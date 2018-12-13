Мария Бутина призналась в участии в заговоре против США

Арестованная в США по обвинению в шпионаже россиянка Мария Бутина, признала себя виновной в сговоре против США. Как передает CNN, она пошла на сделку со следствием, отказавшись от проведения судебного процесса.

На слушаниях в суде в столичном округе Колумбия она пояснила, что действовала "под руководством российского чиновника". Его имя она не назвала. Ее задачей было установить неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику США.

По данным агентства Bloomberg сообщает, что адвокат Бутиной заявил о готовности его подзащитной сотрудничать со следствием. Также агентство подчеркивает, что в случае, если в суде сочтут достаточным такое признание вины и согласятся на предложение Бутиной о сотрудничестве, то ей грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, Мария Бутина была задержана в Вашингтоне, а затем и арестована в июле 2018 года по обвинению в том, что не зарегистрировалась в Минюсте страны в качестве иностранного агента. Кроме того, россиянку обвиняют в том, что она, действуя по заданию бывшего российского сенатора Александра Торшина через лоббистскую Национальную стрелковую организацию США, пыталась продвинуть двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном.