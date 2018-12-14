Ответ должен быть таким, чтоб боялись, а не смеялись

Дежурные силы радиотехнических войск России в течение 2018 года обнаружили и сопроводили около 3 тысяч боевых иностранных самолётов, в интервью газете «Красная звезда» сообщил начальник радиотехнических войск ВКС генерал-майор Андрей Кобан. Он отметил, что всего за год дежурные расчёты радиотехнических войск обнаружили и сопроводили более 980 тыс. воздушных объектов. «Из них около 3 тыс. боевых иностранных самолетов, в том числе более 1 тыс. самолётов-разведчиков», — сказал Кобан.

В ноябре сообщалось, что самолёт ВМС США провёл разведку у российских границ.

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Я уже касался этой темы, но оказалось, что в одно касание она не исчерпывается.

Путинский демарш оценили как перевод казенных денег

Уже на следующий день в "Месте встречи" у Норкина эксперты по всем вопросам накинулись на меня - мол, это "наш ответ Чемберлену", нисколько не смущаясь тем, что "Чемберлену" такой ответ вроде щекотки. Лучше б отправили кукурузник - результат тот же, а дешевле. А еще лучше вагон шапок, ими бы сторонники Мадуро могли закидывать неприятеля...

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Это вопрос - может ли великая держава отвечать на угрозу таким жалким образом?

Великие эксперты решили, что я полагаю, мол, не надо отвечать вовсе. Хотя об этом речи не шло. Но если вы отвечаете на угрозу, то ответ должен быть таким, чтоб боялись, а не чтоб смеялись.

На этом фоне подъем в воздух хотя бы прототипа дальнего бомбардировщика пятого поколения (пресловутого ПАК ДА) даже не в Венесуэле, а где-нибудь под Иркутском, был бы настоящим ответом. А Ту-160 - это, извините, жидкий обсёр.

Я уже не говорю, что посылать дальний бомбардировщик без ядерного оружия на борту, когда вероятному противнику понятно, что это оружие в Венесуэле никогда не появится - это демонстрация не мощи, а бессилия.

Но Ту-160 вперые поднялся в небо в далеком 1981 году, когда я, старый уже человек, был еще студентом. С тех пор было произведено 27 серийных машин, из которых сегодня в строю осталось полтора десятка, всё это старые машины, прошедшие восстановление. Новых наша страна сегодня производить не может, поскольку утрачены или недоступны некоторые технологии, утрачена производственная культура и много чего еще.

Да, собственно, и не нужно его воспроизводить. Он уже устарел, в ходе почти сорокалетней эксплуатации выявились недостатки, которые надо бы устранить - это я подвожу к идее нового дальнего бомбардировщика, о необходимости которого говорили уже очень давно.

И вот в августе 2009 года между Минобороны России и компанией «Туполев» был подписан контракт на проведение НИОКР по созданию ПАК ДА. В будущем году исполнится 10 лет с той поры, когда проект начал свою жизнь. И в каком же он состоянии сегодня? В апреле 2014 года стало известно, что конструкторское бюро имени Туполева завершило этап предэскизного проектирования...

То есть даже не эскизный проект, а некий "предэскизный", то есть 4 года назад не был понятен даже общий облик будущей машины. А что сегодня?

В мае 2015 года Минобороны РФ приняло решение возобновить производство бомбардировщиков Ту-160 в модернизированном варианте Ту-160М2, а, учитывая экономические реалии, в которых задача выполнения Государственной программы вооружений-2025 значительно осложняется, перенести завершение разработки бомбардировщика нового поколения ПАК ДА на более поздний срок.

27 апреля 2017 года тогдашний замминистра обороны РФ Юрий Борисов (теперь вице-премьер по ОПК) заявил, что сроки разработки бомбардировщика и его запуска в серию сдвигаются на 2028-2029 год.

А пока... 1 марта 2017 года в ОКБ Туполева созданы несколько макетов ПАК ДА из композиционных материалов, а также... полноразмерный макет из дерева.

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Напомню: "Разрабатываемый в России перспективный дальний бомбардировщик ПАК ДА будет представлен в 2018 году", - заявил замминистра обороны России Юрий Борисов во время проверки выполнения государственного оборонного заказа предприятиями ОПК в Нижнем Новгороде. 2018-й год заканчивается через 2 с половиной недели, и навряд ли кто-то решит поднимать в воздух деревяный макет...

А что с Ту-160? Пока тем же Борисовым выставлен приоритет для производства Ту-160 "нового облика", но кроме слов пока ничего не видно. То есть при наличии всей полной технической документации и фирмы-разработчика, просто восстановление производства этого самолета представляет собой трудную техническую и организационную проблему. Которая пока не решена.

И вот этим вот мы пытаемся пугать Америку? Или мы полагаем, что американцы всего этого не знают?

Ясно, что вся эта буффонада имеет исключительно внутриполитическое применение - обыватель должен верить, что броня крепка и танки наши быстры. Как верил до 22 июня 1941 года, когда выяснилось, что войны не территории врага не получается, и потребуются долгие и мучительные годы, чтобы изгнать оккупантов с нашей собственной территории, занятой им за несколько месяцев в начале войны.

Тогда телевидения не было, но пропагандонов было в избытке, и все бодрые, решительные и знающие все на свете. Потом реабилитировались "с лейкой и блокнотом" в армейской печати. Из некоторых получились настоящие мастера, большинство погибло.

Можем повторить?