Митинг на Торфянке против варварской градостроительной политики властей

9 декабря на Торфянке состоялся общегородской митинг против варварской градостроительной политики московских властей. В нем приняли участие активисты и депутаты районов Лосиноостровский, Останкино, Бутырский, Отрадное, Ростокино, Академический, Донской, Хорошево-Мневники, Бабушкинский и других. Разговор шел о строительном беспределе в самых горячих точках нашего города.

А организаторами выступили активисты Торфянки, которые держат оборону вот уже три с половиной года, за что выступающие уважительно назвали их "Гражданами Торфянки". Кто помнит историю "Граждан Кале", согласившихся отдать свои жизни ради спасения города, поймет о чем речь.