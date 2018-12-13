Путин призвал россиян не ждать помощи от государства

Президент России Владимир Путин, выступая на Всероссийском открытом уроке, посоветовал соотечественникам опираться только на себя и не ждать помощи от государства. "Не надо ждать поддержки государства, надо ей конечно пользоваться, только личная инициатива и напряженная работа над собой поможет. И к этому я хочу вас призвать. Надо вспомнить старые песни большевистские: никто нам не поможет — ни бог, ни царь и ни герой", - цитирует главу государства издание "Сноб". По словам президента, 90 процентов успеха каждого человека зависит от него лично.
Отметим, что подобная мысль ранее прозвучала в скандальном выступлении главы департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившей, что государство никому ничего не должно и не просит никого рожать.
нам написал 13.12.2018 17:21
СВОЕЮ СОБСТВЕННОЙ РУКОЙ!? Хорошая инициатива!
Вся Власть Советам!
Михаил Л. написал 13.12.2018 17:19
https://форум-мск.рф/material/news/15200864.html
248 написал 13.12.2018 16:49
следует читать: никто нам не поможет — ни путин, ни путин и ни путин"
248 написал 13.12.2018 16:48
представляю, приходишь в соц защиту, там говорят подождите, выходят, и пускают газ)
. . . . написал 13.12.2018 16:48
.
а что у нас считается сейчас успехом? дожить до пенсии?
лесной написал 13.12.2018 16:45
33-й написал 13.12.2018 16:22
Ф.Энегельс написал 13.12.2018 16:03