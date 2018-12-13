Генпрокурора насчитала в РФ 6 тысяч несовершеннолетних наркоманов

Почти шесть тысяч несовершеннолетних россиян употребляют наркотики, заявил генпрокурор России Юрий Чайка на заседании коллегии ведомства, посвященном профилактике наркомании среди несовершеннолетних.

"Только по официальным данным, в стране около шести тысяч несовершеннолетних употребляют наркотики. В прошлом году от этого погибли 22 ребенка (рост в два раза), получили отравление более одной тысячи, из которых треть в возрасте до 14 лет", - цитирует генпрокурора Интерфакс.

По его словам, в 2018 году "на фоне незначительного сокращения зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных подростками (-1%), почти на две трети возросло число особо тяжких деяний, в первую очередь сбытов наркотиков, на треть - совершенных группой лиц по предварительному сговору".

Он отметил, что "причины тревожной ситуации в молодежной среде во многом обусловлены и недоработкой всех уполномоченных органов". В их деятельности прокурорами 43 регионов участвующими в проверке, выявлено 18 тысяч нарушений законов.

"Наиболее характерные из них - игнорирование вопросов раннего выявления наркопотребителей, отсутствие должного взаимодействия между органами системы профилактики, слабая координирующая роль комиссий по делам несовершеннолетних", - отметил Чайка.

Отметим, что согласно данным Госкомстата, в РФ на конец 2017 года регулярно употребляют наркотические средства 13,5 % молодых людей. Это более чем 54 миллиона человек.