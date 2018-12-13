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Московский листок

Путин призвал россиян не ждать помощи от государства

Опубликовано 13.12.2018 в разделе комментариев 8

Путин призвал россиян не ждать помощи от государства

Президент России Владимир Путин, выступая на Всероссийском открытом уроке, посоветовал соотечественникам опираться только на себя и не ждать помощи от государства. "Не надо ждать поддержки государства, надо ей конечно пользоваться, только личная инициатива и напряженная работа над собой поможет. И к этому я хочу вас призвать. Надо вспомнить старые песни большевистские: никто нам не поможет — ни бог, ни царь и ни герой", - цитирует главу государства издание "Сноб". По словам президента, 90 процентов успеха каждого человека зависит от него лично.

Отметим, что подобная мысль ранее прозвучала в скандальном выступлении главы департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившей, что государство никому ничего не должно и не просит никого рожать.

 



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Всего комментариев к статье: 8
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это он
нам написал 13.12.2018 17:21
на что намекает? - чтоб добились МЫ ОСВОБОЖДЕНЬЯ (от НИХ, конечно)
СВОЕЮ СОБСТВЕННОЙ РУКОЙ!? Хорошая инициатива!
Вся Власть Советам!
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(без названия)
Михаил Л. написал 13.12.2018 17:19
Дискуссия по лунной афере продолжается
https://форум-мск.рф/material/news/15200864.html
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542
248 написал 13.12.2018 16:49
никто нам не поможет &#8212; ни бог, ни царь и ни герой"
следует читать: никто нам не поможет &#8212; ни путин, ни путин и ни путин"
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гениально!!!
248 написал 13.12.2018 16:48
А как же соц гарантии? или сразу в газовую камеру?)
представляю, приходишь в соц защиту, там говорят подождите, выходят, и пускают газ)
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(без названия)
. . . . написал 13.12.2018 16:48
90 процентов успеха каждого человека зависит от него лично
.
а что у нас считается сейчас успехом? дожить до пенсии?
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(без названия)
лесной написал 13.12.2018 16:45
пктина и ко. на к стенке ставить и ... слишкомного деяний против русского народа. все крупные банки и гос. корпорации (россельхозбанк, газпромбанк, втб, газпром .....) "сидят" на помощи от государства. путин зачем ты нужен россиянам?
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(без названия)
33-й написал 13.12.2018 16:22
А зачем нам тогда такое государство и такие чиновники? Только для того, чтобы обкладывать налогами и поборами? Короче пора действовать, как поется в Интернационале: снести до основания, а затем строить наш новый Мир. Без кровососов капиталистов.
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вот видите как вам повезло
Ф.Энегельс написал 13.12.2018 16:03
вы сами себе можете помочь. А Путину: никто.
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