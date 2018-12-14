Штраф за превышение скорости на 10 км/ч возвращается

Правительство поручило МВД и Минтрансу до 1 марта 2019 года "представить предложения" по изменению КоАП в части введения штрафа за превышение скоростного лимита на 10 км/ч, сообщает газета Коммерсант.

В настоящее время превышение скорости менее чем на 20 км/ч ненаказуемо. В 2014 году МВД подготовило законопроект об отмене этого порога, документ был направлен в правительство, но до Госдумы не дошел, отмечает издание. В декабре 2018 года вице-мэр Москвы Максим Ликсутов вновь поднял эту тему на заседании комиссии по безопасности движения, после чего и появилось поручение главы правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Максима Акимова.

По данным ГИБДД, за 11 месяцев 2018 года вынесено 81,3 млн постановлений за превышение скорости на 20–40 км/ч. Это самое распространенное нарушение ПДД. Возвращение штрафа только в столице может обернуться 50 млн дополнительных штрафов ежегодно, что вдвое больше, чем за все нарушения ПДД, сообщил изданию источник, знакомый с работой камер в Москве.

Максим Акимов также поручил МВД, правительству Москвы проработать вопрос об ужесточении наказаний за езду с нечитаемыми номерами, нарушение правил остановки и стоянки, а также фиксации отсутствия полиса ОСАГО с помощью камер.