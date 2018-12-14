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Московский листок

Министр Скворцова признала питание россиян нерациональным

Опубликовано 14.12.2018 в разделе комментариев 0

минздрав еда
Министр Скворцова признала питание россиян нерациональным

Россияне едят мало овощей и потребляют слишком много сахара, их питание нерационально, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова на совете законодателей в Совете Федерации, сообщается на сайте министерства. 

В Минздраве подчеркнули, что по данным Росстата, в 2017 году россияне потребляли овощей в размере 73% от рекомендуемых норм, а потребление сахара и кондитерских изделий составило 130%. 

По словам министра, россияне также потребляют слишком много соли, а каждый пятый житель страны питается фастфудом, «особенно жители мегаполисов». Ожирением страдают 27% мужчин и 25% женщин в возрасте 35–40 лет, при этом в возрасте 55–64 лет их становится больше — 36 и 52% соответственно, подчеркнула Скворцова, пишет «Интерфакс».

***

А в Освенциме, интересно, питание было рациональным?

Сахар и дешевая "кондитерка" - это самый доступный источник калорий, а свежие овощи и фрукты, особенно зимой, достаточно дороги. И когда человек кладет в чай три-четыре ложки сахара и заедает пирожком из фастфуда, он делает это вовсе не из-за того, что не хочет съесть кусочек дыни с хамоном под кьянти - у него денежек мало.

Вы разве не заметили, что люди с хорошим достатком практически никогда не пьют чай с сахаром, да и в кофе кладут его редко. Правда, и чаек у них дорогой, сортовой, и кофеек неплохой.

А простые работяги в стакан с пакетиком "майского" чая сыплют побольше сахару, а кофе чаще всего пьют растворимый - его без сахара и в рот-то взять невозможно... И шоколад с 80% какао тоже редко в руках у простого человека увидишь, все больше булочка из буфета.

Тут надо сказать, что даже в Москве можно дешево и в общем неплохо питаться. Но - это не то питание, к которому склонны жители "голубых зон" планеты. Пожиже будет супчик-то... Можно в Москве питаться и очень-очень хорошо, но это будет сильно выбиваться из среднестатистического бюджета.

Тут много всего можно сказать, но главное - деньги, которых людям не хватает. Конечно, цельное молоко лучше порошкового, но оно и дороже почти в 2 раза. Свежая рыба (а лучше живая) по-любому полезней перемороженного рыбного филе, но оно ведь и дешевле намного. А с живой рыбой еще и навозишься - куда ж проще бросить на сковородку кусок филе... И так едва живой приполз с работы, а завтра рано вставать. Не до деликатесов.

Хотя у министра, наверно, есть кухарка. Не знаю. В любом случае, на продуктах ей экономить незачем.

Так что и ожирение, и расстройства, связанные с нерациональным питанием - это сугубо социальные проблемы. Но разве Минздрав когда признает ожирение или язву желудка социальным заболеванием, наподобие туберкулеза? Нет, конечно, это потребует заметных расходов бюджета, а денег нет... Но вы держитесь. Говна много не ешьте...

Анатолий Баранов



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