Генпрокурора насчитала в РФ 6 тысяч несовершеннолетних наркоманов

Почти шесть тысяч несовершеннолетних россиян употребляют наркотики, заявил генпрокурор России Юрий Чайка на заседании коллегии ведомства, посвященном профилактике наркомании среди несовершеннолетних.
"Только по официальным данным, в стране около шести тысяч несовершеннолетних употребляют наркотики. В прошлом году от этого погибли 22 ребенка (рост в два раза), получили отравление более одной тысячи, из которых треть в возрасте до 14 лет", - цитирует генпрокурора Интерфакс.
По его словам, в 2018 году "на фоне незначительного сокращения зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных подростками (-1%), почти на две трети возросло число особо тяжких деяний, в первую очередь сбытов наркотиков, на треть - совершенных группой лиц по предварительному сговору".
Он отметил, что "причины тревожной ситуации в молодежной среде во многом обусловлены и недоработкой всех уполномоченных органов". В их деятельности прокурорами 43 регионов участвующими в проверке, выявлено 18 тысяч нарушений законов.
"Наиболее характерные из них - игнорирование вопросов раннего выявления наркопотребителей, отсутствие должного взаимодействия между органами системы профилактики, слабая координирующая роль комиссий по делам несовершеннолетних", - отметил Чайка.
Отметим, что согласно данным Госкомстата, в РФ на конец 2017 года регулярно употребляют наркотические средства 13,5 % молодых людей. Это более чем 54 миллиона человек.
ИНФАРКТ-168 написал 13.12.2018 15:05
Преступное сообщество коммерсантов во главе перзидента КАДАФИ Российской Федерации и Федеоральной службы безопасности. Осуществляет гонения в отношении сотрудников нашей общественной организации, в связи с противодействием крепостному бизнесу в России. Наши сайты необоснованно удалены из поисковой выдачи, недобросовестных компаний Яндекс, Google, Bing и из других сайтов поиска. Непрерывно ведется удаленная прицельная стрельба из инфразвуковой пушки, производятся выстрелы амплитудой до 150 децибел, тем самым умышленно наносится вред здоровью (слуху, сердцу, легким и др. органам) средней тяжести. Постоянно поступают угрозы, опасные для жизни и здоровья. Летом 2012 года, по улице Северодвинская в гор. Москва, было совершено покушение на убийство, посредством попытки наезда автомобилем на одного из сотрудников нашей организации.
РЕДАКТОРЫ ГРАНЕЙ ОПГ ЭФСБ РФ
САЙТ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО ЗАБЛОКИРОВАЛИ ДЛЯ РАБОВ ПУТЕНА И ЗАТОЧИЛИ ПОД ТРОЛЛИНГ ГРАЖДАН УКРАИНЫ.
ПОЧЕМУ ПУТЕН СВОИМИ ЗАКОНАМИ БЕЗНАКАЗАННО ПОДРЫВАЕТ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ ??? В РОИССИИ НЕТ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ, ТАК, КАК СУДЬИ НАЗНАЧАЮТСЯ ПУТЕНЫМ А ДОЛЖНЫ ИЗБИРАТЬСЯ НАРОДОМ. А ВЫ СОГЛАСНЫ БЫТЬ ОСУЖДЕННЫМИ БАНДИТОМ ПУТЕНЫМ ЗА СВОБОДУ: МЫСЛИ, СЛОВА, ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, ТРУДА...???
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html
kgb написал 13.12.2018 14:55