Американский беспилотник провёл разведку в ДНР и у черноморского побережья

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в четверг провел многочасовые разведывательные полеты вдоль линии разграничения в Донбассе, а также у побережья Крыма и Кубани, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, дальний тяжелый беспилотник, способный вести разведку на сотни километров вглубь территории противника, вначале провел пятичасовую разведку в Донбассе. В ходе полета он неоднократно подлетал на расстояние 45-60 км к границам Украины с Россией в районе Белгородской, Воронежской и Ростовской областей, сообщает "Интерфакс".

Затем, войдя в воздушное пространство над Черным морем в районе Николаевской области Украины, беспилотник приблизительно с 17:30 начал курсировать вдоль юго-западного и южного побережья Крыма, а также Краснодарского края. За пять часов он совершил не менее четырех пролетов вдоль российского побережья на Черном море, в том числе к югу от Керченского пролива.

После завершения полета беспилотника у границ России в Черном море появился патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, который продолжил разведку у российских берегов.

За российской территорией на Черном море в четверг также наблюдал "летающий радар" НАТО. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления командования НАТО E-3A Sentry AWACS, который способен с большого расстояния "сканировать" территорию противника, облетал по круговой траектории побережье Румынии на Черном море.

Как сообщалось, 25 ноября пограничники РФ задержали с применением оружия три корабля ВМС Украины, которые, по данным российской стороны, пытались без ее ведома пройти через Керченский пролив.

После инцидента американские разведывательные самолеты США начали практически ежедневно проводить многочасовые полеты у морских границ России на Черном море.

Также в четверг около Мурманской области был зафиксирован полет стратегического разведывательного самолета ВВС США RC-135V, вылетевшего с авиабазы в Англии. Кроме того, патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon совершил многочасовой полет вблизи расположенных на побережье Сирии российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в сирийском порту Тартуc.

А 6 декабря США и их союзники провели внеплановый полет над Украиной. Об этом говорится в пресс-релизе Пентагона. По информации ведомства, полет был совершен в рамках Договора по открытому небу. Отмечается, что такое время для него было выбрано, чтобы «подтвердить обязательства США перед Украиной и другими странами-партнерами».

«Российская ничем не спровоцированная атака на украинские суда в Черном море возле Керченского пролива — это опасная эскалация в рамках все более провокационной и угрожающей деятельности», — говорится в заявлении. Пентагон также отметил, что Вашингтон стремится к более тесным отношениям с Москвой. Однако это невозможно, пока она «продолжает свои противозаконные и дестабилизирующие действия на Украине и других территориях», указывается в пресс-релизе.

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