сточных вод с целью рециклирования воды, но вариант, предложенный пензенскими учеными, основанный на ферритовых очистителях, даже никто и не рассматривал. Решили строить дорогие и заведомо устаревшие очистные сооружения, но деньги, выделенные на них, уже украли. Так что не будет ничего.

— Как предложенная Аксеновым мера может выглядеть на практике? Как можно стимулировать потребителя к экономному расходованию питьевой воды?

— На практике это может выглядеть как в Израиле, где свежевыжатый апельсиновый сок стоит дешевле, чем просто стакан чистой воды. Вода есть, но она очень дорогая. Поневоле будешь экономить. И я чувствую, что наша власть доведет до этого, до режима жесткой экономии воды.

— Речь идет только о питьевой воде? С остальной проблема решена?

— С технической водой, конечно, несколько проще, но питьевая вода идет ведь не только на чай и суп. Конечно, проблема не решена ни с какой водой. Ну разве что летом можно помыться и морской водой, но мыло в ней не мылится. Но машину помыть можно.

Что же касается питьевой воды, то, как я уже сказал, надо выделить эту проблему в отдельную программу, и реализовывать ее автономно, без участия местных чиновников, которые умеют только тырить, что плохо лежит. Выбор невелик — АЭС и опреснение, водовод с материка и сложные современные методы очистки. На мой взгляд, это даже не вопрос выбора, а все эти методы надо реализовывать параллельно.

Электричество в Крым вернулось, но осадок остался...

— Насколько население готово с пониманием относиться к таким вещам? Не способствует ли это росту проукраинских настроений?

— Думаю, что дефицит воды не заставит крымчан проситься обратно на Украину. Но паразитировать на патриотизме людей тоже нельзя — воду людям нужно дать, и очень быстро, и так много времени потеряно впустую.

Я вас без воды оставил, скажите спасибо...