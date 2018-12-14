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Московский листок

Хруничева. Пауза перед расправой

Опубликовано 14.12.2018 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 1

рабочие капитализм
Хруничева. Пауза перед расправой

Как известно, наша сверхдержава постепенно встаёт с колен. А чтоб с колен было легче вставать, постепенно избавляется, от всего, что её тяготит.

Начиная, от образования и медицины, кончая тяжелой промышленностью. Как можно быть современной сверхдержавой и одновременно стремиться избавиться от собственной оборонки – вопрос интересный. Но он не к автору материала, а к тем, кто верит, что РФ, и в самом деле, сверхдержава (ну, или там, империалистическое государство).

Впрочем, перейдем к заводу Хруничева. Напоминаем, данный объект является уникальным предприятием, специализирующимся на ракетостроении. Массированная атака на завод началась после нескольких неудачных стартов. Странными в данной ситуации были два обстоятельства.

Первое. Ракеты, взлетавшие по контракту с иностранными партнерами, взлетали нормально. Гробились только летавшие по российским контрактам.

Второе. Официальной причиной самой громкой аварии был датчик, якобы ввернутый вверх ногами. Работники Хруничева уверяют, что такого не могло быть. Ввернуть этот датчик в это гнездо вверх ногами невозможно физически.

Зато выводы из произошедших аварий были достаточно «логичными» для административной вертикали РФ вообще и Рогозина в частности – разогнать производство здесь и перенести его в Омск. Началась реализация данной идеи. Арбитраж взыскал с Центра имени Хруничева 578 млн. рублей в пользу «Роскосмоса». Заводу навязали сделку по продаже 80% принадлежащей заводу земли. Начались сокращения сотрудников и демонтаж части оборудования.

Отметим, что в данный момент люди из Омска ездят учиться на Хруничева. Естественно, они научатся, но логично предположить, что первое время после переезда качество изделий будет хуже, чем на Хруничева.

Как объяснить уничтожение сверхдорогого оборудования, на котором можно производить, ну, ладно, не ракеты, ракеты в Омске, но много ещё чего кроме ракет, автор не знает. С его чисто субъективной точки зрения лучше всего объяснять подобное, используя термины «жулики», «сознательное вредительство», «недобросовестная конкуренции со стороны зарубежных производителей высокотехнологичных изделий». Однако прямых улик, указывающих на то, кто из руководства является аффилированным лицом, готовым за некие бонусы утопить уникальное предприятие аки таксу, у автора нет. Одни бездоказательные предположения.

Да и вообще, как известно, энергетической сверхдержаве ракеты не нужны. Вот водомёты нужны, передвижные стенки с амбразурами нужны, полицейские броневики нужны. А ракеты не, не нужны.

Только вот в планы ликвидаторов завода вмешалось непредвиденное обстоятельство. Наиболее сознательные рабочие обратились за помощью к московским коммунистам и профсоюзу РПРиУ.

Естественно, это не порадовало никого из ликвидаторов уникального предприятия. Они сделали всё, чтобы не дать мероприятиям пройти, ну, или по крайней мере, сделать их, как можно более, малочисленными. Заводские власти тотчас начали кампанию по запугиванию рабочих. Рабочим угрожали, как полицейским преследованием, так и возникновением проблем на заводе.

Первый сход (5 июля 2018 года) был сорван превосходящими силами правоохранителей, вытеснивших рабочих с площади перед заводом.

В августе, перед началом второго схода к угрозам прибавились обещания. На завод приехал Дмитрий Рогозин, генеральный директор "Роскосмоса". Он клялся и божился именем Путина, что будут выделены средства, что ликвидации завода не будет, его земли и коллектив сохранят, а зарплаты повысят.

И вот прошло полгода. На сегодняшний день (12 декабря 2018) новых уведомлений о сокращении не поступало. Работа на заводе идёт, хотя и не очень активно. По имеющейся у редакции инсайдерской информации даже произошли закупки новых станков. Однако данное оборудование не было подключено. И, соответственно, цель его приобретения непонятна. Будет ли исполнено обещание о финансировании предприятия, дойдут ли деньги и когда, и куда они пойдут – неизвестно.

В общем, усилий, как самих рабочих, так и поддержавших их коммунистов и активистов профсоюза, оказалось достаточно для того, чтобы ребята, желающие уничтожения завода, «взяли паузу». Возобновятся ли после окончания данной паузы попытки ликвидировать предприятие?

Исходя из опыта рабочего движения в РФ, такой исход очень вероятен. Трудовому коллективу завода Хруничева не следует терять бдительность.



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Всего комментариев к статье: 1
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ИНФАРКТ-137 написал 14.12.2018 11:14
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Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html
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