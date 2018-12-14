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Московский листок

Штраф за превышение скорости на 10 км/ч возвращается

Опубликовано 14.12.2018 в разделе комментариев 1

Штраф за превышение скорости на 10 км/ч возвращается

Правительство поручило МВД и Минтрансу до 1 марта 2019 года "представить предложения" по изменению КоАП в части введения штрафа за превышение скоростного лимита на 10 км/ч, сообщает газета Коммерсант.

В настоящее время превышение скорости менее чем на 20 км/ч ненаказуемо. В 2014 году МВД подготовило законопроект об отмене этого порога, документ был направлен в правительство, но до Госдумы не дошел, отмечает издание. В декабре 2018 года вице-мэр Москвы Максим Ликсутов вновь поднял эту тему на заседании комиссии по безопасности движения, после чего и появилось поручение главы правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Максима Акимова.

По данным ГИБДД, за 11 месяцев 2018 года вынесено 81,3 млн постановлений за превышение скорости на 20–40 км/ч. Это самое распространенное нарушение ПДД. Возвращение штрафа только в столице может обернуться 50 млн дополнительных штрафов ежегодно, что вдвое больше, чем за все нарушения ПДД, сообщил изданию источник, знакомый с работой камер в Москве.

Максим Акимов также поручил МВД, правительству Москвы проработать вопрос об ужесточении наказаний за езду с нечитаемыми номерами, нарушение правил остановки и стоянки, а также фиксации отсутствия полиса ОСАГО с помощью камер.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Пятрович написал 14.12.2018 10:09
А какое Акимову дело до ОСАГО?
Капает наверно в карман всей шобле, типа правительству рф, с каждого полиса и каждого штрафа.
А в целом все как обычно, даже криков "Караул грабят" не слышно.
Народ привык. А может просто дали игрушку в руки, на улице ведь как зомбоапокалипсис.
Внимание!
Анамнез.
1: слегка согнутая в локте и вытянутая вперед рука.
2: кисть ковшиком слегка развернута.
3: четыре пальца горизонтально внизу ковшика вместе.
4: приподнятый вверх большой палец слегка согнут.
5: взгляд отсутствующий.
6: внешние раздражители не действуют.
7: мозговая деятельность заторможена, иногда до полной остановки.
8: на команды устройства лежащего в "ковшике" реакция незамедлительная.
9: если отобрать устройство в условиях стационара на длительный срок возможна рецессия мозговой деятельности.
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