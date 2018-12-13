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Московский листок

Росгвардия проверит саму себя на предмет закупок продуктов по завышенным ценам

Опубликовано 13.12.2018 в разделе комментариев 1

Росгвардия проверит саму себя на предмет закупок продуктов по завышенным ценам

Служба собственной безопасности Росгвардии вместе с военной прокуратурой и контрразведкой начала проверку информации о нарушениях при закупках продуктов в ведомстве.

"В настоящий момент Главная военная прокуратура, контрразведка и служба собственной безопасности Росгвардии проводят проверку и внутреннее расследование по фактам поставок в 2017-2018 годах продуктов, не соответствующих требованиям ГОСТа, определенным контрактами. По завершению проверок данная информация будет доведена до общественности", - цитирует Интерфакс пресс-службу ведомства.

При этом в Росгвардии упрекнули СМИ в неверном освещении этой темы.

"Для специалистов, разбирающихся в системе госзакупок, будет легко понять, что в "расследованиях" откровенно манипулируют информацией в интересах коррупционеров и недобросовестных поставщиков", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в материалах СМИ были допущены "прямые неточности и искажения фактов".

Напомним, в ноябре Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело о наличии признаков нарушения законодательства России о государственном оборонном заказе при поставке продуктов Росгвардии мясокомбинатом «Дружба народов». По данным РБК, к проверке ведомства также подключилась Главная военная прокуратура.

Ранее Алексей Навальный опубликовал расследование ФБК о закупках продовольствия в Росгвардии. В публикации сообщалось, что ведомство с 2018 года сменило нескольких независимых поставщиков продовольствия на одного единого поставщика, который в 2–3 раза повысил закупочные цены. ФБК связал нового поставщика Росгвардии, крымскую компанию «Дружба народов», с интересами главы Росгвардии Виктора Золотова и премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик1399 написал 13.12.2018 15:47
Золотов - Трус и Вор?
Золотов показал неуважение к государству и подлежит аресту на 15 суток?
.
На большее Чуйка не пойдет, как и с Сердюковым и Валильевой?
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