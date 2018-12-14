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Московский листок

Слоёный американский пирог: главная тайна в деле Марии Бутиной, или сданная Мата Хари

Опубликовано 14.12.2018 автором в разделе комментариев 6

сша война рф
Слоёный американский пирог: главная тайна в деле Марии Бутиной, или сданная Мата Хари

Обратим внимание на следующее.

1. То, в чём призналась Бутина: она и «Персона №1» [политический консультант Республиканской партии США Пол Эриксон?] согласились наладить канал связи, по которому она могла бы получать информацию о высокопоставленных американских чиновниках, а так же прогнозы на предстоящие выборы президента; и для этого - согласно договору с "Персоной" - Бутина запросила у российского руководителя [А.Торшина?] 125 тысяч долларов для организации встреч с «заинтересованными партиями» - это стратегическая операция политической разведки.

2. И плотно работавшая в Америке Бутина, и тем более только что старательно отмазанный от "испанского дела" Торшин, отлично знали, что при таких скользких делах необходимо иметь "своего" адвоката - что не слишком дёшево, но по сравнению с важностью операции - исчезающе малая сумма.

3. После ареста Бутина и её семья оказались брошенными на произвол судьбы, на адвоката с США семья стала "гоношиться по копеечке", и в результате Бутина получила адвоката по назначению, который довольно быстро уговорил её "активно сотрудничать со следствием". 

Что привело к политической катастрофе именно для правого крыла республиканцев, ориентрованных на Национальную Стрелковую Ассоциацию, что в наших условиях было связь со Столыпинским и Изборскими клубами...

Понятно, что поскольку определение приговора назначено на 12 февраля 2019, а до этого от Бутиной в прокуратуре США ждут новых показаний, то за последующие два месяца она "напоёт кенарем" не меньше чем Габриэль Принцип императорско-королевской полиции - о сербском следе в сараевском теракте.

4. Никаких особых усилий по вызволению Бутиной или помощи её семье не предпринималось - кроме кроткого выговора Путиным своему "правозащитному совету", что они не спасают "девушку от пыток". 

Что "с высокой вероятностью" весьма способствовало откровенности со следствием незадачливой "Российской Мата Хари"...

Могу выдвинуть две версии:

1) бездарно проваленная операция (может быть и для "подставы" Торшина и всего "американского направления");

2) специально подставленная Бутина и её американские контрагенты (их будут судить уже не за нелегальное лоббирование, за госизмену) - это прикрытие другого, сверхсекретного и сверхважного канала политического влияния Москвы на правоконсервативные и правопопулистские круги США, операции по которому можно списать теперь на связку Торшин-Бутина-Эриксон... (Враги Трампа хотели получить "русский след" - его им поднесли красиво упакованным тортом с полураздетой барышней внутри)...



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Всего комментариев к статье: 6
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(без названия)
мвд написал 14.12.2018 13:32
машка всех сдала
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Re:
Nd написал 14.12.2018 13:11
Посмотри на себя в зеркало.
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(без названия)
стоик1400 написал 14.12.2018 12:57
Чапман, то ли проститутка, то ли косящая под проститутку, часто показывается по ТВ с целью напоминать , что в СВР тупые сотрудники?
Режим сортирного Карлика доживает последние месяцы или , как алкаш Борька, сортирный Карлик порадует людей своей отставкой и отправкой на суд в Гаагу?
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(без названия)
Nd написал 14.12.2018 12:38
Девочку жалко.
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101.51.108.194
ИНФАРКТ-138- написал 14.12.2018 12:32
Преступное сообщество коммерсантов во главе перзидента Российской Федерации и Федеоральной службы безопасности. Осуществляет гонения в отношении сотрудников нашей общественной организации, в связи с противодействием крепостному бизнесу в России. Наши сайты необоснованно удалены из поисковой выдачи, недобросовестных компаний Яндекс, Google, Bing и из других сайтов поиска. Непрерывно ведется удаленная прицельная стрельба из инфразвуковой пушки, производятся выстрелы амплитудой до 150 децибел, тем самым умышленно наносится вред здоровью (слуху, сердцу, легким и др. органам) средней тяжести. Постоянно поступают угрозы, опасные для жизни и здоровья. Летом 2012 года, по улице Северодвинская в гор. Москва, было совершено покушение на убийство, посредством попытки наезда автомобилем на одного из сотрудников нашей организации. С помощью электронной спецтехники на основе электромагнитного излучения, удаленно выводится из строя либо принудительно корректируется работа любых электронных приборов. На аппаратном уровне, преступники манипулируют всеми системными процессами электроприборов, такими как например: персональные компьютеры, телефоны, карты памяти, а так же любой другой бытовой техникой домашнего (офисного) обихода. В километре от офиса и дома расположен мощный акустический приемник, который позволяет преступникам из ЭФСБ РФ снимать акустическую вибрацию с окон и др. твердых предметов а так же с голосовых связок (гортани), тем самым оборотням в погонах доступен как внешне издаваемый так и внутренний голос. Для удаленной слежки применяется тепловизор и спутниковое оптическое оборудование. В комплект инженера-чекиста, так же входит сверхмощный электро энцефалограф (миелофон), который позволяет удаленно снимать данные с мозговой активности и интерпретировать их в мысленные потоки. Радиус действия всей спецтехники до 10 километров и более. Весь сетевой трафик интернета проходит через сервера принадлежащие ЭФСБ РФ, в итоге вся информация в электронном виде сильно ограничена и модифицирована. Блокируется обмен ключами шифрования по защищенному протоколу https, как следствие у преступного сообщества из ЭФСБ РФ, есть не законный доступ ко всем сервисам интернета, в том числе платежным. Интернет провайдер ООО ТТК он же ОАО РЖД, препятствует выходу в сеть интернет через прокси серверы, при активном соучастии мелких интернет провайдеров (посредников). Блокируется доступ к электронным почтовым сервисам, социальным сетям и публичным видео хостингам, для сокрытия данной информации от общественности.
Бандиты из эФСБ производит принудительную маршрутизацию с целью модификации пакетов данных с множества интернет ресурсов. Наши IP адреса подменивает сервер ЭФСБ с IP 194.67.37.158 принадлежащий билайн.
ПОЧЕМУ ПУТЕН СВОИМИ ЗАКОНАМИ БЕЗНАКАЗАННО ПОДРЫВАЕТ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ ??? В РОИССИИ НЕТ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ, ТАК, КАК СУДЬИ НАЗНАЧАЮТСЯ ПУТЕНЫМ А ДОЛЖНЫ ИЗБИРАТЬСЯ НАРОДОМ. А ВЫ СОГЛАСНЫ БЫТЬ ОСУЖДЕННЫМИ БАНДИТОМ ПУТЕНЫМ ЗА СВОБОДУ: МЫСЛИ, СЛОВА, ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, ТРУДА...???
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html
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(без названия)
киргуду написал 14.12.2018 12:31
любила медок(доллары),люби и холодок(тюрьму сша).......
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