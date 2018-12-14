Слоёный американский пирог: главная тайна в деле Марии Бутиной, или сданная Мата Хари

Обратим внимание на следующее.

1. То, в чём призналась Бутина: она и «Персона №1» [политический консультант Республиканской партии США Пол Эриксон?] согласились наладить канал связи, по которому она могла бы получать информацию о высокопоставленных американских чиновниках, а так же прогнозы на предстоящие выборы президента; и для этого - согласно договору с "Персоной" - Бутина запросила у российского руководителя [А.Торшина?] 125 тысяч долларов для организации встреч с «заинтересованными партиями» - это стратегическая операция политической разведки.

2. И плотно работавшая в Америке Бутина, и тем более только что старательно отмазанный от "испанского дела" Торшин, отлично знали, что при таких скользких делах необходимо иметь "своего" адвоката - что не слишком дёшево, но по сравнению с важностью операции - исчезающе малая сумма.

3. После ареста Бутина и её семья оказались брошенными на произвол судьбы, на адвоката с США семья стала "гоношиться по копеечке", и в результате Бутина получила адвоката по назначению, который довольно быстро уговорил её "активно сотрудничать со следствием".

Что привело к политической катастрофе именно для правого крыла республиканцев, ориентрованных на Национальную Стрелковую Ассоциацию, что в наших условиях было связь со Столыпинским и Изборскими клубами...

Понятно, что поскольку определение приговора назначено на 12 февраля 2019, а до этого от Бутиной в прокуратуре США ждут новых показаний, то за последующие два месяца она "напоёт кенарем" не меньше чем Габриэль Принцип императорско-королевской полиции - о сербском следе в сараевском теракте.

4. Никаких особых усилий по вызволению Бутиной или помощи её семье не предпринималось - кроме кроткого выговора Путиным своему "правозащитному совету", что они не спасают "девушку от пыток".

Что "с высокой вероятностью" весьма способствовало откровенности со следствием незадачливой "Российской Мата Хари"...

Могу выдвинуть две версии:

1) бездарно проваленная операция (может быть и для "подставы" Торшина и всего "американского направления");

2) специально подставленная Бутина и её американские контрагенты (их будут судить уже не за нелегальное лоббирование, за госизмену) - это прикрытие другого, сверхсекретного и сверхважного канала политического влияния Москвы на правоконсервативные и правопопулистские круги США, операции по которому можно списать теперь на связку Торшин-Бутина-Эриксон... (Враги Трампа хотели получить "русский след" - его им поднесли красиво упакованным тортом с полураздетой барышней внутри)...