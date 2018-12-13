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Московский листок

Россиянам оставят прожиточный минимум при взыскании долгов

Опубликовано 13.12.2018 в разделе комментариев 4

Россиянам оставят прожиточный минимум при взыскании долгов

Минэкономразвития разработало законопроект, позволяющий при взыскании долгов из зарплат и пенсий оставлять россиянам только прожиточный минимум, пишут "Известия". По отдельному заявлению должника суд может увеличить эту сумму, если у гражданина есть иждивенцы. Соответствующие поправки ведомство предлагает внести в законы об исполнительном производстве, о прожиточном минимуме, о страховых пенсиях и несостоятельности (банкротстве).

В министерстве считают, что данная инициатива позволит защитить малоимущих должников, которых по некоторым оценкам насчитывается в стране более 2 млн человек. Сейчас законодательство позволяет удерживать до половины от дохода, что оставляет россиян с низкими зарплатами практически без средств к существованию.

Размер прожиточного минимума определяется отдельно каждым регионов для разных категорий населения. В целом по России показатель на душу населения составляет 10,4 тыс. рублей.

По данным Росстата, средняя зарплата по России в сентябре составила 41,7 тыс. рублей. При этом в отдельных регионах она была меньше 30 тыс. рублей.

Опрошенные изданием эксперты считают, что принятие данного законопроекта вынудит банки отказываться от кредитования россиян с небольшим достатком, потому что эффективность взыскания долгов упадет.

По словам гендиректора сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер» Романа Макарова, в России порядка 40% трудоспособного населения имеет заработную плату менее 20 тыс. рублей.

"Взысканию будет подлежать сумма, не составляющая и 50% их доходов. Соответственно, кредиторы станут еще тщательнее отбирать потенциальных заемщиков из числа небогатых россиян, а доступность кредитов и займов для данной категории граждан значительно снизится", - отметил он.

С ним согласилась первый зампред правления Локо-Банка Ирина Григорьева. Она отметила, что сейчас банки ориентируются на гарантированную возможность оплаты долгов из пенсии. Однако если ее размер сопоставим с прожиточным минимумом, а таких большинство, на оплату задолженности взыскивать будет нечего.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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стоик1398 написал 13.12.2018 15:37
Взыскать с олигархов все наворованное и отдать их тушки сирийцам - пусть отведут душу?
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(без названия)
ИНСУЛЬТ-168 написал 13.12.2018 15:07
Преступное сообщество коммерсантов во главе перзидента Российской Федерации и Федеоральной службы безопасности. Осуществляет гонения в отношении сотрудников нашей общественной организации, в связи с противодействием крепостному бизнесу в России. Наши сайты необоснованно удалены из поисковой выдачи, недобросовестных компаний Яндекс, Google, Bing и из других сайтов поиска. Непрерывно ведется удаленная прицельная стрельба из инфразвуковой пушки, производятся выстрелы амплитудой до 150 децибел, тем самым умышленно наносится вред здоровью (слуху, сердцу, легким и др. органам) средней тяжести. Постоянно поступают угрозы, опасные для жизни и здоровья. Летом 2012 года, по улице Северодвинская в гор. Москва, было совершено покушение на убийство, посредством попытки наезда автомобилем на одного из сотрудников нашей организации. С помощью электронной спецтехники на основе электромагнитного излучения, удаленно выводится из строя либо принудительно корректируется работа любых электронных приборов. На аппаратном уровне, преступники манипулируют всеми системными процессами электроприборов, такими как например: персональные компьютеры, телефоны, карты памяти, а так же любой другой бытовой техникой домашнего (офисного) обихода. В километре от офиса и дома расположен мощный акустический приемник, который позволяет преступникам из ЭФСБ РФ снимать акустическую вибрацию с окон и др. твердых предметов а так же с голосовых связок (гортани), тем самым оборотням в погонах доступен как внешне издаваемый так и внутренний голос. Для удаленной слежки применяется тепловизор и спутниковое оптическое оборудование. В комплект инженера-чекиста, так же входит сверхмощный электро энцефалограф (миелофон), который позволяет удаленно снимать данные с мозговой активности и интерпретировать их в мысленные потоки. Радиус действия всей спецтехники до 10 километров и более. Весь сетевой трафик интернета проходит через сервера принадлежащие ЭФСБ РФ, в итоге вся информация в электронном виде сильно ограничена и модифицирована. Блокируется обмен ключами шифрования по защищенному протоколу https, как следствие у преступного сообщества из ЭФСБ РФ, есть не законный доступ ко всем сервисам интернета, в том числе платежным. Интернет провайдер ООО ТТК он же ОАО РЖД, препятствует выходу в сеть интернет через прокси серверы, при активном соучастии мелких интернет провайдеров (посредников). Блокируется доступ к электронным почтовым сервисам, социальным сетям и публичным видео хостингам, для сокрытия данной информации от общественности.
Бандиты из эФСБ производит принудительную маршрутизацию с целью модификации пакетов данных с множества интернет ресурсов. Наши IP адреса подменивает сервер ЭФСБ с IP 194.67.37.158 принадлежащий билайн.
ПОЧЕМУ ПУТЕН СВОИМИ ЗАКОНАМИ БЕЗНАКАЗАННО ПОДРЫВАЕТ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ ??? В РОИССИИ НЕТ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ, ТАК, КАК СУДЬИ НАЗНАЧАЮТСЯ ПУТЕНЫМ А ДОЛЖНЫ ИЗБИРАТЬСЯ НАРОДОМ. А ВЫ СОГЛАСНЫ БЫТЬ ОСУЖДЕННЫМИ БАНДИТОМ ПУТЕНЫМ ЗА СВОБОДУ: МЫСЛИ, СЛОВА, ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, ТРУДА...???
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html
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наша страна за последние 15 лет
корнхолио написал 13.12.2018 14:17
простила простила бедным странам и не очень более 150 миллиардов долларов. Да и еще надавала заведомо невозвратных кредитов. Но как дело доходит до собственных граждан - тут никакого снисхождения.
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Деньги людям а не банкам!!!
Финни написал 13.12.2018 13:54
Появление вооруженных отрядов народного ополчения против коллекторов банка Рашки неизбежно.
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