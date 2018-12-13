Россиянам оставят прожиточный минимум при взыскании долгов

Минэкономразвития разработало законопроект, позволяющий при взыскании долгов из зарплат и пенсий оставлять россиянам только прожиточный минимум, пишут "Известия". По отдельному заявлению должника суд может увеличить эту сумму, если у гражданина есть иждивенцы. Соответствующие поправки ведомство предлагает внести в законы об исполнительном производстве, о прожиточном минимуме, о страховых пенсиях и несостоятельности (банкротстве).

В министерстве считают, что данная инициатива позволит защитить малоимущих должников, которых по некоторым оценкам насчитывается в стране более 2 млн человек. Сейчас законодательство позволяет удерживать до половины от дохода, что оставляет россиян с низкими зарплатами практически без средств к существованию.

Размер прожиточного минимума определяется отдельно каждым регионов для разных категорий населения. В целом по России показатель на душу населения составляет 10,4 тыс. рублей.

По данным Росстата, средняя зарплата по России в сентябре составила 41,7 тыс. рублей. При этом в отдельных регионах она была меньше 30 тыс. рублей.

Опрошенные изданием эксперты считают, что принятие данного законопроекта вынудит банки отказываться от кредитования россиян с небольшим достатком, потому что эффективность взыскания долгов упадет.

По словам гендиректора сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер» Романа Макарова, в России порядка 40% трудоспособного населения имеет заработную плату менее 20 тыс. рублей.

"Взысканию будет подлежать сумма, не составляющая и 50% их доходов. Соответственно, кредиторы станут еще тщательнее отбирать потенциальных заемщиков из числа небогатых россиян, а доступность кредитов и займов для данной категории граждан значительно снизится", - отметил он.

С ним согласилась первый зампред правления Локо-Банка Ирина Григорьева. Она отметила, что сейчас банки ориентируются на гарантированную возможность оплаты долгов из пенсии. Однако если ее размер сопоставим с прожиточным минимумом, а таких большинство, на оплату задолженности взыскивать будет нечего.