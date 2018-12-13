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Московский листок

Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода

Опубликовано 13.12.2018 в разделе комментариев 2

Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе продлили на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает в конце января. Об этом глава Евросовета Дональд Туск рассказал в твиттере. "ЕС единогласно продлевает экономические санкции против России, в связи с отсутствием движения в реализации Минских соглашений", - написал Туск.

В последний раз экономические санкции ЕС в отношении России продлевались летом текущего года. Первоначально они были введены в ответ на действия РФ по дестабилизации ситуации на Украине 31 июля 2014 года сроком на один год.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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стоик1396 написал 13.12.2018 22:21
сортирный Карлик не под санкциями потому, что верно служит Сионизму?
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какое будущее у поганой?
война голод садизм концлагеря и людоедства написал 13.12.2018 21:56
отрубят и свифт и интернет, отменят и валюту и выезд, обяжут платить за воздух, 95% людей - будут истреблены - псарней в гитлеровских погонах. а потом война. голод и смерть придут в каждый дом. в каждый дом придет садизм в погонах. бегите пока можно. спасайтесь.
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