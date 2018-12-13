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Московский листок

Производители предупредили об ускорение роста цен на хлеб

Опубликовано 13.12.2018 в разделе комментариев 3

Производители предупредили об ускорение роста цен на хлеб

Средние потребительские цены на хлеб из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной муки в России, по данным на конец ноября, выросли с начала года на 4%, до 47,51 рубля за килограмм, сообщает Интерфакс со ссылкой на Российскую гильдию пекарей и кондитеров (РОСПиК).

Согласно данным Росстата, от месяца к месяцу цены повышались в среднем на 0,4% в течение года, однако к концу года рост цен ускорился. Так в ноябре цены на хлеб выросли на 0,9% по сравнению с октябрем, в октябре по сравнению с сентябрем - также на 0,9%. В сентябре рост составлял 0,6%, в летние месяцы - 0,3%.

В годовом сопоставлении цены на хлеб в ноябре выросли на 3,9% по сравнению с ноябрем 2017 года (45,71 рубля за килограмм). За период с января прошлого года по ноябрь 2018 года рост средних потребительских цен на хлеб из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной муки составил 6,8%.

Отмечается, что течение всего прошлого года цены росли в среднем на 0,3% в месяц. За 2017 год увеличение средних потребительских цен составило 3,1% (с 44,48 рубля за килограмм в январе до 45,84 рубля за килограмм в декабре).

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Финни написал 13.12.2018 13:47
Качество фиатных "денег" банка Рашки такое же как и качество выпускаемого в Рашке "хлеба".При СССР Путина,Грефа и Набиуллину уже бы давно расстреляли за фальшивомонетчество в особо крупных размерах а "хлеб",который только с виду на него похож,просто бы не пустили в продажу.
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(без названия)
bombey написал 13.12.2018 13:32
У росстата своя статистика. А тут за год буханка 500г первого сорта выросла с 27 до 37 р. При рекордных урожаях, *****.
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(без названия)
Финни написал 13.12.2018 13:07
Это война.Самая настоящая война богатых психопатов против всего Человечества.В США 40% продовольствия,на которые можно прокормить пол Африки,просто уничтожается.В иудейской Рашке подымают цены на хлеб.
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