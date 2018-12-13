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Московский листок

Мария Бутина призналась в участии в заговоре против США

Опубликовано 13.12.2018 в разделе комментариев 5

Мария Бутина призналась в участии в заговоре против США

Арестованная в США по обвинению в шпионаже россиянка Мария Бутина, признала себя виновной в сговоре против США. Как передает CNN, она пошла на сделку со следствием, отказавшись от проведения судебного процесса.

На слушаниях в суде в столичном округе Колумбия она пояснила, что действовала "под руководством российского чиновника". Его имя она не назвала. Ее задачей было установить неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику США.

По данным агентства Bloomberg сообщает, что адвокат Бутиной заявил о готовности его подзащитной сотрудничать со следствием. Также агентство подчеркивает, что в случае, если в суде сочтут достаточным такое признание вины и согласятся на предложение Бутиной о сотрудничестве, то ей грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, Мария Бутина была задержана в Вашингтоне, а затем и арестована в июле 2018 года по обвинению в том, что не зарегистрировалась в Минюсте страны в качестве иностранного агента. Кроме того, россиянку обвиняют в том, что она, действуя по заданию бывшего российского сенатора Александра Торшина через лоббистскую Национальную стрелковую организацию США, пыталась продвинуть двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
стоик1397 написал 13.12.2018 22:19
есть такая Чапман, косившая под проститутку, которую показывают на ТВ, чтобы все помнили какие в СВР тупые шпионы?
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(без названия)
доктор+ написал 13.12.2018 22:04
"она пояснила, что действовала "под руководством российского чиновника". Его имя она не назвала". - "Я бы поставил 5 к 1, что в течение полугода экс-сенатора, экс-зампреда ЦБ Торшина ждет сердечный приступ во время пробежки, или что-то подобное" (https://blog.newsru.com/article/03dec2018/torshin)
.
Сольет Маруха всех - в обмен на небольшой срок и последующее американское гражданство. Но путлеры, видимо, на что-то езе надеятся - фотку Марухи в твиттере не убирают: https://twitter.com/mid_rf
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рыбка номер 2?
koi8 написал 13.12.2018 21:26
буга га...
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(без названия)
киргуду написал 13.12.2018 21:16
ее путин послал,значит оторвать ей там голову и дело с концом.......
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А Савченко ни чем не призналась
Путриот написал 13.12.2018 20:58
Вот они - российские патриотки-разведчицы, готовили ее на случай провала, а она возьми и всех сдай. Вот Савченко случайно попалась, а никого не сдала.
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