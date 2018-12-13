Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе продлили на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает в конце января. Об этом глава Евросовета Дональд Туск рассказал в твиттере. "ЕС единогласно продлевает экономические санкции против России, в связи с отсутствием движения в реализации Минских соглашений", - написал Туск.

В последний раз экономические санкции ЕС в отношении России продлевались летом текущего года. Первоначально они были введены в ответ на действия РФ по дестабилизации ситуации на Украине 31 июля 2014 года сроком на один год.