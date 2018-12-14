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Московский листок

Митинг на Торфянке против варварской градостроительной политики властей

Опубликовано 14.12.2018 автором в разделе комментариев 0

9 декабря на Торфянке состоялся общегородской митинг против варварской градостроительной политики московских властей. В нем приняли участие активисты и депутаты районов Лосиноостровский, Останкино, Бутырский, Отрадное, Ростокино, Академический, Донской, Хорошево-Мневники, Бабушкинский и других. Разговор шел о строительном беспределе в самых горячих точках нашего города.

А организаторами выступили активисты Торфянки, которые держат оборону вот уже три с половиной года, за что выступающие уважительно назвали их "Гражданами Торфянки". Кто помнит историю "Граждан Кале", согласившихся отдать свои жизни ради спасения города, поймет о чем речь.



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